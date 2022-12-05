Українським дипломатам в Іспанії надіслали ще три конверти з очима тварин, - Ніколенко

Поліція Іспанії вилучила три закривавлені конверти з очима тварин, адресовані українським дипломатичним установам у цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділені три конверти з, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі", - написав Ніколенко.

За його словами, розпочато слідчі дії.

"Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах", - розповів він.

Ніколенко нагадав слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, що українських дипломатів не залякати і не зламати.

"Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - додав він.

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