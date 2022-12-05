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За провокаціями проти "Пташки" та інших військових стоять політтехнологи з Банкової, - заява "ЄС"

президента,банкова,оп,офіс

Наразі в соцмережах діє організована технологія розколу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У "ЄС" зазначили, що боти з порожніми сторінками дозволяють собі ображати військових і медиків, а потім "позитивні блогери" Банкової використовують це для власних політиканських цілей, які суперечать інтересам держави.

"Політтехнологи, які раніше працювали на Януковича та його людей, а сьогодні знову окопалися на Банковій, добре знаються на провокаціях і технологіях розколу суспільства. Люди з орбіти Банкової, як і анонімні телеграм канали влади, дозволяють собі публічно використовувати мову ненависті і розколу, принижуючи мільйони українців, які воюють і волонтерять, з 2014 року захищаючи країну.

За брудними провокаціями проти Катерини Поліщук "Пташки", Масі Найєма, Віталія Кличка, а також спецоперація проти "ЄС" та Артура Герасимова, якому приписали так звану "ботоферму", не надавши жодного доказу, стоять ті ж самі люди – послідовники баканова і наумова з СБУ, які працюють для провокації внутрішнього розколу", - йдеться в повідомленні.

Політсила звертає увагу, що голова ОП Андрій Єрмак "публічно долучився до цієї організованої його ж офісом інформаційної спецоперації".

У "Європейській Солідарності" зазначили, що Банкова "повернула цензуру часів Януковича".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наше завдання - далі боротися за визволення кожного українського воїна, - Катерина Поліщук (Пташка) ВІДЕО

Автор: 

полонені (2261) Європейська Солідарність (1081) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+54
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05.12.2022 13:32
+50
вофка зе з дермаком - агенти кацапів !!! зелені запроданці і наркомани робили усе щоб ***** напало: будували від кордону в глиб країни дороги назваши це "велике крадівництво", похирили ракетну програму, тощо і при цьому безбожно крали !!! навіть 24 лютого коли, колишній нардеп, Таня Чорновіл, з командою добровольців і ветеранів АТО/ООС, вивозила з підприємства з під Києва стугни, корсари, ракети до них і до нептунів, вільх, то довбане дбр порушило проти неї кримінальну справу, типу "за крадіжку майна", людина з командою під києвом стугнами і корсарами палила кацапів, а в цей час проти неї відкривали, запроданці зелені кримінальну справу !!! ця справа не закрита по сьогодні !!! як це назвати, ще інакше , як не зрада України ???





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05.12.2022 13:33
+39
Порохоботи воюють, партизанять, волонтерять, гинуть за свободу і незалежність України. Зелені переходять на бік ворога, здають позиції ЗСУ, зраджують, крадуть гуманітарку, тікають з країни.
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05.12.2022 13:33
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Наконец-то у ЕС голосок прорезался. Они девять месяцев терпят эту вакханалию с ботами Банковой. Надоело видимо.
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05.12.2022 21:53 Відповісти
Проста українська баба - Читаю все це і жахаюся .... куди ви штовхаєте народ? У прірву у суперечкі ...і 73% у вас ідіоти, та порошенка герой. а Зе наркоман....про що ви всі ляпаєте? Йде війна, мої діти воюють, а ви диванні експерти сієте розбрат! Всі на фронт і там доводьте свою відданість Україні! Після Перемоги будемо рішати хто, де , як а зараз треба буди на болі бою всім вам, котрі тут розводять непотрібну в данній час полеміку. Всі на бородьбу с рашистами! В Бахмут!
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06.12.2022 13:38 Відповісти
"...вони нас спровокували..."
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06.12.2022 18:09 Відповісти
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