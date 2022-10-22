Совбез ООН: Небензя сбежал с заседания, чтобы не слышать выступления Кислицы
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения – это громоздил ложь за ложью. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую заказал его хозяин в феврале", – сказал Кислица.
Кислица, реагируя на побег Небензи, выразил надежду, что вскоре России вообще не будет в Совете Безопасности ООН, где она незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа.
При этом он процитировал российского постпреда, уверяющего, что "целью специальной военной операции россии не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению" и что она "не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру".
Постпред Украины рассказал членам Совбеза, что в результате целенаправленных атак со стороны россии, начиная с 24 февраля, украинские правоохранительные органы зафиксировали повреждение или разрушение 51412 объектов гражданской инфраструктуры.
С 10 октября произошло около 300 ракетных атак и атак беспилотников на объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Кропивницкой, Львовской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Николаевской, Донецкой областях, отметил Кислица.
Поражены или разрушены около 40% энергетических объектов Украины, добавил он. По его словам, электростанции, центральные тепловые пункты, трансформаторы, нефтехранилища, распределительные устройства, воздушные линии электропередач и другое энергетическое оборудование на всей территории страны находятся под российскими обстрелами почти ежедневно.
Кислица назвал эти действия кремлевского режима терроризмом, вытекающим из резолюции, принятой в 2017 году.
"Это попытка взорвать нашу решимость сражаться. И Россия терпит неудачу в этой попытке. Страх перед неизбежным провалом доминирует в умах путина и его приспешников, – сказал он. – Каждое звено этого режима пропитано кровью и пронизано преступностью".
Поэтому неудивительно, что путин избрал новым командующим своей армии в Украине лицо, которое имело судимость и "известно своей кровожадной и преступной сущностью" (речь идет о Сергее Суровикине – ред.).
Кислица также проинформировал членов Совбеза о том, что российские террористы сознательно готовят почву для масштабной катастрофы на юге Украины, заминировав дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.
По его словам, взрыв на ГЭС может повлечь за собой разрушение системы водоснабжения значительной части юга Украины, а также оставить Запорожскую АЭС без воды для охлаждения.
Чтобы не допустить эту или иную катастрофу, мир должен реагировать превентивно, подчеркнул Кислица.
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питання 1 - чому в останній час Ілон Маск начав виляти сракою ? (причина)
питання 2 - чому всякі Шольци та Макрони затягують з допомогою Україні (питання не в тому повинні чи не повинні, а істина причина)
питання 3 - чому Червоний Хрест не може третій місяць доїхати до Еленівки
питання 4 - чому (у відмінності ві тої ж РФ - Сирія, РФ-Афганістан) США бояться не тільки по проханню офіційної влади України влізати у війну, а надати (як гаранти Будапештскьгго меморандуму) аналогічну зброю Україні (наприклат ракети малої та середньої дальності)
Поясни будь ласочки причину всіх перерахованих вище питаннь (вона єдина)
Есть что-то глубоко символическое в том, что страна-преисподняя, средоточие мирового Зла, выбрала на роль Лица страны в ООН чудовищного урода с мордой Повелителя всей адской нечисти и нежити.
Так называемые "русские люди", за исключением 600 тысяч белых офицеров, юнкеров и казаков 1917-1922 гг, никогда не были христианами, а всегда были слугами Сатаны.
Был бы рад обсудить с Вами подробнее эту сложнейшую нравстенно-историческую проблему, от которой напрямую зависит будущее Украины, наших детей и внуков. Украина сражается против самых чёрных сатанинских сил, против вселенской Тьмы.
Мой электронный адрес:
Но, боюсь, нашему морально разложившемуся обществу, где царят безнравственность, бездуховность, эти решения не придутся по нраву. А просто описывать и рекомендовать - это глас вопиющего в пустыне.
Уверен, что ваши предложения по проблемам морали и долга очень многие украинцы услышат и примут.
Хай щастить !
Мир Вам и радости.
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Цю істину давно пора б засвоїти європейським та американським лівим і правим лібералам. Але до багатьох з них ця очевидність ніяк не доходить, а деякі члени ліберального Європейського союзу нічим не кращі того ж недофюрера Путлєра-*****.
в цьому і є сила кацапні!
а "наші"? . гуманітарне, блін, право, гуманізм, ***!
. до кого? до вбивць, садистів, гвалтівників, до кацапської підарасні???? недолугі гейропейці! ігнорувати їх!
забагато обмежень .. в мізках, барьєрів психологічних...
нажаль, напевно..
Світ має реагувати превентивно - це інше "місце" з іншими "людьми"...
Україні немає, що робити в стінах оон, тай ще за таку "ефективність" платити під час війни, яку "чомусь" називають спецоперацієї - це щоб путіну зберегти лице і "грати по його правилах"?
Шоу цинізму
А ті, хто розуміють - бачать, що Україна стає впливовою державою у світі і ця впливовість вже набагато більше, ніж у країни із ядерними побрякушками. Це дуже потужний сігнал усьому світу.
з твоїх пустих балачок під назвою "резолюція" толку як з козла молока!
так що краще помовч, бо скоро тебе затягне російський кораблик...
кИислиця сам дурень чи інший вважає такими?
А ця небензя й по манері щось блєяти й по виразу пики типовий кат з лубянки , бо світ ніколи не забуде його соло :
"в глаза мнє смАтрі , я сказал в глаза , *******"
воно трохи підзабуло (з похмелля) , що воно не на ночному допиті й проти його вільні дипломати вільного світу , а не зашугані софкоїдні "валютниє спєкулянти" !
Гебню ***** ніколи не вбиває . Інакше б Гіркін вже б давно хробаків годував десь глибоко під землею ...
питання до (бездарної) ООН
Швидка Настя напала.
Або "Медвежья болезнь"
добре!
починайте бомбити *********!