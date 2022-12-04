Путінська війна - не наслідок, а причина розширення НАТО, - глава Пентагону Остін

Війна, яку розв’язав президент Росії Путін, є не наслідком, а причиною розширення НАТО.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив у виступі на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Сімі-Веллі, Каліфорнія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росію не провокували, Росії не погрожували, на Росію не нападали, - сказав він. - Натомість, одна людина обрала війну. Путінська війна не є наслідком розширення НАТО - вона є причиною розширення НАТО, і тепер через тугу Кремля за зниклою імперією Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки від часів закінчення Другої світової війни".

Читайте: Остін звинуватив Росію в навмисній жорстокості у війні проти України: "Атаки РФ призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень"

Остін нагадав, що Росія, будучи членом Ради Безпеки ООН, "веде війну, аби знищити демократію для більш як 43 мільйонів людей з навмисною жорстокістю".

Путінська війна дала кожному на землі уявлення про світ тиранії та безладу, додав він.

Остін наголосив, що країни НАТО посилили свій східний фланг, а США збільшили загальну кількість військовослужбовців, які дислокуються в Європі на постійній основі, з 80 тис. до більш як 100 тис.

"Ми не будемо втягнуті у путінську війну, але ми будемо разом з Україною, яка бореться, щоб захистити своїх громадян і свій суверенітет... Ми віримо в успіх України й підтримуватимемо право України на самооборону стільки, скільки буде потрібно", - наголосив глава Пентагону.

Також читайте: Пентагон закликав Конгрес затвердити бюджет. Інакше можуть бути проблеми з допомогою Україні, - Politico