Китай міг змінити підхід до Тайваню через міжнародну підтримку України, - Блінкен

Непохитна підтримка міжнародною спільнотою України у війні з Росією вплинула на оцінку Китаєм можливого силового повернення Тайваню.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Такий коментар прозвучав у відповідь на запитання журналістів про лист Блінкену від сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який висловив "занепокоєння з приводу повідомлень про те, що постачання США озброєння Україні заважають нашій здатності запобігти війні в Азії, постачаючи Тайваню зброю, необхідну для стримування китайського вторгнення".

Держсекретар США зазначив, що не може говорити про системи озброєнь, але відкинув наведений Хоулі аргумент: "Тайвань важливіша для національних інтересів США, ніж Україна".

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"Я думаю, насправді, що все з точністю до навпаки, у тому сенсі, що Китай дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, дуже уважно стежить за реакцією США і країн усього світу на російську агресію", - сказав Блінкен на прес-конференції у держдепі з міністром оборони Ллойдом Остіном та їх австралійськими колегами.

Блінкен додав, що Пекін бачив, як "країни об'єднуються незвичайним чином, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, щоб чинити величезний тиск на Росію, щоб та припинила свою агресію, а також переконатися, що у випадку з НАТО - ми зміцнюємо нашу власну здатність захищатись у разі поширення цієї агресії".

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Держсекретар США висловив думку, що це має вплинути "на роздуми Китаю про майбутнє" та про погляди щодо Тайваню.