В Польше в центре для беженцев массово отравились украинцы

Более 20 человек, включая детей, из центра для беженцев из Украины в Глухолазах (Опольское воеводство) госпитализировали с симптомами отравления.

"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", - рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

Симптомы отравления у жителей центра были обнаружены в пятницу вечером, 25 ноября.

Всего с отравлениями зафиксировано 23 человека: 8 взрослых и 15 детей.

В санитарной инспекции сообщили, что при обследовании кухни и пищеблока нарушений не было обнаружено.

Кроме того, как заявил опольский воевода Славомир Клосовский, по предварительной информации, отравление может носить вирусный характер, ведь у одного больного выявили симптомы норовируса.

