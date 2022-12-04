Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал варварскими усилия России по выведению из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.
Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Блинкен сказал, что президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли, потому что его вооруженные силы не смогли достичь своих предыдущих завоевательных целей в войне против Украины.
"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много территорий, которые захватил Путин", - сказал Блинкен.
"Он пытается использовать зиму как оружие, отключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ в темноту и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство", - добавил он.
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Не настріляєшся..
Снаряди та дешеві беспілотники-камікадзе вот чого чекають рашисти
Але то лише навесні....
У чому справа?
Може Діду треба гнати глиста Салівана та діяти рішуче - передавати Україні далекобійні ракети?
На кожну распальцовку буйла як мінімум треба треба передавати новий вид зброї.
Це ескалація? Так! Це ескалація по додавлюванню бункерного щура.
Чи ваші плани помінялись?
українці як ніхто це відчувають на своїх містах і селах...
на жаль...
щоби це припинити одних правильних висновків замало...
на жаль...
В чистому полі битви кацапам буде хана влітку
Що, реально? 😕
Та оприлюднюватись кожен день у всіх змі. Чисто в педагогічних цілях.
Кацап за сніданком буя без солі має знати скільки грошей з цього кішені піде сьогодні на відбудову України
на рабсєє теж все випалено.
https://nv.ua/world/countries/putin-upal-s-lestnicy-tabloidy-rasskazyvayut-o-nelovkom-incidente-poslednie-novosti-50288514.html Таблоиды пишут, что с Путиным в его резиденции произошел неловкий инцидент
https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/postradala-pyataya-tochka-s-putinym-v-ego-rezidencii-proizoshel-nelovkiy-konfuz-2213761.html Пострадала пятая точка: с Путиным в его резиденции произошел неловкий конфуз