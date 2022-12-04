США не наблюдают интереса к переговорам у России, - Блинкен

США считают, что власти России не заинтересованы в мирных переговорах для завершения войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью CBS News.

"В дипломатии всегда есть смысл, если стороны, о которых идет речь, а в данном случае Россия, действительно заинтересованы в содержательной дипломатии. Мы же наблюдаем, по крайней мере, в последнее время прямо противоположное", – заявил Блинкен.

По его словам, даже несмотря на инициативу президента Украины Владимира Зеленского в виде "формулы мира", глава Кремля Владимир Путин "удвоил и утроил" свою агрессию - начал мобилизацию, попытался аннексировать украинские территории и сейчас хочет "сделать зиму своим оружием".

"Он не смог победить на поле боя, поэтому он направил свой гнев и огонь на украинских граждан, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, выключить тепло, выключить электричество. Вот что происходит. Пока Путин не продемонстрирует, что он действительно заинтересован в содержательной дипломатии, вряд ли что-то получится", - добавил госсекретарь.

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