РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5082 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
25 840 62

Совбез ООН: Небензя сбежал с заседания, чтобы не слышать выступления Кислицы

оон,радбез

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения – это громоздил ложь за ложью. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую заказал его хозяин в феврале", – сказал Кислица.

Кислица, реагируя на побег Небензи, выразил надежду, что вскоре России вообще не будет в Совете Безопасности ООН, где она незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа.

При этом он процитировал российского постпреда, уверяющего, что "целью специальной военной операции россии не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению" и что она "не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру".

Постпред Украины рассказал членам Совбеза, что в результате целенаправленных атак со стороны россии, начиная с 24 февраля, украинские правоохранительные органы зафиксировали повреждение или разрушение 51412 объектов гражданской инфраструктуры.

Также смотрите: Мощные взрывы были слышны в оккупированном Херсоне вечером 21 октября, - соцсети. ВИДЕО

С 10 октября произошло около 300 ракетных атак и атак беспилотников на объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Кропивницкой, Львовской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Николаевской, Донецкой областях, отметил Кислица.

Поражены или разрушены около 40% энергетических объектов Украины, добавил он. По его словам, электростанции, центральные тепловые пункты, трансформаторы, нефтехранилища, распределительные устройства, воздушные линии электропередач и другое энергетическое оборудование на всей территории страны находятся под российскими обстрелами почти ежедневно.

Кислица назвал эти действия кремлевского режима терроризмом, вытекающим из резолюции, принятой в 2017 году.

"Это попытка взорвать нашу решимость сражаться. И Россия терпит неудачу в этой попытке. Страх перед неизбежным провалом доминирует в умах путина и его приспешников, – сказал он. – Каждое звено этого режима пропитано кровью и пронизано преступностью".

Поэтому неудивительно, что путин избрал новым командующим своей армии в Украине лицо, которое имело судимость и "известно своей кровожадной и преступной сущностью" (речь идет о Сергее Суровикине – ред.).

Смотрите также: Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Запорожской обасти. ФОТОрепортаж

Кислица также проинформировал членов Совбеза о том, что российские террористы сознательно готовят почву для масштабной катастрофы на юге Украины, заминировав дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

По его словам, взрыв на ГЭС может повлечь за собой разрушение системы водоснабжения значительной части юга Украины, а также оставить Запорожскую АЭС без воды для охлаждения.

Чтобы не допустить эту или иную катастрофу, мир должен реагировать превентивно, подчеркнул Кислица.

Совбез ООН (1106) Кислица Сергей (171) Небензя Василий (47)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Прекрасно! Теперь, чтобы выгнать россию из СовБеза, достаточно всего лишь не пускать его обратно! Ву-а-ля! Дело сделано!
показать весь комментарий
22.10.2022 07:38
+27
Надо было ему налить полстакана и дать селедки, тогда был повод остаться и заодно послушать. А, вообще-то, в рашке опять возродилась старая советовал традиция: назначать представителем ярких фриков со свиным рылом вместо человеческого лица и с поведением наглого хряка.
показать весь комментарий
22.10.2022 07:35
+22
И тут же аннулировать его дипломатическую визу! Меньше будет свиного визга
показать весь комментарий
22.10.2022 07:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це як привентивно? Зе говорить, Кислиця говорить,але ООН не введе миротворчі сили на Каховську ГЕС. Що робить? Реально
показать весь комментарий
22.10.2022 07:31 Ответить
росія імперія зла, в'язниця народів, а росіяни в ній вертухаї...!?
показать весь комментарий
22.10.2022 07:43 Ответить
потому что в ООН срутся от козломодрых, они их тупо боятся
показать весь комментарий
22.10.2022 08:52 Ответить
Мені дивно читати про страх ООН або Європи. Ми хоч розумієте, що пишите. У свій час Україна повинна була подумати про захист критичної інфраструктури,а не після просити профілактики руйнування.
показать весь комментарий
22.10.2022 09:10 Ответить
Це козломорді намагаються росповсюджувати байки про те, що їх десь "баяцца".
показать весь комментарий
22.10.2022 10:02 Ответить
Кацапське ****** ******* превентивно "перегрупірувався", готуючи до цього Хуúлостан
показать весь комментарий
22.10.2022 10:13 Ответить
Ми хоч розумієте, що пишите.
питання 1 - чому в останній час Ілон Маск начав виляти сракою ? (причина)
питання 2 - чому всякі Шольци та Макрони затягують з допомогою Україні (питання не в тому повинні чи не повинні, а істина причина)
питання 3 - чому Червоний Хрест не може третій місяць доїхати до Еленівки
питання 4 - чому (у відмінності ві тої ж РФ - Сирія, РФ-Афганістан) США бояться не тільки по проханню офіційної влади України влізати у війну, а надати (як гаранти Будапештскьгго меморандуму) аналогічну зброю Україні (наприклат ракети малої та середньої дальності)

