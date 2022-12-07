У Києві, Одесі та Дніпрі - екстрені відключення світла
У цих 3 містах не діють графіки відключення електрики.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДТЕК.
Зазначимо, раніше енергетики спрогнозували, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні. Проте це у разі, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.
В Укренерго попереджали, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною, а дефіцит електроенергії зберігається. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.
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8 до10, потім 19-21. І вночі трішки.