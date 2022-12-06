Централізоване водопостачання у Херсоні відновили вже на 80%, - ОВА

У Херсоні централізоване водопостачання відновили на 80%, в області також працюють вже майже 100 базових станцій мобільних операторів, а для відновлення світла на Херсонщині працює 32 бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У Херсоні централізоване водопостачання відновлено на 80%, процес підключення абонентів триває", - йдеться у повідомленні.

Також начальник ОВА зазначив, що фахівці відновили роботу 7 базових станцій у Херсоні - загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 93 базових та 3 пересувних станцій на звільненій Херсонщині.

Для відновлення світла на Херсонщині працює 32 бригади – це 162 робітники та 61 одиниця техніки. Минулої доби бригади працювали на лініях, які живлять Високопілля, Трифонівку, Нововоронцовку, Осокорівку, Чорнобаївку та Херсон. Минулої доби електропостачання відновили для частини споживачів у Херсоні та Чорнобаївці.

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У Великій Олександрівці, Високопіллі, Новодмитрівці та Малій Олександрівці продовжують поетапно відновлювати розподіл природного газу, виконувати ремонт пошкоджених ділянок мереж по населених пунктах.

Також тривають роботи з розчищення доріг на Херсонщині. Нині фахівцям вдалося розчистити 293,9 кілометра доріг місцевого значення.

Як повідомив Янушевич, до Високопільського, Нововоронцовського та Білозерського центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) від благодійного фонду "Пацієнти України" надійшло медичне обладнання для зберігання імунобіологічних препаратів та електрокардіографи.

Також в ОВА інформують, що Херсонщина отримала від ЄС 5 потужних дизельних генераторів на 176 кВт. Їх доставили у Бериславську лікарню, обласну клінічну лікарню, міську лікарню Лучанського, дитячу обласну клінічну лікарню та обласну лікарню відновного лікування.

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