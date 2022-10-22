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Радбез ООН: Небензя втік із засідання, щоб не чути виступу Кислиці

оон,радбез

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що покидає зал засідання Ради Безпеки ООН, щоб не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці.

Про цйе повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я шкодую, що Рада Безпеки все ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення, – це громадив брехню за брехнею. На кожному засіданні. Про кожен аспект агресивної війни, яку замовив його господар у лютому", - сказав Кислиця.

Кислиця, реагуючи на втечу Небензі, висловив сподівання, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу.

При цьому він процитував російського постпреда, який запевняв, що "метою спеціальної військової операції Росії не є окупація України або заподіяння шкоди місцевому населенню" і що вона "не впливає на критично важливу цивільну інфраструктуру".

Постпред України розповів членам Радбезу, що внаслідок цілеспрямованих атак з боку Росії, починаючи з 24 лютого, українські правоохоронні органи зафіксували пошкодження або руйнування 51 412 об’єктів цивільної інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна скликає сьогодні Радбез ООН через постачання Іраном дронів Росії

З 10 жовтня відбулося майже 300 ракетних нападів та атак безпілотників на об'єкти енергетики та іншої цивільної інфраструктури в Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Івано-Франківській, Миколаївській, Донецькій областях, зазначив Кислиця.

Пошкоджені або зруйновані майже 40% енергетичних об'єктів України, додав він. За його словами, електростанції, центральні теплові пункти, трансформатори, нафтосховища, розподільчі пристрої, повітряні лінії електропередач та інше енергетичне обладнання по всій території країни перебувають під російськими обстрілами майже щоденно.

Кислиця назвав ці дії кремлівського режиму тероризмом, що випливає з резолюції, ухваленої 2017 року про захист критичної інфраструктури від терористичних атак.

"Це спроба підірвати нашу рішучість боротися. І Росія зазнає невдачі в цій спробі. Страх перед неминучим провалом домінує в умах Путіна та його поплічників, – сказав він. – Кожна ланка цього режиму просякнута кров’ю і пронизана злочинністю".

Тому не дивно, що Путін обрав новим командувачем своєї армії в Україні особу, яка мала судимість і "відома своєю кровожерливою та злочинною сутністю (Сергій Суровікін. – Ред.)".

Читайте: Радбез ООН обговорить використання Росією іранських дронів,- Кислиця

Кислиця також поінформував членів Радбезу про те, що російські терористи свідомо готують підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України, замінувавши греблю та агрегати Каховської ГЕС.

За його словами, вибух на ГЕС може призвести до руйнування системи водопостачання значної частини півдня України, а також залишити Запорізьку АЕС без води для охолодження.

Щоб не допустити цієї чи іншої катастрофи, світ має реагувати превентивно, наголосив Кислиця.

Автор: 

Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207) Небензя Василь (49)


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Топ коментарі
+28
Прекрасно! Теперь, чтобы выгнать россию из СовБеза, достаточно всего лишь не пускать его обратно! Ву-а-ля! Дело сделано!
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22.10.2022 07:38
+27
Надо было ему налить полстакана и дать селедки, тогда был повод остаться и заодно послушать. А, вообще-то, в рашке опять возродилась старая советовал традиция: назначать представителем ярких фриков со свиным рылом вместо человеческого лица и с поведением наглого хряка.
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22.10.2022 07:35
+22
И тут же аннулировать его дипломатическую визу! Меньше будет свиного визга
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22.10.2022 07:40
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Це як привентивно? Зе говорить, Кислиця говорить,але ООН не введе миротворчі сили на Каховську ГЕС. Що робить? Реально
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22.10.2022 07:31 Відповісти
росія імперія зла, в'язниця народів, а росіяни в ній вертухаї...!?
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22.10.2022 07:43 Відповісти
потому что в ООН срутся от козломодрых, они их тупо боятся
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22.10.2022 08:52 Відповісти
Мені дивно читати про страх ООН або Європи. Ми хоч розумієте, що пишите. У свій час Україна повинна була подумати про захист критичної інфраструктури,а не після просити профілактики руйнування.
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22.10.2022 09:10 Відповісти
Це козломорді намагаються росповсюджувати байки про те, що їх десь "баяцца".
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22.10.2022 10:02 Відповісти
Кацапське ****** ******* превентивно "перегрупірувався", готуючи до цього Хуúлостан
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22.10.2022 10:13 Відповісти
Ми хоч розумієте, що пишите.
питання 1 - чому в останній час Ілон Маск начав виляти сракою ? (причина)
питання 2 - чому всякі Шольци та Макрони затягують з допомогою Україні (питання не в тому повинні чи не повинні, а істина причина)
питання 3 - чому Червоний Хрест не може третій місяць доїхати до Еленівки
питання 4 - чому (у відмінності ві тої ж РФ - Сирія, РФ-Афганістан) США бояться не тільки по проханню офіційної влади України влізати у війну, а надати (як гаранти Будапештскьгго меморандуму) аналогічну зброю Україні (наприклат ракети малої та середньої дальності)

