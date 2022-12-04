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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США не спостерігають інтересу до переговорів у Росії, - Блінкен

блінкен,путін

США вважають, що влада Росії не зацікавлена у мирних переговорах для закінчення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю CBS News.

"У дипломатії завжди є сенс, якщо сторони, про які йдеться, а в даному випадку Росія, дійсно зацікавлені у змістовній дипломатії. Ми ж спостерігаємо принаймні останнім часом прямо протилежне", - заявив Блінкен.

За його словами, навіть незважаючи на ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді "формули миру", глава Кремля Володимир Путін "подвоїв та потроїв" свою агресію - почав мобілізацію, спробував анексувати українські території і зараз хоче "зробити зиму своєю зброєю".

"Він не зміг перемогти на полі бою, тому він направив свій гнів і вогонь на українських громадян, атакуючи енергетичну інфраструктуру, намагаючись вимкнути світло, вимкнути тепло, вимкнути електрику. Ось що відбувається. Тож поки Путін не продемонструє, що він справді зацікавлений у змістовній дипломатії, навряд чи щось вийде", - додав держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін обрав варварську тактику випаленої землі, - Блінкен

Автор: 

перемовини (2866) росія (65114) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+5
Нормальні люди з тарганами теж не розмовляють, найкращий переговорник - капець та дихлофос.
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04.12.2022 19:50
+4
"незважаючи на ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді "формули миру" Це що?Як терористу гарантувати безкарність?Чи як?(((
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04.12.2022 20:06
+4
Дайте ЗСУ Томагавки, багато, і рашка тим швидше захоче миру, чим більше ви їх дасте. А ось формула миру Зеленського це окрема тема. Він мабуть посоромився включити до своєї формули компенсацію заподіяної москалями шкоди, хоч неможливо компенсувати загулені, покалічені життя і душевні травми, або репарації. Посоромився чи спеціально забув? Вовиним оманським рахункам шкоди не заподіяно, сім'я в безпеці, майно в порядку то виходить можна і забути.
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04.12.2022 20:24
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Спостерігайте ще. Може, шось привидиться?!
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04.12.2022 19:50 Відповісти
Нет Черчилля и Маккейна , одни соплежуи -импотенты ! Бл#дский мир перевернулся Украина для вас подопытные кролики ⁉️
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04.12.2022 20:35 Відповісти
Нормальні люди з тарганами теж не розмовляють, найкращий переговорник - капець та дихлофос.
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04.12.2022 19:50 Відповісти
Кремль запустив Макрона...
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04.12.2022 19:52 Відповісти
а США в себе спостерігають інтерес (саме так - не цікавість!) до перемовин із кацапією - дивні діла твої, Господи...
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04.12.2022 19:52 Відповісти
Ладно. Но раз такое дело, не дадите ли нам атомную бомбу во временное пользование?
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04.12.2022 20:03 Відповісти
"незважаючи на ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді "формули миру" Це що?Як терористу гарантувати безкарність?Чи як?(((
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04.12.2022 20:06 Відповісти
Дайте ЗСУ Томагавки, багато, і рашка тим швидше захоче миру, чим більше ви їх дасте. А ось формула миру Зеленського це окрема тема. Він мабуть посоромився включити до своєї формули компенсацію заподіяної москалями шкоди, хоч неможливо компенсувати загулені, покалічені життя і душевні травми, або репарації. Посоромився чи спеціально забув? Вовиним оманським рахункам шкоди не заподіяно, сім'я в безпеці, майно в порядку то виходить можна і забути.
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04.12.2022 20:24 Відповісти
..я наблюдаю желание тварей болот мацковии подыхать... пусть с червями говорят...
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04.12.2022 22:01 Відповісти
Ja vizhu zhelanije blunkena prodavat Ukrainu...
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04.12.2022 22:39 Відповісти
 
 