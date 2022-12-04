Окупанти обстріляли село на Херсонщині, є жертви, - ОВА

Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Республіканець на Херсонщині одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Республіканець Милівської громади Херсонщини російські загарбники обстріляли з танків. Через обстріл постраждало подружжя - чоловік загинув, а дружина отримала поранення. Постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення у приватні та багатоквартирні будинки, - ОВА