Поясни будь ласочки причину всіх перерахованих вище питаннь (вона єдина)
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22.10.2022 18:53 Відповісти
Там уверху є відповідь іншого дописувача а усі питання не до мене,а до Зеленського. Його дипломатія привела до ваших питань.
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23.10.2022 10:03 Відповісти
Польша и Литва стягивают к беларуской границе много бронетехники https://twitter.com/i/status/1583527578182115329 ВІДОС
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22.10.2022 07:34 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовится нападение
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22.10.2022 08:20 Відповісти
Надо было ему налить полстакана и дать селедки, тогда был повод остаться и заодно послушать. А, вообще-то, в рашке опять возродилась старая советовал традиция: назначать представителем ярких фриков со свиным рылом вместо человеческого лица и с поведением наглого хряка.
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22.10.2022 07:35 Відповісти
росія імперія зла, в'язниця народів, а росіяни в ній вертухаї...!?
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22.10.2022 07:38 Відповісти
* совковая
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22.10.2022 07:46 Відповісти
страхолюдная совково-мордорская Небензя могла бы без всякого грима играть роль Вия в фильме ужасов.

Есть что-то глубоко символическое в том, что страна-преисподняя, средоточие мирового Зла, выбрала на роль Лица страны в ООН чудовищного урода с мордой Повелителя всей адской нечисти и нежити.
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22.10.2022 12:34 Відповісти
Увы, Вы правы. Размышляю о стране мокшандии, вижу не просто заблуждения православнутых, а осознанное принятие ими стороны зла. Так называемые «русские люди» - служители сатаны. А их злые дела это подтверждают каждый день.
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22.10.2022 13:53 Відповісти
уважаемый Эндрью86, ваши глубокие рассуждения о том, что жители Мордора сознательно выбрали сторону Зла, это вовсе не публицистическая гибербола: это медицинско-этический диагноз.

Так называемые "русские люди", за исключением 600 тысяч белых офицеров, юнкеров и казаков 1917-1922 гг, никогда не были христианами, а всегда были слугами Сатаны.

Был бы рад обсудить с Вами подробнее эту сложнейшую нравстенно-историческую проблему, от которой напрямую зависит будущее Украины, наших детей и внуков. Украина сражается против самых чёрных сатанинских сил, против вселенской Тьмы.

Мой электронный адрес:
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23.10.2022 10:05 Відповісти
Ваши слова полны здравого смысла и знания темы. Сегодня действия мокшандии непонятны никому в мире: там произошла полная подмена понятий. Ответ и способы решения есть, во всяком случае, осмысление реалий и предшествующих действий владельца белого куколя и бункерного деда уже делаются. Победить это зло возможно на качественно ином уровне, и это - не количество Himers, Nasams, Iris… и прочего вооружения
Но, боюсь, нашему морально разложившемуся обществу, где царят безнравственность, бездуховность, эти решения не придутся по нраву. А просто описывать и рекомендовать - это глас вопиющего в пустыне.
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24.10.2022 14:37 Відповісти
уважаемый Эндрью86, не могу согласиться с вашим тезисом о "морально разложившемся обществе": я недавно вернулся из Украины, где три месяца работал волонтером, и должен сказать, что просто поражён духовной силой и христианской Верой украинцев в Добро и Правду. Есть и немало проявлений мелочного эгоизма, но такие люди в меньшинстве.

