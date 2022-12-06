США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп
Сполучені Штати не постачали українським військовим озброєння, яке можна було б використати для ударів територією Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прес-секретар держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .
"США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною", - зазначив Прайс.
Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.
Топ коментарі
+43 Валентин Коваль
показати весь коментар06.12.2022 21:47
+33 Drbest Good
показати весь коментар06.12.2022 21:48
+29 дмитрий #513526
показати весь коментар06.12.2022 21:48
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США боится Кремль? Нет.
так зачем этот мальчик занервничал?
Сподіваюсь, що це лише на словах!
Але це неточно.
А эти все равно оправдываются(!)
Как то не очень выглядит
БД - 9 г. ( Бамбім Данбас - 9 год) і усі були б щасливі 🤗
А жаль!
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html
Пацан гарантии дал, пацан слово держит.
Це ж якими треба бути невдячними падлюками, щоб лаяти на наших союзників в Америці, яка забезпечує нас усім, чим тільки може.
Ультра праві трампізди зараз готують світ та нас до припинення допомоги та здачу України *****. Цікаво, ці неадекватні дописувачі будуть радіти та вихваляти ультраправих респів?
***** побудувало свою трубу за туєву хучу грошей, яка зараз стоїть порожня і ніколи вже не запрацює. Уявляю, скільки б він на ці гроші ракет зробив, щоб знищувати Україну , а потім Європу та околиці .
Рабіновіч! Складається враження, що після програшу трампона ви впали у літургічний сон, а вчора прокинулись. Викиньте стару методичку, вона вже неактуальна.
А мене влаштовує усе, що зараз робить американська влада. Многоходовочкой на многоходовочку відповідає вона і правильно робить. Розумні люди прийшли до влади в Америці і нам треба молитися, щоб не прийшли ультраправі божевільні Грін та інші трампи.
Так я про первобитну раську і кажу. Вона ж не так давно з кам'яного віку вийшла, а деякі малі народи і досі там живуть, поклоняються вождю племені та відвойовують території. Вбивати сусідів, анексовувати чужі землі та змінювати непорушні кордони у третьому тисячолітті для них це нормально.
Не знаю в яких ще країнах шамани - це ЗМІ , а от на московіі - це норма.
Непонятно, почему Белый Дом заморозил Ленд-лиз, за который проголосовали обе Палаты Конгресса, и не дает ПВО??
Отсутствие ПВО - это гибель тысяч украинцев и разрушение городов Украины...
...але це якесь позоріще, просто тому що це виглядає так, наче Шварценеггер виправдовується і на колінах плазує перед убогим пітєрським гопніком з сємкамі і пакетом клея. Просто ******* стид. З такою політикою час міняти орла на курку... а колись же були сміливі!