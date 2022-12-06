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США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп

прайс,нед

Сполучені Штати не постачали українським військовим озброєння, яке можна було б використати для ударів територією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прес-секретар держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною", - зазначив Прайс.

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають достатні запаси озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп

Автор: 

зброя (7443) США (22643) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+43
Чо вони виправдовуються -- шо за сюр .
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06.12.2022 21:47
+33
А зачем оправдываться перед х$&лом?!!!

США боится Кремль? Нет.
так зачем этот мальчик занервничал?
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06.12.2022 21:48
+29
Хосподя, после каждого чиха будут 10 раз извинятся и отнекиваться, чтобы "не нагнетать". Кстати у нас сейчас тревога, это так, для справки
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06.12.2022 21:48
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06.12.2022 21:47 Відповісти
Мы - не мы.
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06.12.2022 22:22 Відповісти
Чо вони виправдовуються -- шо за сюр .
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06.12.2022 21:47 Відповісти
Це стьоб)
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06.12.2022 23:17 Відповісти
А зачем оправдываться перед х$&лом?!!!

США боится Кремль? Нет.
так зачем этот мальчик занервничал?
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06.12.2022 21:48 Відповісти
Ой мабуть забули ще перехриститись і сплюнути три рази
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06.12.2022 21:48 Відповісти
Хосподя, после каждого чиха будут 10 раз извинятся и отнекиваться, чтобы "не нагнетать". Кстати у нас сейчас тревога, это так, для справки
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06.12.2022 21:48 Відповісти
То тролінг такий. Дуже тонкий - як комар пісяє.
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07.12.2022 05:35 Відповісти
Тони, уйми парнишку.
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06.12.2022 21:49 Відповісти
Просто нет нервов на эту трусость смотреть!
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06.12.2022 21:49 Відповісти
Ого , "суто оборонної"? Цікава заява!
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06.12.2022 21:49 Відповісти
Беруть і самі руйнують свій багаторічний авторитет. Нікчеми. Тьху.🤮
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06.12.2022 21:51 Відповісти
Це навіть слухати огидно...
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06.12.2022 21:52 Відповісти
США даже петуха признать не могут террористом !
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06.12.2022 21:52 Відповісти
може щось на радіоринку наплутали з чіпами і тепер джавелін куярить на 600 км......? ......
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06.12.2022 21:56 Відповісти
а може рашка сама по собі довбонула, щоб мати причини для удару у відповідь?
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06.12.2022 22:23 Відповісти
Мокшанським мавпам причина не потрібна,пора вже це зрозуміти.Особливо переляканим партнерам.Бо соромно вже слухати їх виправдання.Рейган в гробу перевертається від таких "нащадків"
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06.12.2022 23:45 Відповісти
А що знищення військової техніки, готової завдати удару, яка розміщена на території ворога не є обороною?
Сподіваюсь, що це лише на словах!
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06.12.2022 21:56 Відповісти
Значить озброєння для ударів по раісі у нас вже є.
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06.12.2022 21:56 Відповісти
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06.12.2022 21:59 Відповісти
‼️У зв'язку з подіями в енгельсі на раше на відстані 500-600 км від України, хотілося б передати цю мапу картопельфюреру, з території якого рашисти продовжують запускати ракети.
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06.12.2022 22:00 Відповісти
Ніт, це не ми. Це кацапам підсунули протерміновану капусту для щєй.
Але це неточно.
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07.12.2022 00:30 Відповісти
может Зинка?
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06.12.2022 21:56 Відповісти
Ой литіли дикі гусі …
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06.12.2022 21:57 Відповісти
Чому?
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06.12.2022 21:57 Відповісти
зараз США слабкі і нікчемні як ніколи раніше
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06.12.2022 21:58 Відповісти
Канєшна. І тільки раська фєдєраська впєрдє та найсильніша.
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06.12.2022 22:03 Відповісти
Даже кацапы говорят что это ТУ-141
А эти все равно оправдываются(!)
Как то не очень выглядит
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06.12.2022 21:58 Відповісти
Чому штати взагалі виправдовуються це ж війна. Тут або або якась юридична заковика, або якась таємна домовленість.
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06.12.2022 22:00 Відповісти
Какого хрена они оправдываюся неред отсталой бензоколонкой? Всё ещё сцыкотно?
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06.12.2022 22:04 Відповісти
а ми в ніх на 300 км пів року просимо...
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06.12.2022 22:08 Відповісти
Могли б дати наи ф-16, ми б назвали ці моделі
БД - 9 г. ( Бамбім Данбас - 9 год) і усі були б щасливі 🤗
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06.12.2022 22:08 Відповісти
Сцикуни
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06.12.2022 22:12 Відповісти
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06.12.2022 22:13 Відповісти
Трампістка на цензорі вас ще клікушами називала.
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06.12.2022 22:17 Відповісти
США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп

