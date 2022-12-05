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Новини Війна
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Українським дипломатам в Іспанії надіслали ще три конверти з очима тварин, - Ніколенко

олег,ніколенко

Поліція Іспанії вилучила три закривавлені конверти з очима тварин, адресовані українським дипломатичним установам у цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти з, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі", - написав Ніколенко.

За його словами, розпочато слідчі дії.

"Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах", - розповів він.

Ніколенко нагадав слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, що українських дипломатів не залякати і не зламати.

"Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські посольства отримали 17 листів із залякуваннями дипломатів, - Кулеба

Автор: 

Іспанія (900) погрози (488) дипломати (566) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+11
Де там наш каральний "Моссад" в Ішпанії, чого не поломає ноги руки підашарію.
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05.12.2022 12:01
+10
Бідні тварини, не пощастило їх жити на одній землі з кацапами..
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05.12.2022 12:05
+9
Кацапія - це країна - терорист , якоі не повинно бути місця в цивілізованих країнах , але як бачимо, з ними рахуються та щей запрошують на , різного роду , зустрічі !
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05.12.2022 12:05
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Де там наш каральний "Моссад" в Ішпанії, чого не поломає ноги руки підашарію.
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05.12.2022 12:01 Відповісти
шарий развлекается.
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05.12.2022 12:04 Відповісти
Кацапія - це країна - терорист , якоі не повинно бути місця в цивілізованих країнах , але як бачимо, з ними рахуються та щей запрошують на , різного роду , зустрічі !
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05.12.2022 12:05 Відповісти
Та отож ... Нехай ті конверти Макарону перешлють ...
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05.12.2022 12:51 Відповісти
Бідні тварини, не пощастило їх жити на одній землі з кацапами..
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05.12.2022 12:05 Відповісти
От я про то.... Тварин жаль....
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05.12.2022 12:10 Відповісти
Если украинским дипломатам и их семьям страшно в Испании , они всегда могут вернуться домой , в Украину. Тут значительно безопасней и комфортней . А то прям героев из них делают - не испугать , не сломать. Пафос это наше все зеленой власти.
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05.12.2022 12:13 Відповісти
Як казав мій покійний Батько..Ссср сдох от Идиотизма..,рабZeя сдохнет от Дебилизма..., Поскольку социализм и каммунизм уже построен с человечкой мордой лица..👹🦍☠️ Мавзолейных Обезьян путлера 👹🦍
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05.12.2022 12:23 Відповісти
А что же молчат все ети защитники животных, зеленые и Греты Тумберги? Или им за ето не заплатили? Я даже не призываю всех етих трампистов открыть глаза на зверства которые делают рашисты - насильники, педофилы, убийцы, террористы и теперь уже живодеры, которых поддерживают гниды типо Трампа. Нужно чтобы потенциальные избиратели етих кремлевских придурков знали за кого они голосуют.
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05.12.2022 12:27 Відповісти
Ответ прост на этот маразм...на игре сборной Испании на ЧМ по футболу, фанаты сборной Испании развернули флаг полка Азов..вот и беснуются крысы мавзолейные 👹☠️🦍
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05.12.2022 12:30 Відповісти
Кремлевские сатанисты все беснуются
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05.12.2022 12:38 Відповісти
Пусть уже начинают свинособачьи глаза присылать.
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05.12.2022 12:51 Відповісти
Пора іспанцям перетрясти кацапську діаспору в Іспанії
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05.12.2022 13:27 Відповісти
Не пора лі Украінцям потихеньку ліквідовувати цю кацабську діаспору в Европі і у сьому світі.
Пора кінчати з ними бавитись.
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05.12.2022 13:34 Відповісти
"Бальшой Брат" уважно спостерігає за українцями, ми знаємо.
Ва всє глаза.
Ги...
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05.12.2022 17:13 Відповісти
 
 