Латвія виділить 2,4 млн євро на допомогу українським біженцям

Уряд Латвії направить 2,4 млн євро на оплату медичних послуг для українських біженців. Відповідне рішення має бути ухвалено 6 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

Гроші будуть виділені з резервних фондів. 2.25 млн будуть скеровані Національній службі охорони здоров’я, щоб покрити витрати, які відбулись з 1 червня по 30 вересня 2022 року. Залишок суми направлять на Службу екстреної медичної допомоги.

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