Совбез ООН: Небензя сбежал с заседания, чтобы не слышать выступления Кислицы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН, чтобы не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения – это громоздил ложь за ложью. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую заказал его хозяин в феврале", – сказал Кислица.

Кислица, реагируя на побег Небензи, выразил надежду, что вскоре России вообще не будет в Совете Безопасности ООН, где она незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа.

При этом он процитировал российского постпреда, уверяющего, что "целью специальной военной операции россии не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению" и что она "не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру".

Постпред Украины рассказал членам Совбеза, что в результате целенаправленных атак со стороны россии, начиная с 24 февраля, украинские правоохранительные органы зафиксировали повреждение или разрушение 51412 объектов гражданской инфраструктуры.

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С 10 октября произошло около 300 ракетных атак и атак беспилотников на объекты энергетики и другой гражданской инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Кропивницкой, Львовской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Николаевской, Донецкой областях, отметил Кислица.

Поражены или разрушены около 40% энергетических объектов Украины, добавил он. По его словам, электростанции, центральные тепловые пункты, трансформаторы, нефтехранилища, распределительные устройства, воздушные линии электропередач и другое энергетическое оборудование на всей территории страны находятся под российскими обстрелами почти ежедневно.

Кислица назвал эти действия кремлевского режима терроризмом, вытекающим из резолюции, принятой в 2017 году.

"Это попытка взорвать нашу решимость сражаться. И Россия терпит неудачу в этой попытке. Страх перед неизбежным провалом доминирует в умах путина и его приспешников, – сказал он. – Каждое звено этого режима пропитано кровью и пронизано преступностью".

Поэтому неудивительно, что путин избрал новым командующим своей армии в Украине лицо, которое имело судимость и "известно своей кровожадной и преступной сущностью" (речь идет о Сергее Суровикине – ред.).

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Кислица также проинформировал членов Совбеза о том, что российские террористы сознательно готовят почву для масштабной катастрофы на юге Украины, заминировав дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

По его словам, взрыв на ГЭС может повлечь за собой разрушение системы водоснабжения значительной части юга Украины, а также оставить Запорожскую АЭС без воды для охлаждения.

Чтобы не допустить эту или иную катастрофу, мир должен реагировать превентивно, подчеркнул Кислица.