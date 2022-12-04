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Новости Война
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Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли, - Блинкен

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал варварскими усилия России по выведению из строя электроснабжения и инфраструктуры в Украине.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Блинкен сказал, что президент России Владимир Путин принял тактику выжженной земли, потому что его вооруженные силы не смогли достичь своих предыдущих завоевательных целей в войне против Украины.

"Путин пытался стереть Украину с карты, стереть ее идентичность, вернуть ее обратно в состав России. Это не удалось. Тогда он начал захватывать земли на востоке и юге Украины. Это не удалось, потому что украинские военные оттеснили и вернули много территорий, которые захватил Путин", - сказал Блинкен.

Читайте также: Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны, - Нуланд

"Он пытается использовать зиму как оружие, отключить свет, выключить тепло, погрузить украинский народ в темноту и холод именно в то время, когда наступают зимние месяцы. Это действительно варварство", - добавил он.

Автор: 

путин владимир (31216) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+10
Шановний Тоні, США влітку попереджали, щоб буйло не стріляв по інфраструктурі

У чому справа?
Може Діду треба гнати глиста Салівана та діяти рішуче - передавати Україні далекобійні ракети?

На кожну распальцовку буйла як мінімум треба треба передавати новий вид зброї.
Це ескалація? Так! Це ескалація по додавлюванню бункерного щура.
Чи ваші плани помінялись?
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04.12.2022 19:43
+7
на жаль...
українці як ніхто це відчувають на своїх містах і селах...
на жаль...
щоби це припинити одних правильних висновків замало...
на жаль...
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04.12.2022 19:44
+7
У буйла ця зима "або пан, або пропав" - останній шанс добитись миру-перемиру заморивши українців холодом.
В чистому полі битви кацапам буде хана влітку
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04.12.2022 19:53
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Правила форума Совет форумчан
Не слова потрібні а 100 Хаймарсів .. Їх перевага доведена краще рсзо 21 століття
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04.12.2022 19:42 Ответить
Одна ракета Хімери - 120 тис. у.є.
Не настріляєшся..

Снаряди та дешеві беспілотники-камікадзе вот чого чекають рашисти
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04.12.2022 19:49 Ответить
Зараз придумали гарний варіант ракето-бомба також для Хімери коштує "всього" 40 тис. у.є., а б'є на 150 км з точністю в один метр

Але то лише навесні....
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04.12.2022 19:56 Ответить
Чого тільки зараз? В нас вже давно є вислів "бомба-ракєта"
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04.12.2022 20:23 Ответить
Не чув, може щось пропустив на Дефенс експрес 😕
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04.12.2022 20:48 Ответить
Тому ми залякані їм та не можемо навіть Вагнера терористами визнати!
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04.12.2022 19:43 Ответить
Та не вибирав він, іншого кацапські виродки і не знають. Орда так діє споконвіку.
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04.12.2022 19:43 Ответить
Шановний Тоні, США влітку попереджали, щоб буйло не стріляв по інфраструктурі

У чому справа?
Може Діду треба гнати глиста Салівана та діяти рішуче - передавати Україні далекобійні ракети?

На кожну распальцовку буйла як мінімум треба треба передавати новий вид зброї.
Це ескалація? Так! Це ескалація по додавлюванню бункерного щура.
Чи ваші плани помінялись?
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04.12.2022 19:43 Ответить
на жаль...
українці як ніхто це відчувають на своїх містах і селах...
на жаль...
щоби це припинити одних правильних висновків замало...
на жаль...
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04.12.2022 19:44 Ответить
Потужна заява.
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04.12.2022 19:46 Ответить
А если вспомнить дома в Москве и рязанский сахар?!Так это ж их вроде как страна,то что оно с другими делать готово
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04.12.2022 19:47 Ответить
У буйла ця зима "або пан, або пропав" - останній шанс добитись миру-перемиру заморивши українців холодом.
В чистому полі битви кацапам буде хана влітку
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04.12.2022 19:53 Ответить
Так де розхвалений "ленд-ліз"?! Пора кацапів в клітку заганяти!
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04.12.2022 19:54 Ответить
Сталин и маршал Борис Шапошников, подписавшие приказ, распорядились: "Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами".
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04.12.2022 20:00 Ответить
Німці перелякалися?
Що, реально? 😕
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04.12.2022 20:49 Ответить
***** пофіг - не йому ж з своїх мільярдів репарації Україні виплачувати. Те що бидло кацапське мінімум два покоління буде смоктати лапу і зникне з історії його теж не турбує. Мені навіть цікаво чи він дійсно вірить що його потомство виживе з натиреним?
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04.12.2022 20:05 Ответить
Репарації на відновлення України мають вже капати сьогодні, із заарештованих активів!
Та оприлюднюватись кожен день у всіх змі. Чисто в педагогічних цілях.
Кацап за сніданком буя без солі має знати скільки грошей з цього кішені піде сьогодні на відбудову України
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04.12.2022 20:55 Ответить
это "скрепная" (историческая тактика) этой поганной ЫМПЕРИИ (ничего нового или неожиданного)!
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04.12.2022 20:11 Ответить
Тут його не *******.
на рабсєє теж все випалено.
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04.12.2022 20:18 Ответить
***** усралось, причём в прямом смысле слова. Хоть мелочь, а приятно.

https://nv.ua/world/countries/putin-upal-s-lestnicy-tabloidy-rasskazyvayut-o-nelovkom-incidente-poslednie-novosti-50288514.html Таблоиды пишут, что с Путиным в его резиденции произошел неловкий инцидент

https://tsn.ua/ru/lady/news/obschestvo/postradala-pyataya-tochka-s-putinym-v-ego-rezidencii-proizoshel-nelovkiy-konfuz-2213761.html Пострадала пятая точка: с Путиным в его резиденции произошел неловкий конфуз
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04.12.2022 21:10 Ответить
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04.12.2022 21:50 Ответить
З перших днів війни таке відбувається, Маріуполь як приклад.
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04.12.2022 21:53 Ответить
путін не тільки *****, а ще й Підарас!!! Здохне падаль хай і весь його рід і виводок!!!
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04.12.2022 22:34 Ответить
***, а то ми не знали без тебе, долбойоб !!!
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04.12.2022 23:21 Ответить
Так и есть и поэтому очень просим, дайте побольше ПВО и АТАКМС к Хаймарсам. Истребители и танки даже можете не давать, справимся без них.
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05.12.2022 09:11 Ответить
 
 