Поясни будь ласочки причину всіх перерахованих вище питаннь (вона єдина)
показать весь комментарий
22.10.2022 18:53 Ответить
Там уверху є відповідь іншого дописувача а усі питання не до мене,а до Зеленського. Його дипломатія привела до ваших питань.
показать весь комментарий
23.10.2022 10:03 Ответить
Польша и Литва стягивают к беларуской границе много бронетехники https://twitter.com/i/status/1583527578182115329 ВІДОС
показать весь комментарий
22.10.2022 07:34 Ответить
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовится нападение
показать весь комментарий
22.10.2022 08:20 Ответить
Надо было ему налить полстакана и дать селедки, тогда был повод остаться и заодно послушать. А, вообще-то, в рашке опять возродилась старая советовал традиция: назначать представителем ярких фриков со свиным рылом вместо человеческого лица и с поведением наглого хряка.
показать весь комментарий
22.10.2022 07:35 Ответить
росія імперія зла, в'язниця народів, а росіяни в ній вертухаї...!?
показать весь комментарий
22.10.2022 07:38 Ответить
* совковая
показать весь комментарий
22.10.2022 07:46 Ответить
страхолюдная совково-мордорская Небензя могла бы без всякого грима играть роль Вия в фильме ужасов.

Есть что-то глубоко символическое в том, что страна-преисподняя, средоточие мирового Зла, выбрала на роль Лица страны в ООН чудовищного урода с мордой Повелителя всей адской нечисти и нежити.
показать весь комментарий
22.10.2022 12:34 Ответить
Увы, Вы правы. Размышляю о стране мокшандии, вижу не просто заблуждения православнутых, а осознанное принятие ими стороны зла. Так называемые «русские люди» - служители сатаны. А их злые дела это подтверждают каждый день.
показать весь комментарий
22.10.2022 13:53 Ответить
уважаемый Эндрью86, ваши глубокие рассуждения о том, что жители Мордора сознательно выбрали сторону Зла, это вовсе не публицистическая гибербола: это медицинско-этический диагноз.

Так называемые "русские люди", за исключением 600 тысяч белых офицеров, юнкеров и казаков 1917-1922 гг, никогда не были христианами, а всегда были слугами Сатаны.

Был бы рад обсудить с Вами подробнее эту сложнейшую нравстенно-историческую проблему, от которой напрямую зависит будущее Украины, наших детей и внуков. Украина сражается против самых чёрных сатанинских сил, против вселенской Тьмы.

Мой электронный адрес:
показать весь комментарий
23.10.2022 10:05 Ответить
Ваши слова полны здравого смысла и знания темы. Сегодня действия мокшандии непонятны никому в мире: там произошла полная подмена понятий. Ответ и способы решения есть, во всяком случае, осмысление реалий и предшествующих действий владельца белого куколя и бункерного деда уже делаются. Победить это зло возможно на качественно ином уровне, и это - не количество Himers, Nasams, Iris… и прочего вооружения
Но, боюсь, нашему морально разложившемуся обществу, где царят безнравственность, бездуховность, эти решения не придутся по нраву. А просто описывать и рекомендовать - это глас вопиющего в пустыне.
показать весь комментарий
24.10.2022 14:37 Ответить
уважаемый Эндрью86, не могу согласиться с вашим тезисом о "морально разложившемся обществе": я недавно вернулся из Украины, где три месяца работал волонтером, и должен сказать, что просто поражён духовной силой и христианской Верой украинцев в Добро и Правду. Есть и немало проявлений мелочного эгоизма, но такие люди в меньшинстве.

Уверен, что ваши предложения по проблемам морали и долга очень многие украинцы услышат и примут.

