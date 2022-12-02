Українські посольства отримали 17 листів із залякуваннями дипломатів, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що було 17 випадків отримання посольствами листів-бомб або листів, які містять частини тварин, наприклад, очі корів і свиней.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів", - сказав Кулеба.
Телеканалу повідомив, що його кореспонденту в Києві було показано зображення одного з листів, що містить, за словами офіційних осіб, очне яблуко свині всередині м'якого конверта.
"Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії. Але те, що послідувало за цим вибухом, було більш дивним і, я б навіть сказав, хворим", - сказав Кулеба.
На запитання, хто, на його думку, стоїть за цими листами, міністр відповів: "Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?".
"Можливо, таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною", - сказав він.
Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, "хто симпатизує і намагається посіяти страх".
"Висновок зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії мають найбільший сенс", - сказав він.
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"Ми не знаємо, хто саме вчинив вандалізм, але ми можемо уявити, хто замовив все це"
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