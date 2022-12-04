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Новини Війна
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Путінська війна - не наслідок, а причина розширення НАТО, - глава Пентагону Остін

остін,ллойд

Війна, яку розв’язав президент Росії Путін, є не наслідком, а причиною розширення НАТО.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив у виступі на Форумі національної оборони ім. Рейгана в Сімі-Веллі, Каліфорнія, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росію не провокували, Росії не погрожували, на Росію не нападали, - сказав він. - Натомість, одна людина обрала війну. Путінська війна не є наслідком розширення НАТО - вона є причиною розширення НАТО, і тепер через тугу Кремля за зниклою імперією Європа зіткнулася з найбільшою кризою безпеки від часів закінчення Другої світової війни".

Читайте: Остін звинуватив Росію в навмисній жорстокості у війні проти України: "Атаки РФ призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень"

Остін нагадав, що Росія, будучи членом Ради Безпеки ООН, "веде війну, аби знищити демократію для більш як 43 мільйонів людей з навмисною жорстокістю".

Путінська війна дала кожному на землі уявлення про світ тиранії та безладу, додав він.

Остін наголосив, що країни НАТО посилили свій східний фланг, а США збільшили загальну кількість військовослужбовців, які дислокуються в Європі на постійній основі, з 80 тис. до більш як 100 тис.

"Ми не будемо втягнуті у путінську війну, але ми будемо разом з Україною, яка бореться, щоб захистити своїх громадян і свій суверенітет... Ми віримо в успіх України й підтримуватимемо право України на самооборону стільки, скільки буде потрібно", - наголосив глава Пентагону.

Також читайте: Пентагон закликав Конгрес затвердити бюджет. Інакше можуть бути проблеми з допомогою Україні, - Politico

Автор: 

НАТО (6423) Пентагон (1415) путін володимир (23761) росія (64935) США (22525) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+12
Їбонуте ***** само спровокувало розширення НАТИ окупувавши Крим.
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04.12.2022 09:27
+8
остання на планеті Земля, нацистька імперія зла і тюрма народів -паРаша )(уйло має бути розвалена !!!

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04.12.2022 09:33
+7
Многоходовочник, мля ))
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04.12.2022 09:31
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та це і так зрозуміло, цього не розуміє хіба що алкашня на московії
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04.12.2022 09:26 Відповісти
Їбонуте ***** само спровокувало розширення НАТИ окупувавши Крим.
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04.12.2022 09:27 Відповісти
Многоходовочник, мля ))
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04.12.2022 09:31 Відповісти
остання на планеті Земля, нацистька імперія зла і тюрма народів -паРаша )(уйло має бути розвалена !!!

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04.12.2022 09:33 Відповісти
Щось здається мені, що далеко не остання (
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04.12.2022 09:48 Відповісти
В В"єтнам вони втягнулися в Афганістан втягнулися а в Украіну впираюця руками и ногами -- шо не так .
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04.12.2022 09:34 Відповісти
У них у школах і вишах вчать, що ми і кацапи адіннарот. І в амерів легкий ступор через це. А ще збиває з пантелику поведінка Зе-макаки.
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04.12.2022 09:48 Відповісти
Українські біженці в США та Європі триндять по кацапськи. Тому вони так і думають що ми адіннарод, і в нас гражданская вайна! Тож, дебіли, не будьте малоросами, переходьте на українську!
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04.12.2022 10:36 Відповісти
Це була державна політика України усіх років "незалежности". Встановила б владна еліта інші правила щодо мови, народ теж поводився б по-іншому. Потурання плебсу зрештою призвело до величезних жертв. Не бути нацією, значить наражатися на вбивство.
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04.12.2022 11:29 Відповісти
не причина - а наслiдок - золотые слова. Респект.
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04.12.2022 10:01 Відповісти
Бо ранее США с НАТО не тока в реалиях, но и в строшно-кошмарном сне не могли даже мечтать о продвижении на восток. Пыня все эти проблемы легко разрешил.
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04.12.2022 10:06 Відповісти
Путінська війна не є наслідком розширення НАТО - вона є причиною розширення покійного совкового союзу, котрий виліз з труни , разом з куйлом , в ті часи , коли , по вказівці кгб - Борис "алконавт" ,всія рабсєї, назвав "куйла гебнявого шнурка" "правоприемником", на крісло президента *********,
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04.12.2022 10:11 Відповісти
.

дiсно, чомусь недолуге пуйло нiц не турбує розширення НАТО на Швецiю та Фiнляндiю.
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04.12.2022 11:23 Відповісти
та турбує. але шо воно там зробить? ) воно сцить.
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04.12.2022 15:25 Відповісти
Причина війни-імперські замашки Московії, а розширення НАТО стає на заваді хотєлкам хремля.Без України россія як імперія не життєздатна Чомусь не чули істерики та тупота ніг з-за поребрика коли Фінляндія та Швеція вирішили приєднатися до НАТО (оборонного !!!) союзу.
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04.12.2022 10:58 Відповісти
 
 