За провокаціями проти "Пташки" та інших військових стоять політтехнологи з Банкової, - заява "ЄС"

Наразі в соцмережах діє організована технологія розколу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

У "ЄС" зазначили, що боти з порожніми сторінками дозволяють собі ображати військових і медиків, а потім "позитивні блогери" Банкової використовують це для власних політиканських цілей, які суперечать інтересам держави.

"Політтехнологи, які раніше працювали на Януковича та його людей, а сьогодні знову окопалися на Банковій, добре знаються на провокаціях і технологіях розколу суспільства. Люди з орбіти Банкової, як і анонімні телеграм канали влади, дозволяють собі публічно використовувати мову ненависті і розколу, принижуючи мільйони українців, які воюють і волонтерять, з 2014 року захищаючи країну.

За брудними провокаціями проти Катерини Поліщук "Пташки", Масі Найєма, Віталія Кличка, а також спецоперація проти "ЄС" та Артура Герасимова, якому приписали так звану "ботоферму", не надавши жодного доказу, стоять ті ж самі люди – послідовники баканова і наумова з СБУ, які працюють для провокації внутрішнього розколу", - йдеться в повідомленні.

Політсила звертає увагу, що голова ОП Андрій Єрмак "публічно долучився до цієї організованої його ж офісом інформаційної спецоперації".

У "Європейській Солідарності" зазначили, що Банкова "повернула цензуру часів Януковича".

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