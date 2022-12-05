Латвія виділить 2,4 млн євро на допомогу українським біженцям
Уряд Латвії направить 2,4 млн євро на оплату медичних послуг для українських біженців. Відповідне рішення має бути ухвалено 6 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
Гроші будуть виділені з резервних фондів. 2.25 млн будуть скеровані Національній службі охорони здоров’я, щоб покрити витрати, які відбулись з 1 червня по 30 вересня 2022 року. Залишок суми направлять на Службу екстреної медичної допомоги.
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https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B0%D0%A2%D0%BE?src=hashtag_click #ЗаТо https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BC?src=hashtag_click #хотьПоржем , 8 млн человек в Украине окажутся за чертой бедности к концу года - вице-президент Всемирного банка Вместе с тем, на восстановление разрушений, которые нанесла стране россия потребуется 500-600 млрд евро. И эта сума может возрасти