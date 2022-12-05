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Новини Війна
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У Молдові перебої з електропостачанням на тлі російських ударів по Україні

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

Державне підприємство Молдови Moldelectrica повідомляє про порушення в системі електропостачання 5 грудня на тлі ракетних ударів РФ по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Можливі відключення електроенергії", - повідомили в компанії.

Раніше віце-прем’єр Андрей Спину повідомив, що у разі виникнення такої ситуації всі державні служби готові втрутитися і відновити електропостачання в обмежені терміни.

"Я закликаю до обережності та готовності", - закликав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На територію Молдови поблизу кордонів з Україною впала ракета. ФОТО

5 грудня на тлі ударів РФ по Україні на перебої з електроенергією почали скаржитися жителі Кишинева. А жителі лівого берега Дністра кажуть, що у них скоро зникне електрика. Влада поки не повідомляла про конкретні відключення.

Нагадуємо, що 23 листопада після ракетних ударів РФ по Україні у Республіці Молдова відбулися масові відключення електроенергії. Тисячі споживачів залишилися без світла, а деякі з них були підключені лише наступного дня.

Інцидент повторився після того, як вперше стався 15 листопада. У зв'язку з відключенням електроенергії залишався заблокованим електротранспорт, у містах виникали затори на дорогах через непрацюючі світлофори. Крім того, частково або повністю були недоступні послуги телефонних операторів Moldcell, Orange та Moldtelecom.

Автор: 

Молдова (2068) обстріл (28414) ракети (4022) росія (65114) енергетика (2592) електроенергія (6191)


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Топ коментарі
+6
так значить вірно те,що коли у нас відключають світло РАЕС та ХАЕС женуть електрику за кордон в тч і в Молдавію та ПМР?
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05.12.2022 16:45
+4
Жалко что не у Венгрии....
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05.12.2022 16:21
+2
Мені ще одне дивно.
Чому раша,тільки щось їй не по.їхньому,скликає радбез ООН,намагаючись перекласти провину з хворої голови на здорову!
А у вас другий випадок,і ви мовчите.
Боїтеся,що газ перекриють?Так воний так його перекриють по якійсь вигаданій причині.
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05.12.2022 16:28
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ну вас же прям штовхають ввести війська в ПМР та провести там рєхфєрєндум. Ну, молдаванє, впєрьод
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05.12.2022 16:18 Відповісти
Були б трохи розумніші і не сцяли так в штани ,то хочаб ППО своє включили щоб над ними не літало руське лайно
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05.12.2022 16:21 Відповісти
Жалко что не у Венгрии....
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05.12.2022 16:21 Відповісти
У румун ПВО поросити не могли
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05.12.2022 16:23 Відповісти
Мені ще одне дивно.
Чому раша,тільки щось їй не по.їхньому,скликає радбез ООН,намагаючись перекласти провину з хворої голови на здорову!
А у вас другий випадок,і ви мовчите.
Боїтеся,що газ перекриють?Так воний так його перекриють по якійсь вигаданій причині.
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05.12.2022 16:28 Відповісти
так значить вірно те,що коли у нас відключають світло РАЕС та ХАЕС женуть електрику за кордон в тч і в Молдавію та ПМР?
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05.12.2022 16:45 Відповісти
Від ХАЕС йде лінія на Ряшів(Жешув)
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05.12.2022 18:52 Відповісти
Так вірно! І це робить чурка...
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05.12.2022 17:12 Відповісти
 
 