Радбез ООН: Небензя втік із засідання, щоб не чути виступу Кислиці
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що покидає зал засідання Ради Безпеки ООН, щоб не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці.
Про цйе повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я шкодую, що Рада Безпеки все ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення, – це громадив брехню за брехнею. На кожному засіданні. Про кожен аспект агресивної війни, яку замовив його господар у лютому", - сказав Кислиця.
Кислиця, реагуючи на втечу Небензі, висловив сподівання, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу.
При цьому він процитував російського постпреда, який запевняв, що "метою спеціальної військової операції Росії не є окупація України або заподіяння шкоди місцевому населенню" і що вона "не впливає на критично важливу цивільну інфраструктуру".
Постпред України розповів членам Радбезу, що внаслідок цілеспрямованих атак з боку Росії, починаючи з 24 лютого, українські правоохоронні органи зафіксували пошкодження або руйнування 51 412 об’єктів цивільної інфраструктури.
З 10 жовтня відбулося майже 300 ракетних нападів та атак безпілотників на об'єкти енергетики та іншої цивільної інфраструктури в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Донецькій областях, зазначив Кислиця.
Пошкоджені або зруйновані майже 40% енергетичних об'єктів України, додав він. За його словами, електростанції, центральні теплові пункти, трансформатори, нафтосховища, розподільчі пристрої, повітряні лінії електропередач та інше енергетичне обладнання по всій території країни перебувають під російськими обстрілами майже щоденно.
Кислиця назвав ці дії кремлівського режиму тероризмом, що випливає з резолюції, ухваленої 2017 року про захист критичної інфраструктури від терористичних атак.
"Це спроба підірвати нашу рішучість боротися. І Росія зазнає невдачі в цій спробі. Страх перед неминучим провалом домінує в умах Путіна та його поплічників, – сказав він. – Кожна ланка цього режиму просякнута кров’ю і пронизана злочинністю".
Тому не дивно, що Путін обрав новим командувачем своєї армії в Україні особу, яка мала судимість і "відома своєю кровожерливою та злочинною сутністю (Сергій Суровікін. – Ред.)".
Кислиця також поінформував членів Радбезу про те, що російські терористи свідомо готують підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України, замінувавши греблю та агрегати Каховської ГЕС.
За його словами, вибух на ГЕС може призвести до руйнування системи водопостачання значної частини півдня України, а також залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження.
Щоб не допустити цієї чи іншої катастрофи, світ має реагувати превентивно, наголосив Кислиця.
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питання 1 - чому в останній час Ілон Маск начав виляти сракою ? (причина)
питання 2 - чому всякі Шольци та Макрони затягують з допомогою Україні (питання не в тому повинні чи не повинні, а істина причина)
питання 3 - чому Червоний Хрест не може третій місяць доїхати до Еленівки
питання 4 - чому (у відмінності ві тої ж РФ - Сирія, РФ-Афганістан) США бояться не тільки по проханню офіційної влади України влізати у війну, а надати (як гаранти Будапештскьгго меморандуму) аналогічну зброю Україні (наприклат ракети малої та середньої дальності)
Поясни будь ласочки причину всіх перерахованих вище питаннь (вона єдина)
Есть что-то глубоко символическое в том, что страна-преисподняя, средоточие мирового Зла, выбрала на роль Лица страны в ООН чудовищного урода с мордой Повелителя всей адской нечисти и нежити.
Так называемые "русские люди", за исключением 600 тысяч белых офицеров, юнкеров и казаков 1917-1922 гг, никогда не были христианами, а всегда были слугами Сатаны.
Был бы рад обсудить с Вами подробнее эту сложнейшую нравстенно-историческую проблему, от которой напрямую зависит будущее Украины, наших детей и внуков. Украина сражается против самых чёрных сатанинских сил, против вселенской Тьмы.
Мой электронный адрес:
Но, боюсь, нашему морально разложившемуся обществу, где царят безнравственность, бездуховность, эти решения не придутся по нраву. А просто описывать и рекомендовать - это глас вопиющего в пустыне.
Уверен, что ваши предложения по проблемам морали и долга очень многие украинцы услышат и примут.
Хай щастить !
Мир Вам и радости.
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Цю істину давно пора б засвоїти європейським та американським лівим і правим лібералам. Але до багатьох з них ця очевидність ніяк не доходить, а деякі члени ліберального Європейського союзу нічим не кращі того ж недофюрера Путлєра-*****.
в цьому і є сила кацапні!
а "наші"? . гуманітарне, блін, право, гуманізм, ***!
. до кого? до вбивць, садистів, гвалтівників, до кацапської підарасні???? недолугі гейропейці! ігнорувати їх!
забагато обмежень .. в мізках, барьєрів психологічних...
нажаль, напевно..
Світ має реагувати превентивно - це інше "місце" з іншими "людьми"...
Україні немає, що робити в стінах оон, тай ще за таку "ефективність" платити під час війни, яку "чомусь" називають спецоперацієї - це щоб путіну зберегти лице і "грати по його правилах"?
Шоу цинізму
А ті, хто розуміють - бачать, що Україна стає впливовою державою у світі і ця впливовість вже набагато більше, ніж у країни із ядерними побрякушками. Це дуже потужний сігнал усьому світу.
з твоїх пустих балачок під назвою "резолюція" толку як з козла молока!
так що краще помовч, бо скоро тебе затягне російський кораблик...
кИислиця сам дурень чи інший вважає такими?
А ця небензя й по манері щось блєяти й по виразу пики типовий кат з лубянки , бо світ ніколи не забуде його соло :
"в глаза мнє смАтрі , я сказал в глаза , *******"
воно трохи підзабуло (з похмелля) , що воно не на ночному допиті й проти його вільні дипломати вільного світу , а не зашугані софкоїдні "валютниє спєкулянти" !
Гебню ***** ніколи не вбиває . Інакше б Гіркін вже б давно хробаків годував десь глибоко під землею ...
питання до (бездарної) ООН
Швидка Настя напала.
Або "Медвежья болезнь"
добре!
починайте бомбити *********!