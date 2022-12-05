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За минулу добу росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА

донеччина

Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили 2 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 4 грудня росіяни поранили 2 цивільних на Донеччині - в Олексіївці та Желанному Другому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

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жертви (1792) Донецька область (8432) Кириленко Павло (907)


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