В Польше в центре для беженцев массово отравились украинцы

біженці

Более 20 человек, включая детей, из центра для беженцев из Украины в Глухолазах (Опольское воеводство) госпитализировали с симптомами отравления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает in Poland.

"Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее. Результатов лабораторных исследований еще нет, но все указывает на классическое пищевое отравление", - рассказал директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

Симптомы отравления у жителей центра были обнаружены в пятницу вечером, 25 ноября.

Всего с отравлениями зафиксировано 23 человека: 8 взрослых и 15 детей.

В санитарной инспекции сообщили, что при обследовании кухни и пищеблока нарушений не было обнаружено.

Кроме того, как заявил опольский воевода Славомир Клосовский, по предварительной информации, отравление может носить вирусный характер, ведь у одного больного выявили симптомы норовируса.

+8
Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння", - Джерело:
27.11.2022 19:45 Ответить
+8
отруїлися.... а не отруїли (зрозуміла різниція?) то ж не треба поки що якіст фатальні слова вкидати
харчове отруєння можливе і не навмисне (інфекція або порушення санітарних норм, наприклад зберігання)... в кінці статті про захворілого (з тих людей) на норовірус

Норовірус - це кишкова інфекція, викликана вірусом Норфолк (Норуолк, Norwalk virus), який відноситься до РНК-мікроорганізмів. Вірус назвали на честь міста, де його вперше виділили. Норовірусна інфекція відрізняється високою контагіозністю. Вона здатна викликати масштабні епідемії. До неї сприйнятливі всі люди, незалежно від статі та віку. Вивчено 7 генетичних груп норовірусу, але тільки 3 з них небезпечні для людини. Патоген стійкий до багатьох дезінфекторів, за винятком засобів, що містять хлор.
27.11.2022 19:52 Ответить
+4
срачка напала - ото новина на весь світ. нащо ви це робите?
27.11.2022 20:11 Ответить
????????
27.11.2022 19:40 Ответить
27.11.2022 19:45 Ответить
это тролль - похож на Крещатика...
27.11.2022 20:34 Ответить
Москальня рулить?
27.11.2022 20:21 Ответить
касапской подлости нет предела...
27.11.2022 20:26 Ответить
руzzня стійка до таких вірусів
27.11.2022 19:52 Ответить
27.11.2022 19:52 Ответить
Кацапи долучилися ?!
27.11.2022 19:53 Ответить
Шукайте російських диверсантів.
27.11.2022 20:07 Ответить
27.11.2022 20:11 Ответить
Ой співчуваю.. то може бути той вірус кишковий, його в Європі повно. Ми з малим схопили в аеропорту, нас полоскало дня три та ще й з температурою, чуть коні не двинула. Воно ще й дуже заразне
27.11.2022 22:11 Ответить
Польша очень открыта для беженцев и всегда делала все что могла. Тысячи украинцев благодарны полякам за прием.

Но, не скрючено, что какой-то кацапы- любитель русского мира, могли приложить руку..
27.11.2022 22:39 Ответить
Да в любом центре для беженцев и в любом месте массового нахождения людей могут иметь место пищевые отравления. Люди же не в тюрьме живут. Выходят, что-то где-то покупают, где то в кафе заходят, у кого-то могут быть какие то домашние продукты, консервы, кто-то отмечает день рождения, какой-то стол накрывают, продукты на стол покупают. Вирусы тоже никто не отменял. Главное что люди в порядке. Пропоносят и все пройдет.
28.11.2022 09:39 Ответить
 
 