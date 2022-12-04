Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал варварскими усилия России по выведению из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Блинкен сказал, что президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли, потому что его вооруженные силы не смогли достичь своих предыдущих завоевательных целей в войне против Украины.

"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много территорий, которые захватил Путин", - сказал Блинкен.

Читайте также: Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны, - Нуланд

"Он пытается использовать зиму как оружие, отключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ в темноту и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство", - добавил он.