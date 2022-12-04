Путін обрав варварську тактику випаленої землі, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу електропостачання та інфраструктури в Україні.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Блінкен сказав, що президент Росії Владімір Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.
"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін", - сказав Блінкен.
"Він намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство", - додав він.
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Не настріляєшся..
Снаряди та дешеві беспілотники-камікадзе вот чого чекають рашисти
Але то лише навесні....
У чому справа?
Може Діду треба гнати глиста Салівана та діяти рішуче - передавати Україні далекобійні ракети?
На кожну распальцовку буйла як мінімум треба треба передавати новий вид зброї.
Це ескалація? Так! Це ескалація по додавлюванню бункерного щура.
Чи ваші плани помінялись?
українці як ніхто це відчувають на своїх містах і селах...
на жаль...
щоби це припинити одних правильних висновків замало...
на жаль...
В чистому полі битви кацапам буде хана влітку
Що, реально? 😕
Та оприлюднюватись кожен день у всіх змі. Чисто в педагогічних цілях.
Кацап за сніданком буя без солі має знати скільки грошей з цього кішені піде сьогодні на відбудову України
на рабсєє теж все випалено.
https://nv.ua/world/countries/putin-upal-s-lestnicy-tabloidy-rasskazyvayut-o-nelovkom-incidente-poslednie-novosti-50288514.html Таблоиды пишут, что с Путиным в его резиденции произошел неловкий инцидент
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/postradala-pyataya-tochka-s-putinym-v-ego-rezidencii-proizoshel-nelovkiy-konfuz-2213761.html Пострадала пятая точка: с Путиным в его резиденции произошел неловкий конфуз