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Окупанти обстріляли село на Херсонщині, є жертви, - ОВА

херсонщина

Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Республіканець на Херсонщині одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Республіканець Милівської громади Херсонщини російські загарбники обстріляли з танків. Через обстріл постраждало подружжя - чоловік загинув, а дружина отримала поранення. Постраждалу жінку з тяжкими пораненнями доправили до лікарні у Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28250) жертви (1780) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5705)


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Тварини і фашисти.
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04.12.2022 15:24 Відповісти
Не ображай тварин - тварина не убиває тварину без потреби (якщо не помирає з голоду, не має як прогодувати своє потомство, чи вона не погрожує її життю). Кацапи - то виплодки пекла. Вони убивають заради задоволення, у них це генетично закладено. Кацапський гадюшник має бути знищений усім світом і засипаний дустом, щоб там віками навіть травинка не виросла.
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04.12.2022 15:43 Відповісти
 
 