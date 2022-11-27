В Польше в центре для беженцев массово отравились украинцы
Более 20 человек, включая детей, из центра для беженцев из Украины в Глухолазах (Опольское воеводство) госпитализировали с симптомами отравления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает in Poland.
"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", - рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.
Симптомы отравления у жителей центра были обнаружены в пятницу вечером, 25 ноября.
Всего с отравлениями зафиксировано 23 человека: 8 взрослых и 15 детей.
В санитарной инспекции сообщили, что при обследовании кухни и пищеблока нарушений не было обнаружено.
Кроме того, как заявил опольский воевода Славомир Клосовский, по предварительной информации, отравление может носить вирусный характер, ведь у одного больного выявили симптомы норовируса.
харчове отруєння можливе і не навмисне (інфекція або порушення санітарних норм, наприклад зберігання)... в кінці статті про захворілого (з тих людей) на норовірус
Норовірус - це кишкова інфекція, викликана вірусом Норфолк (Норуолк, Norwalk virus), який відноситься до РНК-мікроорганізмів. Вірус назвали на честь міста, де його вперше виділили. Норовірусна інфекція відрізняється високою контагіозністю. Вона здатна викликати масштабні епідемії. До неї сприйнятливі всі люди, незалежно від статі та віку. Вивчено 7 генетичних груп норовірусу, але тільки 3 з них небезпечні для людини. Патоген стійкий до багатьох дезінфекторів, за винятком засобів, що містять хлор.
Но, не скрючено, что какой-то кацапы- любитель русского мира, могли приложить руку..