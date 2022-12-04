Путінська війна - не наслідок, а причина розширення НАТО, - глава Пентагону Остін
Війна, яку розв’язав президент Росії Путін, є не наслідком, а причиною розширення НАТО.
Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив у виступі на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Сімі-Веллі, Каліфорнія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росію не провокували, Росії не погрожували, на Росію не нападали, - сказав він. - Натомість, одна людина обрала війну. Путінська війна не є наслідком розширення НАТО - вона є причиною розширення НАТО, і тепер через тугу Кремля за зниклою імперією Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки від часів закінчення Другої світової війни".
Остін нагадав, що Росія, будучи членом Ради Безпеки ООН, "веде війну, аби знищити демократію для більш як 43 мільйонів людей з навмисною жорстокістю".
Путінська війна дала кожному на землі уявлення про світ тиранії та безладу, додав він.
Остін наголосив, що країни НАТО посилили свій східний фланг, а США збільшили загальну кількість військовослужбовців, які дислокуються в Європі на постійній основі, з 80 тис. до більш як 100 тис.
"Ми не будемо втягнуті у путінську війну, але ми будемо разом з Україною, яка бореться, щоб захистити своїх громадян і свій суверенітет... Ми віримо в успіх України й підтримуватимемо право України на самооборону стільки, скільки буде потрібно", - наголосив глава Пентагону.
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дiсно, чомусь недолуге пуйло нiц не турбує розширення НАТО на Швецiю та Фiнляндiю.