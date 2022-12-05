У Молдові перебої з електропостачанням на тлі російських ударів по Україні
Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Можливі відключення електроенергії", - повідомили в компанії.
Раніше віце-прем’єр Андрей Спину повідомив, що у разі виникнення такої ситуації всі державні служби готові втрутитися і відновити електропостачання в обмежені терміни.
"Я закликаю до обережності та готовності", - закликав він.
5 грудня на тлі ударів РФ по Україні на перебої з електроенергією почали скаржитися жителі Кишинева. А жителі лівого берега Дністра кажуть, що у них скоро зникне електрика. Влада поки не повідомляла про конкретні відключення.
Нагадуємо, що 23 листопада після ракетних ударів РФ по Україні у Республіці Молдова відбулися масові відключення електроенергії. Тисячі споживачів залишилися без світла, а деякі з них були підключені лише наступного дня.
Інцидент повторився після того, як вперше стався 15 листопада. У зв'язку з відключенням електроенергії залишався заблокованим електротранспорт, у містах виникали затори на дорогах через непрацюючі світлофори. Крім того, частково або повністю були недоступні послуги телефонних операторів Moldcell, Orange та Moldtelecom.
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Чому раша,тільки щось їй не по.їхньому,скликає радбез ООН,намагаючись перекласти провину з хворої голови на здорову!
А у вас другий випадок,і ви мовчите.
Боїтеся,що газ перекриють?Так воний так його перекриють по якійсь вигаданій причині.