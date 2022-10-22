Радбез ООН: Небензя втік із засідання, щоб не чути виступу Кислиці

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що покидає зал засідання Ради Безпеки ООН, щоб не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці.

Про цйе повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я шкодую, що Рада Безпеки все ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення, – це громадив брехню за брехнею. На кожному засіданні. Про кожен аспект агресивної війни, яку замовив його господар у лютому", - сказав Кислиця.

Кислиця, реагуючи на втечу Небензі, висловив сподівання, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу.

При цьому він процитував російського постпреда, який запевняв, що "метою спеціальної військової операції Росії не є окупація України або заподіяння шкоди місцевому населенню" і що вона "не впливає на критично важливу цивільну інфраструктуру".

Постпред України розповів членам Радбезу, що внаслідок цілеспрямованих атак з боку Росії, починаючи з 24 лютого, українські правоохоронні органи зафіксували пошкодження або руйнування 51 412 об’єктів цивільної інфраструктури.

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З 10 жовтня відбулося майже 300 ракетних нападів та атак безпілотників на об'єкти енергетики та іншої цивільної інфраструктури в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Донецькій областях, зазначив Кислиця.

Пошкоджені або зруйновані майже 40% енергетичних об'єктів України, додав він. За його словами, електростанції, центральні теплові пункти, трансформатори, нафтосховища, розподільчі пристрої, повітряні лінії електропередач та інше енергетичне обладнання по всій території країни перебувають під російськими обстрілами майже щоденно.

Кислиця назвав ці дії кремлівського режиму тероризмом, що випливає з резолюції, ухваленої 2017 року про захист критичної інфраструктури від терористичних атак.

"Це спроба підірвати нашу рішучість боротися. І Росія зазнає невдачі в цій спробі. Страх перед неминучим провалом домінує в умах Путіна та його поплічників, – сказав він. – Кожна ланка цього режиму просякнута кров’ю і пронизана злочинністю".

Тому не дивно, що Путін обрав новим командувачем своєї армії в Україні особу, яка мала судимість і "відома своєю кровожерливою та злочинною сутністю (Сергій Суровікін. – Ред.)".

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Кислиця також поінформував членів Радбезу про те, що російські терористи свідомо готують підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України, замінувавши греблю та агрегати Каховської ГЕС.

За його словами, вибух на ГЕС може призвести до руйнування системи водопостачання значної частини півдня України, а також залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження.

Щоб не допустити цієї чи іншої катастрофи, світ має реагувати превентивно, наголосив Кислиця.