Хай щастить !
показать весь комментарий
24.10.2022 16:35 Ответить
Совершенно с Вами согласен. Общество сохраняет импульс развития, если в нем остаётся хотя бы 20 процентов социально активного, неравнодушного населения. Они и есть та закваска, основа сильной, могучей, единой Украины, которая обречена стать прекрасным богатейшим государством Европы.
Мир Вам и радости.
показать весь комментарий
24.10.2022 17:31 Ответить
Прекрасно! Теперь, чтобы выгнать россию из СовБеза, достаточно всего лишь не пускать его обратно! Ву-а-ля! Дело сделано!
показать весь комментарий
22.10.2022 07:38 Ответить
И тут же аннулировать его дипломатическую визу! Меньше будет свиного визга
показать весь комментарий
22.10.2022 07:40 Ответить
"Росіяни не граються в якісь ігри з міжнародним правом. Їм байдужі будь-які міжнародні угоди чи конвенції"

==========================================

Цю істину давно пора б засвоїти європейським та американським лівим і правим лібералам. Але до багатьох з них ця очевидність ніяк не доходить, а деякі члени ліберального Європейського союзу нічим не кращі того ж недофюрера Путлєра-*****.
показать весь комментарий
22.10.2022 07:50 Ответить
Незрозуміло, до чого тут к кожному слову епітет "ліберальний"? Ліберальна демократія, це ідеологія найрозвинутіших країн світу. Протилежна лібералізму ідеологія, це фашизм/рашизм/комунізм.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:00 Ответить
щось взагалі не схоже га ліберальність та демократію. це лише гра схованих тоталітарних струтур.. щоби мізки людям захарастити ... чого тільки "демократія" показала себе з масками та вколеннями.. примусово, шантажем, погрозами, обмеженнями! фарс це все, а не лібералізм.!
показать весь комментарий
22.10.2022 13:21 Ответить
"Хаус не нарушает правила, он их игнорирует."...
в цьому і є сила кацапні!
а "наші"? . гуманітарне, блін, право, гуманізм, ***!
. до кого? до вбивць, садистів, гвалтівників, до кацапської підарасні???? недолугі гейропейці! ігнорувати їх!
показать весь комментарий
22.10.2022 13:19 Ответить
обоссаный небензя произнес монолог и надавил на педаль ноги мои ноги... бандиты ***** конец близок ссыте в штаны
показать весь комментарий
22.10.2022 07:58 Ответить
Правда очі коле?
показать весь комментарий
22.10.2022 08:00 Ответить
Небензя не сси, продовжи флешмоб - окочурся як попередник - чуркін!😉
показать весь комментарий
22.10.2022 08:06 Ответить
вялика расейская скрепная трусливость !
показать весь комментарий
22.10.2022 08:10 Ответить
Это какой-то позор....
показать весь комментарий
22.10.2022 08:16 Ответить
Почему "какой-то"? Этот позор русский.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:03 Ответить
Воно не зупиниться, поки нас усіх не винищить! Хочу своїми руками його задавити за наших діток!
показать весь комментарий
22.10.2022 08:22 Ответить
ставай в чергу
показать весь комментарий
22.10.2022 13:10 Ответить
ти не зможеш це зробити.. навіть якщо воно буде стояти поруч...
забагато обмежень .. в мізках, барьєрів психологічних...
нажаль, напевно..
показать весь комментарий
22.10.2022 13:23 Ответить
росія, білорусь і іран вбивають мирних мешканців України, які не є учасниками війни, то як назвати їх дії? Кого вони і для чого спасають в Україні? А якщо і є захисниками України, то що не так для московії, яка назвала себе росією, білорусі і ірану? Ми що, зайшли на їх територію?
показать весь комментарий
22.10.2022 08:32 Ответить
Маячння чергової "перемоги"... який результат засідання зРади (не)Безпеки - НУЛЬ.
Світ має реагувати превентивно - це інше "місце" з іншими "людьми"...

Україні немає, що робити в стінах оон, тай ще за таку "ефективність" платити під час війни, яку "чомусь" називають спецоперацієї - це щоб путіну зберегти лице і "грати по його правилах"?

Шоу цинізму
показать весь комментарий
22.10.2022 08:52 Ответить
Зазвичай, тим, хто не розуміє, що таке міжнародна політика - дійсно здається, що це просто "маячня" і вони розглядають конкретне засідання у вакуумі, хоча його результат завжди максимум, це узгодженв резолюція.

