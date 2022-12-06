США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп

Сполучені Штати не постачали українським військовим озброєння, яке можна було б використати для ударів територією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прес-секретар держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною", - зазначив Прайс.

Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США мають достатні запаси озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп