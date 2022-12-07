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У Києві, Одесі та Дніпрі - екстрені відключення світла

ремонт,електроенергія,електрика,світло

У цих 3 містах не діють графіки відключення електрики.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ДТЕК.

Зазначимо, раніше енергетики спрогнозували, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні. Проте це у разі, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.

В Укренерго попереджали, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною, а дефіцит електроенергії зберігається. Всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії.

Також читайте: Через російські обстріли частина Кривого Рогу зараз без світла, води і тепла, - Вілкул

Автор: 

електроенергія (6185) Електрика (2042) відключення світла (1087)


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Тобто без цивілізації. Докралися.
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07.12.2022 09:02 Відповісти
главное чтоб молдова и мадьяры были со светом...
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07.12.2022 09:04 Відповісти
Ідіот, вони до нашої е/е мають таке ж відношення, як ти до папи Римського
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07.12.2022 09:11 Відповісти
идиот тебя делал! ещё несколько дней назад Молдова осталась без света,когда раша по нам ракетами хряснула...а в Венгрию мы нефть качаем по Дружбе,при помощи нашей электрики!
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07.12.2022 09:16 Відповісти
Карту посмотри, как идёт поставка э/э из Румынии (Исакча) в Молдову. По ЛЭП через западную часть Одесской области. Отдельные линии никто не делал, идут те, которые от совка остались. И более того, Украина и Молдова одновременно в прошлом году подогнала свои сети под европейский протокол. Не получаем мы ничего от Украины
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07.12.2022 09:38 Відповісти
Зробіть вже графіки в Києві, які відповідають дійсності. Світло вже 2-й тиждень дають по 2 години.
8 до10, потім 19-21. І вночі трішки.
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07.12.2022 10:26 Відповісти
Не на часі. Ще не розікрали компенсаційний фонд на дизель-генератори. Включать світло- виключать змогу маніпуляцій з генераторами.
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07.12.2022 11:22 Відповісти
 
 