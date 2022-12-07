УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9571 відвідувач онлайн
Новини
864 7

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа

закон

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити проєкт закону про медіа (2693-д) у другому читанні та в цілому.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, під час підготовки до другого читання до законопроєкту надійшло понад 2300 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи.

"Я вдячний усім колегам із комітету, з усіх фракцій та груп, за роботу. Ми маємо розбіжності, проте ці розбіжності не свідчать про те, що колеги, які сьогодні утрималися від голосування, проти захисту українського інформаційного простору. Усі за. І всі дискусії сьогодні лише про те, щоб найкраще захистити наш інформаційний простір та захистити права і свободи наших українських медіа", - сказав голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") на засіданні комітету.

Також читайте: Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься відповідно до вимог часу та ЄС, - Кондратюк

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла законопроєкт за основу 30 серпня.

Автор: 

ВР (14949) закон (2825) медіа (230)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварі
показати весь коментар
07.12.2022 12:25 Відповісти
зелені наркомани !!! альо !!! коли в національний українській телеефір повернете опозиційні (5, Прямий, Еспресо) телеканали !!! бо від вашого дибільного телемарафону, з колишніми шістками медведчука на екрані, вже вуха вʼянуть !!!
показати весь коментар
07.12.2022 12:28 Відповісти
От щось підказує там правильні меді це ті що:
1. повинні вихваляють найЗеленішого;
2. якщо хочуть бути незалежними дивись п. 1-й.
Десь так працюють зелені-зелені.
показати весь коментар
07.12.2022 12:31 Відповісти
Знов якусь бомбу під суспільство підкладують !
показати весь коментар
07.12.2022 12:32 Відповісти
У скільки разів це збільшить фінансування "єдиного аналу"? Через скільки десятків комітетів, бюро, регуляторів та інших державних органів повинні будуть пройти "Прямий", "5", та "Еспрессо", щоб повернутися в ефірне мовлення? На скільки зменшиться україномовний контент в українських медіа-ресурсах?

Такі питання виникають в мене через те, що від цієкі "кліки однодумців" чекати чогось хорошого - марна справа (особливо при "коаліції" слуг і зажопинців).
показати весь коментар
07.12.2022 12:33 Відповісти
Ссыкун,верни оппзиционные каналы в эфир.Они проукраинские.
показати весь коментар
07.12.2022 13:02 Відповісти
Без демократичного громадянського суспільства неможливе існування незалежних і вільних медіа, які б неупереджено, всесторонньо висвітлювали суспільно-політичні події в державі, як і першого без другого. Тому, для формування справжньої незалежної 4-тої гілки влади, держава із бюджетів всіх рівнів не повинна фінансувати змі, окрім власних вісників нормотворчої діяльності та пов'язаних із висвітленням роботи державних структур, одним з яких раніше був телеканал Рада.
Формулювання у самій назві провладні чи опозиційні уже у своїй суті передбачають односторонню пропаганду.
показати весь коментар
07.12.2022 16:38 Відповісти
 
 