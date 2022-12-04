Окупанти обстріляли село на Херсонщині, є жертви, - ОВА
Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Республіканець на Херсонщині одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Село Республіканець Милівської громади Херсонщини російські загарбники обстріляли з танків. Через обстріл постраждало подружжя - чоловік загинув, а дружина отримала поранення. Постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар04.12.2022 15:24 Відповісти Мені подобається 0
Ярема Стогін #545453
показати весь коментар04.12.2022 15:43 Відповісти Мені подобається 2
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