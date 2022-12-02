УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6104 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 701 15

Українські посольства отримали 17 листів із залякуваннями дипломатів, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що було 17 випадків отримання посольствами листів-бомб або листів, які містять частини тварин, наприклад, очі корів і свиней.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів", - сказав Кулеба.

Телеканалу повідомив, що його кореспонденту в Києві було показано зображення одного з листів, що містить, за словами офіційних осіб, очне яблуко свині всередині м'якого конверта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія влаштувала "трилер" з закривавленими пакунками через "хорор" для їхньої дипломатії, - Кулеба

"Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії. Але те, що послідувало за цим вибухом, було більш дивним і, я б навіть сказав, хворим", - сказав Кулеба.

На запитання, хто, на його думку, стоїть за цими листами, міністр відповів: "Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?".

"Можливо, таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною", - сказав він.

Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, "хто симпатизує і намагається посіяти страх".

"Висновок зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії мають найбільший сенс", - сказав він.

Автор: 

дипломатія (710) посольство України (284) погрози (487) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Немає жодного сумніву, що це справа рук пригожинських холопів, адже вже відправив символічну кувалду до Європи.Тільки такі відморозки можуть надсилати частини тіл тварин та людей посилками.
показати весь коментар
02.12.2022 21:46
+5
то очі свинособак. викладайте мапу
показати весь коментар
02.12.2022 21:13
+4
Хворі московити навіть не розуміють, що таким посилками вони ще більше ************ від себе усіх. Чи вони вже після у рознос?
показати весь коментар
02.12.2022 21:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прийшла біда звідки не чекали. МЗС три роки майже не працює, а погрози прийшли!
показати весь коментар
02.12.2022 21:06 Відповісти
АБСУРД ‼️США ЕЩЁ ДУМАЮТ , РФ🇷🇺 ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ СТРАНА или НЕТ ⁉️ЧВК "Вагнер " ТЕРРОРИСТЫ " ⁉️ " Азов" они быстренько признали террористами
показати весь коментар
02.12.2022 21:39 Відповісти
то очі свинособак. викладайте мапу
показати весь коментар
02.12.2022 21:13 Відповісти
"Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію..."

Ідиотизм посилки виключає інші варіанти.
показати весь коментар
02.12.2022 21:16 Відповісти
А чи не в курсі пан Скела, що то означа - очі худоби передавати, дійсно що то означа?
показати весь коментар
02.12.2022 21:18 Відповісти
І донт кнов, та й ліньки цікавитись. Недолугість, дебілізм, претензійність і таке інше "посилки"викликає гішпанський сором.
показати весь коментар
02.12.2022 21:22 Відповісти
рога и копыта ))))
///
"Ми не знаємо, хто саме вчинив вандалізм, але ми можемо уявити, хто замовив все це"

https://t.me/channel24_ua/65223

У будинок посла України у Ватикані вдерлися невідомі та вимастили вхідні двері, сходи та стіни фекаліями. За словами Андрія Юраша, це координована кампанія, а подібних випадків у Європі вже близько 10.
показати весь коментар
02.12.2022 21:23 Відповісти
Хворі московити навіть не розуміють, що таким посилками вони ще більше ************ від себе усіх. Чи вони вже після у рознос?
показати весь коментар
02.12.2022 21:28 Відповісти
РуссишШВАЙН , озверевшие выродки🇷🇺💩
показати весь коментар
02.12.2022 21:43 Відповісти
посольства параши мабуть хочуть коктейлі молотова отримати у відповідь
показати весь коментар
02.12.2022 21:44 Відповісти
Немає жодного сумніву, що це справа рук пригожинських холопів, адже вже відправив символічну кувалду до Європи.Тільки такі відморозки можуть надсилати частини тіл тварин та людей посилками.
показати весь коментар
02.12.2022 21:46 Відповісти
Пригожин где-то слышал, что мафия посылает тухлую рыбу, но по тупости забыл, что это именно рыба
показати весь коментар
02.12.2022 21:55 Відповісти
Перепрошую, а в Туреччині подібні теракти були?
Ні?
І хто б то міг бути?
показати весь коментар
02.12.2022 23:04 Відповісти
Самая мирное страна в мире такие письма отправляетв те страны которые помогают УКРАИНЕ.
показати весь коментар
03.12.2022 02:38 Відповісти
 
 