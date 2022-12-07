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Китай міг змінити підхід до Тайваню через міжнародну підтримку України, - Блінкен

китай,тайвань

Непохитна підтримка міжнародною спільнотою України у війні з Росією вплинула на оцінку Китаєм можливого силового повернення Тайваню.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Такий коментар прозвучав у відповідь на запитання журналістів про лист Блінкену від сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який висловив "занепокоєння з приводу повідомлень про те, що постачання США озброєння Україні заважають нашій здатності запобігти війні в Азії, постачаючи Тайваню зброю, необхідну для стримування китайського вторгнення".

Держсекретар США зазначив, що не може говорити про системи озброєнь, але відкинув наведений Хоулі аргумент: "Тайвань важливіша для національних інтересів США, ніж Україна".

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"Я думаю, насправді, що все з точністю до навпаки, у тому сенсі, що Китай дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, дуже уважно стежить за реакцією США і країн усього світу на російську агресію", - сказав Блінкен на прес-конференції у держдепі з міністром оборони Ллойдом Остіном та їх австралійськими колегами.

Блінкен додав, що Пекін бачив, як "країни об'єднуються незвичайним чином, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, щоб чинити величезний тиск на Росію, щоб та припинила свою агресію, а також переконатися, що у випадку з НАТО - ми зміцнюємо нашу власну здатність захищатись у разі поширення цієї агресії".

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Держсекретар США висловив думку, що це має вплинути "на роздуми Китаю про майбутнє" та про погляди щодо Тайваню.

Автор: 

Китай (4555) США (22643) Тайвань (180) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+4
Коли раз по раз сидю у темряві та холоді, чомусь одразу згадується і так пережиається за той тайвань, так переживається...
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07.12.2022 10:31
+4
Нажаль, нашим клоунам до Тайваню дуже далеко.
Там і армія готова і асфальт є всюди
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07.12.2022 10:41
+3
ОйТайвань, гляді, какіє кловани! (с)
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07.12.2022 10:36
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Коли раз по раз сидю у темряві та холоді, чомусь одразу згадується і так пережиається за той тайвань, так переживається...
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07.12.2022 10:31 Відповісти
ОйТайвань, гляді, какіє кловани! (с)
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07.12.2022 10:36 Відповісти
Нажаль, нашим клоунам до Тайваню дуже далеко.
Там і армія готова і асфальт є всюди
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07.12.2022 10:41 Відповісти
бабло демократій -- підкормлює людожерів.
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07.12.2022 11:07 Відповісти
сон розуму породжує монстрів
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07.12.2022 12:14 Відповісти
Вся червонопуза гопота відразу заспокоюється,як тільки хтось з їхньої компанії отримує по зубах.І чим сильніший удар,тим краще вони себе поводять
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07.12.2022 11:28 Відповісти
Я думаю, что на оценку Китаем возможного силового возвращения Тайваня повлияло прежде всего переизбрание Ши Джинпина, ему надо было чем-то махать, чтоб его переизбрали, поскольку достижений-то у него не густо. Тайвань может перевести дух - на четыре года.
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07.12.2022 13:03 Відповісти
китай смотрит, как сша нам "помогает", и желание напасть становится непреодолимым. Останавливает их тот факт что "Тайвань важливіша для національних інтересів США, ніж Україна".
об этом сша сказали уже 100 раз.
рад за тайвань
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07.12.2022 23:20 Відповісти
може це тому що в Тайвані не обирають на президента клоунів і зеків
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07.12.2022 23:47 Відповісти
не тому
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07.12.2022 23:53 Відповісти
швидше через видовище опі..ліванія кацапні
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07.12.2022 23:49 Відповісти
 
 