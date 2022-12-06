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Новини Війна
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Небензя знов втік із засідання Радбезу ООН перед виступом представника України

небензя

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя втік із засідання Ради безпеки ООН, яке обговорює гуманітарну ситуацію в Україні, пов’язану з російськими обстрілами цивільного населення та об’єктів інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У своєму виступі Небензя традиційно звинувачував країни Заходу, НАТО та Україну у розв’язаній Росією війні, а також заявив, що РФ навмисне обстрілює об’єкти цивільної інфраструктури, зізнавшись таким чином у воєнному злочині з боку російського керівництва.

Після цього постпред РФ заявив, що не бажає слухати "жовчне красномовство" постпреда України при ООН Сергія Кислиці й утік із зали засідань.

Кислиця у своєму виступі розповів про масовану російську ракетну атаку 5 грудня, в річницю підписання Будапештського меморандуму. Український дипломат наголосив, що після військової поразки Росії необхідна її "депутінізація та денуклеаризація", а міжнародній спільноті час замислитись про умови постпутінських домовленостей з Москвою, в рамках яких вона залишиться без ядерної зброї.

Також читайте: Радбез ООН: Небензя втік із засідання, щоб не чути виступу Кислиці

Автор: 

Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207) Небензя Василь (49)


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Топ коментарі
+19
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06.12.2022 20:37
+17
Небендзя должен повторить подвиг чуркина уйти в небытие.
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06.12.2022 20:39
+15
Кислиці - зачот
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06.12.2022 20:36
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Кислиці - зачот
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06.12.2022 20:36 Відповісти
...видать хотів перднуть....., а пішла подлива...і так він втік
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06.12.2022 20:36 Відповісти
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06.12.2022 20:37 Відповісти
Путен капут!!!
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06.12.2022 20:37 Відповісти
У нього - у ****** "недержание стула"...
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06.12.2022 20:37 Відповісти
U nebenzi uderžanie ponosu ne bendze (ce po polsku).
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07.12.2022 04:56 Відповісти
а московиту небензі-дизлайк і в бан!
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06.12.2022 20:37 Відповісти
Небендзя должен повторить подвиг чуркина уйти в небытие.
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06.12.2022 20:39 Відповісти
Нєбєнзі Кислиці сняться
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06.12.2022 20:39 Відповісти
Дивлюсь на ******* і розумію значення москальського слова "******"
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06.12.2022 20:45 Відповісти
Вы у суровикина " его титул - ****** с ушами" , пытаетесь небендзе вручить))) Занято
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06.12.2022 21:10 Відповісти
Які ж кацапи кончені...
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06.12.2022 20:49 Відповісти
Чогось такою безнадією віє від кожної новини про ООН...
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06.12.2022 20:53 Відповісти
Лысый до какой границы сбежал, до канадской или дальше.
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06.12.2022 20:54 Відповісти
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06.12.2022 20:57 Відповісти
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07.12.2022 01:26 Відповісти
Зачем вообще пускать в США это существо.
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06.12.2022 21:35 Відповісти
///
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
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06.12.2022 21:41 Відповісти
То что он убежал , это не проблема. Проблема в том, что до сих пор делает там эта лысая ******.
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06.12.2022 21:42 Відповісти
Как черт от ладана
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06.12.2022 22:13 Відповісти
придавило на горшок в пынин чумадан
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06.12.2022 22:37 Відповісти
Небензя więcej srać nie będzie.
Бовтік.
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06.12.2022 23:31 Відповісти
Жопа резиновая, а мочевой пузырь - нет.
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06.12.2022 23:59 Відповісти
мацква тоже нерезиновая, в этом смысле она больше похожа на мочевой пузырь, а не на жопу, как остальная россия.
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07.12.2022 03:46 Відповісти
оон це не два, а три нулі.
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07.12.2022 08:22 Відповісти
пристрелите наконец уже этого сраного зайца!
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07.12.2022 20:13 Відповісти
 
 