А ті, хто розуміють - бачать, що Україна стає впливовою державою у світі і ця впливовість вже набагато більше, ніж у країни із ядерними побрякушками. Це дуже потужний сігнал усьому світу.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:07 Ответить
нажаль, ти не розумієш, що насрати має бути на "політику"... вирішується доля нп лише України, а і усього світу!
з твоїх пустих балачок під назвою "резолюція" толку як з козла молока!
так що краще помовч, бо скоро тебе затягне російський кораблик...
показать весь комментарий
22.10.2022 13:25 Ответить
це щоб путіну зберегти лице і "грати по його правилах"... це призводить до того, що Женевська конвенція про воєнополонених не виконується.

кИислиця сам дурень чи інший вважає такими?
показать весь комментарий
22.10.2022 08:54 Ответить
Вибачаюсь, як ви собі уявляете це "зберегти лице", після такоі панамки членів, які Україна насовала рашкованам на міжнародній політичній арені із трансляцією на увесь світ?))
показать весь комментарий
22.10.2022 10:14 Ответить
Основателями ООН - меж прочими - считаются СССР - УССР и БССР. РСФСР (Россия) там не записана вааще. Так что УКраина имеет больше прав быть в Совете Безопасности, чем несуществующая страна.
показать весь комментарий
22.10.2022 09:40 Ответить
нєбєнзя це просто прєлєсть прізвище
показать весь комментарий
22.10.2022 09:52 Ответить
Готовься, Небендзя! Вспомни своего предшественника. Россия не любит людей, которые много знают. Она их просто убивает...
показать весь комментарий
22.10.2022 10:00 Ответить
Чурка був з МІСах ... креатура палячої кобили й Алкомашки ...

А ця небензя й по манері щось блєяти й по виразу пики типовий кат з лубянки , бо світ ніколи не забуде його соло :
"в глаза мнє смАтрі , я сказал в глаза , *******"
воно трохи підзабуло (з похмелля) , що воно не на ночному допиті й проти його вільні дипломати вільного світу , а не зашугані софкоїдні "валютниє спєкулянти" !

Гебню ***** ніколи не вбиває . Інакше б Гіркін вже б давно хробаків годував десь глибоко під землею ...
показать весь комментарий
22.10.2022 12:24 Ответить
ООН пытается на лжи , построить Мир . Зачем вообще нужна эта организация . Как в нее может входить страна , которая начала Войну . Зачем потакать монстру , который постоянно врет ,и делать при этом вид , что все нормально
показать весь комментарий
22.10.2022 11:31 Ответить
Окропіть цю мерзоту святою водою, от побачите що буде.
показать весь комментарий
22.10.2022 11:47 Ответить
придурканутик с болот мацковии,висеть ему на дереве.
показать весь комментарий
22.10.2022 12:52 Ответить
Зробив "жест доброї волі", очистив приміщення від своєї присутності.
показать весь комментарий
22.10.2022 12:53 Ответить
Блін.. він що , на своїх ногах втік? чому не на костилях?
питання до (бездарної) ООН
показать весь комментарий
22.10.2022 13:15 Ответить
Як же дістав вже цей кацапський підар.
показать весь комментарий
22.10.2022 13:53 Ответить
чего можно хотеть от ублюдков.
показать весь комментарий
22.10.2022 14:05 Ответить
Может у него диарея от нервного перенапряжения?
Швидка Настя напала.
Або "Медвежья болезнь"
показать весь комментарий
22.10.2022 14:15 Ответить
путя псарь знатный,заводчик,таких шавок вырастить ка ****** и прочая,прочая,прочее шакальё,каков псарь,такая и тварь...
показать весь комментарий
22.10.2022 14:38 Ответить
Ця небензяна не повинна впливати на процес міжнародної допомоги Україні.
показать весь комментарий
22.10.2022 15:15 Ответить
уася запи@здендзя похожа не Z@лупу крокодила и мозга ноль, весь в словесную лживую полюцию превратился...
показать весь комментарий
22.10.2022 16:47 Ответить
********* вийшла зі складу радбезу оон? так?

добре!
починайте бомбити *********!
показать весь комментарий
22.10.2022 19:59 Ответить
 
 