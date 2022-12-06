Небензя знов втік із засідання Радбезу ООН перед виступом представника України
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя втік із засідання Ради безпеки ООН, яке обговорює гуманітарну ситуацію в Україні, пов’язану з російськими обстрілами цивільного населення та об’єктів інфраструктури.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У своєму виступі Небензя традиційно звинувачував країни Заходу, НАТО та Україну у розв’язаній Росією війні, а також заявив, що РФ навмисне обстрілює об’єкти цивільної інфраструктури, зізнавшись таким чином у воєнному злочині з боку російського керівництва.
Після цього постпред РФ заявив, що не бажає слухати "жовчне красномовство" постпреда України при ООН Сергія Кислиці й утік із зали засідань.
Кислиця у своєму виступі розповів про масовану російську ракетну атаку 5 грудня, в річницю підписання Будапештського меморандуму. Український дипломат наголосив, що після військової поразки Росії необхідна її "депутінізація та денуклеаризація", а міжнародній спільноті час замислитись про умови постпутінських домовленостей з Москвою, в рамках яких вона залишиться без ядерної зброї.
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Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Бовтік.