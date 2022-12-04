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Новости Агрессия России против Украины Война
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США не наблюдают интереса к переговорам у России, - Блинкен

блінкен,путін

США считают, что власти России не заинтересованы в мирных переговорах для завершения войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью CBS News.

"В дипломатии всегда есть смысл, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же наблюдаем, по крайней мере, в последнее время прямо противоположное", – заявил Блинкен.

По его словам, даже несмотря на инициативу президента Украины Владимира Зеленского в виде "формулы мира", глава Кремля Владимир Путин "удвоил и утроил" свою агрессию - начал мобилизацию, попытался аннексировать украинские территории и сейчас хочет "сделать зиму своим оружием".

"Он не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, выключить тепло, выключить электричество. Вот что происходит. Пока Путин не продемонстрирует, что он действительно заинтересован в содержательной дипломатии, вряд ли что-то получится", - добавил госсекретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По уточненным данным, в течение 2 декабря было ранено около 300 российских оккупантов, - Генштаб

переговоры (4919) россия (95381) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+5
Нормальні люди з тарганами теж не розмовляють, найкращий переговорник - капець та дихлофос.
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04.12.2022 19:50
+4
"незважаючи на ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді "формули миру" Це що?Як терористу гарантувати безкарність?Чи як?(((
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04.12.2022 20:06
+4
Дайте ЗСУ Томагавки, багато, і рашка тим швидше захоче миру, чим більше ви їх дасте. А ось формула миру Зеленського це окрема тема. Він мабуть посоромився включити до своєї формули компенсацію заподіяної москалями шкоди, хоч неможливо компенсувати загулені, покалічені життя і душевні травми, або репарації. Посоромився чи спеціально забув? Вовиним оманським рахункам шкоди не заподіяно, сім'я в безпеці, майно в порядку то виходить можна і забути.
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04.12.2022 20:24
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Правила форума Совет форумчан
Спостерігайте ще. Може, шось привидиться?!
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04.12.2022 19:50 Ответить
Нет Черчилля и Маккейна , одни соплежуи -импотенты ! Бл#дский мир перевернулся Украина для вас подопытные кролики ⁉️
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04.12.2022 20:35 Ответить
Нормальні люди з тарганами теж не розмовляють, найкращий переговорник - капець та дихлофос.
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04.12.2022 19:50 Ответить
Кремль запустив Макрона...
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04.12.2022 19:52 Ответить
а США в себе спостерігають інтерес (саме так - не цікавість!) до перемовин із кацапією - дивні діла твої, Господи...
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04.12.2022 19:52 Ответить
Ладно. Но раз такое дело, не дадите ли нам атомную бомбу во временное пользование?
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04.12.2022 20:03 Ответить
"незважаючи на ініціативу президента України Володимира Зеленського у вигляді "формули миру" Це що?Як терористу гарантувати безкарність?Чи як?(((
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04.12.2022 20:06 Ответить
Дайте ЗСУ Томагавки, багато, і рашка тим швидше захоче миру, чим більше ви їх дасте. А ось формула миру Зеленського це окрема тема. Він мабуть посоромився включити до своєї формули компенсацію заподіяної москалями шкоди, хоч неможливо компенсувати загулені, покалічені життя і душевні травми, або репарації. Посоромився чи спеціально забув? Вовиним оманським рахункам шкоди не заподіяно, сім'я в безпеці, майно в порядку то виходить можна і забути.
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04.12.2022 20:24 Ответить
..я наблюдаю желание тварей болот мацковии подыхать... пусть с червями говорят...
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04.12.2022 22:01 Ответить
Ja vizhu zhelanije blunkena prodavat Ukrainu...
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04.12.2022 22:39 Ответить
 
 