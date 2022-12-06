Небензя знов втік із засідання Радбезу ООН перед виступом представника України

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя втік із засідання Ради безпеки ООН, яке обговорює гуманітарну ситуацію в Україні, пов’язану з російськими обстрілами цивільного населення та об’єктів інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У своєму виступі Небензя традиційно звинувачував країни Заходу, НАТО та Україну у розв’язаній Росією війні, а також заявив, що РФ навмисне обстрілює об’єкти цивільної інфраструктури, зізнавшись таким чином у воєнному злочині з боку російського керівництва.

Після цього постпред РФ заявив, що не бажає слухати "жовчне красномовство" постпреда України при ООН Сергія Кислиці й утік із зали засідань.

Кислиця у своєму виступі розповів про масовану російську ракетну атаку 5 грудня, в річницю підписання Будапештського меморандуму. Український дипломат наголосив, що після військової поразки Росії необхідна її "депутінізація та денуклеаризація", а міжнародній спільноті час замислитись про умови постпутінських домовленостей з Москвою, в рамках яких вона залишиться без ядерної зброї.

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