А жаль!
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06.12.2022 22:24 Відповісти
Альо...Америка, про Будапештський меморандум, не чули...Ні !???
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06.12.2022 22:28 Відповісти
Пригожин їм кувалду по Європі конверти з вибухівкою а США щось оправдується
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06.12.2022 22:40 Відповісти
Жалюгідно та гидотно
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06.12.2022 22:47 Відповісти
США проводить лінію ,яку рашка раніше мала по Донбасу. Не ми і баста,а якщо ми,то вибачайте. Який привіт така і відповідь.
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06.12.2022 22:49 Відповісти
США, будете так сцяться паРашу, вас з'їсть Китай! Згадайте, що ви Світовий поліцейський, а ***** - звичаний гопарь з понтами і голою сракою. До чого ці виправдання?
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06.12.2022 22:49 Відповісти
Хай як сильно я не згідний з Путіним, хай якими брутальними є його дії - але США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США

Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html

Пацан гарантии дал, пацан слово держит.
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06.12.2022 22:50 Відповісти
а что такое нападение на страну нато? падение ракеты? сбитие самолета с высшим военно-политическим руководством? оккупация половины страны? геноцид мирного населения больше 100 000? что-то еще? имхо, правильно народ говорит - Америка уже не та. морально разложилась так сказать (или разложили, или усиленно хотят и успешно пытаются утопить свободное общество). да и Хйло вероятно почувствовал родственную среду и возможности, но не учел кой чего, да и дурак в общем то.
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07.12.2022 00:37 Відповісти
Это вопрос не ко мне. Я процитировал програмную статью Джо Байдена в Нью-Йорк Таймс.
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07.12.2022 00:42 Відповісти
ну дык "Все гнило в Датском королевстве" как говорится. так что нужно готовиться к худшему, впрочем, как и всегда.
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07.12.2022 00:46 Відповісти
ну и как говорится если нет гарантий по ядерной безопасности (что вообще может быть выше этого? юридически на бумаге филькину грамоту можно всегда списать, но есть как говорится еще понятие духа закона, по крайней мере в морально-правовых отношениях, которое просрали оптом и это еще больно всем аукнется, физически, спасибо вероятно Обаме и Хйлу за 14й год) то о каких гарантиях \нато\ вообще может идти речь?
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07.12.2022 00:44 Відповісти
1940 год. США не постачали Британії озброєння для ударів по нiмецкій території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною. Вашингтон не спонукає Британію завдавати ударів по цілям за межами брiтаньськї території.
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06.12.2022 22:55 Відповісти
Спешат оправдаться.Трусость зашкаливает.А может и позаимствованная гибридная война.Хочется,верить во второе
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06.12.2022 22:58 Відповісти
Ну да, это ни разу не SCALP. Аха.))))))))))))))))
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06.12.2022 23:22 Відповісти
Якісь неадекватні дописувачі заполонили Цензор!

Це ж якими треба бути невдячними падлюками, щоб лаяти на наших союзників в Америці, яка забезпечує нас усім, чим тільки може.

Ультра праві трампізди зараз готують світ та нас до припинення допомоги та здачу України *****. Цікаво, ці неадекватні дописувачі будуть радіти та вихваляти ультраправих респів?
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06.12.2022 23:51 Відповісти
А не надо было нас обеспечивать всем, надо было санкции с СП-2 не снимать год назад. Послушал бы хоть Порошенко, тот прямо говорил что СП-2 = войне в Европе. Так нет же, маразматик решил отношения с Меркель наладить.
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07.12.2022 00:14 Відповісти
Маразматик - це ваш трамп, який НАТО почав руйнувати та ЄС .

