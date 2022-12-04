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Новини Війна
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Путін обрав варварську тактику випаленої землі, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу електропостачання та інфраструктури в Україні.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Блінкен сказав, що президент Росії Владімір Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

"Путін намагався стерти Україну з карти, стерти її ідентичність, повернути її назад до складу Росії. Це не вдалося. Тоді він почав захоплювати землі на сході та півдні України. Це не вдалося, тому що українські військові відтіснили і повернули багато територій, які захопив Путін", - сказав Блінкен.

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"Він намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло, вимкнути тепло, занурити український народ у темряву і холод саме в той час, коли наступають зимові місяці. Це справді варварство", - додав він.

Автор: 

путін володимир (23795) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
Шановний Тоні, США влітку попереджали, щоб буйло не стріляв по інфраструктурі

У чому справа?
Може Діду треба гнати глиста Салівана та діяти рішуче - передавати Україні далекобійні ракети?

На кожну распальцовку буйла як мінімум треба треба передавати новий вид зброї.
Це ескалація? Так! Це ескалація по додавлюванню бункерного щура.
Чи ваші плани помінялись?
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04.12.2022 19:43
+7
на жаль...
українці як ніхто це відчувають на своїх містах і селах...
на жаль...
щоби це припинити одних правильних висновків замало...
на жаль...
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04.12.2022 19:44
+7
У буйла ця зима "або пан, або пропав" - останній шанс добитись миру-перемиру заморивши українців холодом.
В чистому полі битви кацапам буде хана влітку
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04.12.2022 19:53
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Не слова потрібні а 100 Хаймарсів .. Їх перевага доведена краще рсзо 21 століття
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04.12.2022 19:42 Відповісти
Одна ракета Хімери - 120 тис. у.є.
Не настріляєшся..

Снаряди та дешеві беспілотники-камікадзе вот чого чекають рашисти
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04.12.2022 19:49 Відповісти
Зараз придумали гарний варіант ракето-бомба також для Хімери коштує "всього" 40 тис. у.є., а б'є на 150 км з точністю в один метр

Але то лише навесні....
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04.12.2022 19:56 Відповісти
Чого тільки зараз? В нас вже давно є вислів "бомба-ракєта"
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04.12.2022 20:23 Відповісти
Не чув, може щось пропустив на Дефенс експрес 😕
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04.12.2022 20:48 Відповісти
Тому ми залякані їм та не можемо навіть Вагнера терористами визнати!
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04.12.2022 19:43 Відповісти
Та не вибирав він, іншого кацапські виродки і не знають. Орда так діє споконвіку.
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04.12.2022 19:43 Відповісти
Шановний Тоні, США влітку попереджали, щоб буйло не стріляв по інфраструктурі

У чому справа?
Може Діду треба гнати глиста Салівана та діяти рішуче - передавати Україні далекобійні ракети?

На кожну распальцовку буйла як мінімум треба треба передавати новий вид зброї.
Це ескалація? Так! Це ескалація по додавлюванню бункерного щура.
Чи ваші плани помінялись?
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04.12.2022 19:43 Відповісти
на жаль...
українці як ніхто це відчувають на своїх містах і селах...
на жаль...
щоби це припинити одних правильних висновків замало...
на жаль...
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04.12.2022 19:44 Відповісти
Потужна заява.
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04.12.2022 19:46 Відповісти
А если вспомнить дома в Москве и рязанский сахар?!Так это ж их вроде как страна,то что оно с другими делать готово
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04.12.2022 19:47 Відповісти
У буйла ця зима "або пан, або пропав" - останній шанс добитись миру-перемиру заморивши українців холодом.
В чистому полі битви кацапам буде хана влітку
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04.12.2022 19:53 Відповісти
Так де розхвалений "ленд-ліз"?! Пора кацапів в клітку заганяти!
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04.12.2022 19:54 Відповісти
Сталин и маршал Борис Шапошников, подписавшие приказ, распорядились: "Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами".
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04.12.2022 20:00 Відповісти
Німці перелякалися?
Що, реально? 😕
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04.12.2022 20:49 Відповісти
***** пофіг - не йому ж з своїх мільярдів репарації Україні виплачувати. Те що бидло кацапське мінімум два покоління буде смоктати лапу і зникне з історії його теж не турбує. Мені навіть цікаво чи він дійсно вірить що його потомство виживе з натиреним?
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04.12.2022 20:05 Відповісти
Репарації на відновлення України мають вже капати сьогодні, із заарештованих активів!
Та оприлюднюватись кожен день у всіх змі. Чисто в педагогічних цілях.
Кацап за сніданком буя без солі має знати скільки грошей з цього кішені піде сьогодні на відбудову України
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04.12.2022 20:55 Відповісти
это "скрепная" (историческая тактика) этой поганной ЫМПЕРИИ (ничего нового или неожиданного)!
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04.12.2022 20:11 Відповісти
Тут його не *******.
на рабсєє теж все випалено.
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04.12.2022 20:18 Відповісти
***** усралось, причём в прямом смысле слова. Хоть мелочь, а приятно.

https://nv.ua/world/countries/putin-upal-s-lestnicy-tabloidy-rasskazyvayut-o-nelovkom-incidente-poslednie-novosti-50288514.html Таблоиды пишут, что с Путиным в его резиденции произошел неловкий инцидент

https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/postradala-pyataya-tochka-s-putinym-v-ego-rezidencii-proizoshel-nelovkiy-konfuz-2213761.html Пострадала пятая точка: с Путиным в его резиденции произошел неловкий конфуз
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04.12.2022 21:10 Відповісти
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04.12.2022 21:50 Відповісти
З перших днів війни таке відбувається, Маріуполь як приклад.
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04.12.2022 21:53 Відповісти
путін не тільки *****, а ще й Підарас!!! Здохне падаль хай і весь його рід і виводок!!!
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04.12.2022 22:34 Відповісти
***, а то ми не знали без тебе, долбойоб !!!
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04.12.2022 23:21 Відповісти
Так и есть и поэтому очень просим, дайте побольше ПВО и АТАКМС к Хаймарсам. Истребители и танки даже можете не давать, справимся без них.
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05.12.2022 09:11 Відповісти
 
 