Уверен, что ваши предложения по проблемам морали и долга очень многие украинцы услышат и примут.

Хай щастить !
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24.10.2022 16:35 Відповісти
Совершенно с Вами согласен. Общество сохраняет импульс развития, если в нем остаётся хотя бы 20 процентов социально активного, неравнодушного населения. Они и есть та закваска, основа сильной, могучей, единой Украины, которая обречена стать прекрасным богатейшим государством Европы.
Мир Вам и радости.
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24.10.2022 17:31 Відповісти
Прекрасно! Теперь, чтобы выгнать россию из СовБеза, достаточно всего лишь не пускать его обратно! Ву-а-ля! Дело сделано!
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22.10.2022 07:38 Відповісти
И тут же аннулировать его дипломатическую визу! Меньше будет свиного визга
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22.10.2022 07:40 Відповісти
"Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції"

==========================================

Цю істину давно пора б засвоїти європейським та американським лівим і правим лібералам. Але до багатьох з них ця очевидність ніяк не доходить, а деякі члени ліберального Європейського союзу нічим не кращі того ж недофюрера Путлєра-*****.
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22.10.2022 07:50 Відповісти
Незрозуміло, до чого тут к кожному слову епітет "ліберальний"? Ліберальна демократія, це ідеологія найрозвинутіших країн світу. Протилежна лібералізму ідеологія, це фашизм/рашизм/комунізм.
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22.10.2022 10:00 Відповісти
щось взагалі не схоже га ліберальність та демократію. це лише гра схованих тоталітарних струтур.. щоби мізки людям захарастити ... чого тільки "демократія" показала себе з масками та вколеннями.. примусово, шантажем, погрозами, обмеженнями! фарс це все, а не лібералізм.!
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22.10.2022 13:21 Відповісти
"Хаус не нарушает правила, он их игнорирует."...
в цьому і є сила кацапні!
а "наші"? . гуманітарне, блін, право, гуманізм, ***!
. до кого? до вбивць, садистів, гвалтівників, до кацапської підарасні???? недолугі гейропейці! ігнорувати їх!
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22.10.2022 13:19 Відповісти
обоссаный небензя произнес монолог и надавил на педаль ноги мои ноги... бандиты ***** конец близок ссыте в штаны
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22.10.2022 07:58 Відповісти
Правда очі коле?
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22.10.2022 08:00 Відповісти
Небензя не сси, продовжи флешмоб - окочурся як попередник - чуркін!😉
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22.10.2022 08:06 Відповісти
вялика расейская скрепная трусливость !
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22.10.2022 08:10 Відповісти
Это какой-то позор....
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22.10.2022 08:16 Відповісти
Почему "какой-то"? Этот позор русский.
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22.10.2022 10:03 Відповісти
Воно не зупиниться, поки нас усіх не винищить! Хочу своїми руками його задавити за наших діток!
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22.10.2022 08:22 Відповісти
ставай в чергу
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22.10.2022 13:10 Відповісти
ти не зможеш це зробити.. навіть якщо воно буде стояти поруч...
забагато обмежень .. в мізках, барьєрів психологічних...
нажаль, напевно..
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22.10.2022 13:23 Відповісти
росія, білорусь і іран вбивають мирних мешканців України, які не є учасниками війни, то як назвати їх дії? Кого вони і для чого спасають в Україні? А якщо і є захисниками України, то що не так для московії, яка назвала себе росією, білорусі і ірану? Ми що, зайшли на їх територію?
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22.10.2022 08:32 Відповісти
Маячння чергової "перемоги"... який результат засідання зРади (не)Безпеки - НУЛЬ.
Світ має реагувати превентивно - це інше "місце" з іншими "людьми"...

Україні немає, що робити в стінах оон, тай ще за таку "ефективність" платити під час війни, яку "чомусь" називають спецоперацієї - це щоб путіну зберегти лице і "грати по його правилах"?