***** побудувало свою трубу за туєву хучу грошей, яка зараз стоїть порожня і ніколи вже не запрацює. Уявляю, скільки б він на ці гроші ракет зробив, щоб знищувати Україну , а потім Європу та околиці .

Рабіновіч! Складається враження, що після програшу трампона ви впали у літургічний сон, а вчора прокинулись. Викиньте стару методичку, вона вже неактуальна.
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07.12.2022 00:23 Відповісти
*летаргічний (клята т-9)
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07.12.2022 00:24 Відповісти
Вы не правы. Трамп - просто аферист, нет не просто, мега-аферист. Более того, я лично знаю в Канаде нескольких клинических трампистов. Клинических в прямом смысле, пришедших к трампизму из секты 911, антиаполлона и плоской земли. Но это не меняет ужасного факта - в критический момент истории главная сила противостоящая империи зла оказалась в руках, мягко говоря, недалеких людей, решивших что оптимальная стратегия борьбы с маньяком - любой ценой избегать конфликта.
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07.12.2022 00:39 Відповісти
Я так розумію, що ви себе трампістом вже не вважаєте. І це добре.

А мене влаштовує усе, що зараз робить американська влада. Многоходовочкой на многоходовочку відповідає вона і правильно робить. Розумні люди прийшли до влади в Америці і нам треба молитися, щоб не прийшли ультраправі божевільні Грін та інші трампи.
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07.12.2022 00:52 Відповісти
Нет никаких многоходовочек. Есть последовательная политика и не последовательная. Теорию многоходовочех проповедуют шаманы непоследовательных политиков, объясняя сторонникам невероятные переобувания политического курса. Типа - вы простые люди не можете понять высокой политической игры вдолгую, но я шаман Уыых, за свою жизнь выпил много огненой воды и мне ведомы все шаги многоходовочки Президента Уукуула.
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07.12.2022 01:33 Відповісти
Ну, вам краще знати ваших шаманів та владу, яка їм поклоняється та одночасно боїться. Саша Габишев тому доказ.
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07.12.2022 01:42 Відповісти
Опять вы не правы. Власть поклоняется и боться шаманов в первобытном обществе. В современной политике шаман - это рановидность СМИ на зарплате у политической силы, не обязательно провластной.
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07.12.2022 01:49 Відповісти
Г

Так я про первобитну раську і кажу. Вона ж не так давно з кам'яного віку вийшла, а деякі малі народи і досі там живуть, поклоняються вождю племені та відвойовують території. Вбивати сусідів, анексовувати чужі землі та змінювати непорушні кордони у третьому тисячолітті для них це нормально.

Не знаю в яких ще країнах шамани - це ЗМІ , а от на московіі - це норма.
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07.12.2022 02:03 Відповісти
100% тут вы правы. Но к сожалению, не только норма, но и пример для авторитарных партий, режимов и сект. Везде где видите политическую конспирологию, истеричную неадекватность и фанатичную веру в непогрешимость лидера ищите копыта русни.
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07.12.2022 02:52 Відповісти
Не постачали. Ми самі забрали...
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06.12.2022 23:55 Відповісти
Це просто розумна зброя,сама нападає на цапів.Як правильно підмітили друзі з-за океану суто в оборонних цілях і все це відбувається в межах українських територій.
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07.12.2022 00:49 Відповісти
США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії =это позор
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07.12.2022 01:12 Відповісти
Понятно, что Белый Дом не заинтересован ни в Победе Украины, и не в победе России.
Непонятно, почему Белый Дом заморозил Ленд-лиз, за который проголосовали обе Палаты Конгресса, и не дает ПВО??
Отсутствие ПВО - это гибель тысяч украинцев и разрушение городов Украины...
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07.12.2022 06:07 Відповісти
Да не беспокойтесь так , москали и так знают, что вы на их стороне , пздуны хреновы.
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07.12.2022 07:05 Відповісти
Ні в якому разі не виправдовую зелених довбойобів, які готувалися здавати країну і три роки розвалювали всю оборонку, що Гетьман з 2014 набудував...
...але це якесь позоріще, просто тому що це виглядає так, наче Шварценеггер виправдовується і на колінах плазує перед убогим пітєрським гопніком з сємкамі і пакетом клея. Просто ******* стид. З такою політикою час міняти орла на курку... а колись же були сміливі!
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07.12.2022 09:54 Відповісти
 
 