Шоу цинізму
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22.10.2022 08:52 Відповісти
Зазвичай, тим, хто не розуміє, що таке міжнародна політика - дійсно здається, що це просто "маячня" і вони розглядають конкретне засідання у вакуумі, хоча його результат завжди максимум, це узгодженв резолюція.

А ті, хто розуміють - бачать, що Україна стає впливовою державою у світі і ця впливовість вже набагато більше, ніж у країни із ядерними побрякушками. Це дуже потужний сігнал усьому світу.
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22.10.2022 10:07 Відповісти
нажаль, ти не розумієш, що насрати має бути на "політику"... вирішується доля нп лише України, а і усього світу!
з твоїх пустих балачок під назвою "резолюція" толку як з козла молока!
так що краще помовч, бо скоро тебе затягне російський кораблик...
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22.10.2022 13:25 Відповісти
це щоб путіну зберегти лице і "грати по його правилах"... це призводить до того, що Женевська конвенція про воєнополонених не виконується.

кИислиця сам дурень чи інший вважає такими?
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22.10.2022 08:54 Відповісти
Вибачаюсь, як ви собі уявляете це "зберегти лице", після такоі панамки членів, які Україна насовала рашкованам на міжнародній політичній арені із трансляцією на увесь світ?))
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22.10.2022 10:14 Відповісти
Основателями ООН - меж прочими - считаются СССР - УССР и БССР. РСФСР (Россия) там не записана вааще. Так что УКраина имеет больше прав быть в Совете Безопасности, чем несуществующая страна.
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22.10.2022 09:40 Відповісти
нєбєнзя це просто прєлєсть прізвище
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22.10.2022 09:52 Відповісти
Готовься, Небендзя! Вспомни своего предшественника. Россия не любит людей, которые много знают. Она их просто убивает...
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22.10.2022 10:00 Відповісти
Чурка був з МІСах ... креатура палячої кобили й Алкомашки ...

А ця небензя й по манері щось блєяти й по виразу пики типовий кат з лубянки , бо світ ніколи не забуде його соло :
"в глаза мнє смАтрі , я сказал в глаза , *******"
воно трохи підзабуло (з похмелля) , що воно не на ночному допиті й проти його вільні дипломати вільного світу , а не зашугані софкоїдні "валютниє спєкулянти" !

Гебню ***** ніколи не вбиває . Інакше б Гіркін вже б давно хробаків годував десь глибоко під землею ...
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22.10.2022 12:24 Відповісти
ООН пытается на лжи , построить Мир . Зачем вообще нужна эта организация . Как в нее может входить страна , которая начала Войну . Зачем потакать монстру , который постоянно врет ,и делать при этом вид , что все нормально
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22.10.2022 11:31 Відповісти
Окропіть цю мерзоту святою водою, от побачите що буде.
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22.10.2022 11:47 Відповісти
придурканутик с болот мацковии,висеть ему на дереве.
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22.10.2022 12:52 Відповісти
Зробив "жест доброї волі", очистив приміщення від своєї присутності.
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22.10.2022 12:53 Відповісти
Блін.. він що , на своїх ногах втік? чому не на костилях?
питання до (бездарної) ООН
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22.10.2022 13:15 Відповісти
Як же дістав вже цей кацапський підар.
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22.10.2022 13:53 Відповісти
чего можно хотеть от ублюдков.
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22.10.2022 14:05 Відповісти
Может у него диарея от нервного перенапряжения?
Швидка Настя напала.
Або "Медвежья болезнь"
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22.10.2022 14:15 Відповісти
путя псарь знатный,заводчик,таких шавок вырастить ка ****** и прочая,прочая,прочее шакальё,каков псарь,такая и тварь...
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22.10.2022 14:38 Відповісти
Ця небензяна не повинна впливати на процес міжнародної допомоги Україні.
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22.10.2022 15:15 Відповісти
уася запи@здендзя похожа не Z@лупу крокодила и мозга ноль, весь в словесную лживую полюцию превратился...
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22.10.2022 16:47 Відповісти
********* вийшла зі складу радбезу оон? так?

добре!
починайте бомбити *********!
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22.10.2022 19:59 Відповісти
 
 