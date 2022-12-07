Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа
Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити проєкт закону про медіа (2693-д) у другому читанні та в цілому.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, під час підготовки до другого читання до законопроєкту надійшло понад 2300 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи.
"Я вдячний усім колегам із комітету, з усіх фракцій та груп, за роботу. Ми маємо розбіжності, проте ці розбіжності не свідчать про те, що колеги, які сьогодні утрималися від голосування, проти захисту українського інформаційного простору. Усі за. І всі дискусії сьогодні лише про те, щоб найкраще захистити наш інформаційний простір та захистити права і свободи наших українських медіа", - сказав голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") на засіданні комітету.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла законопроєкт за основу 30 серпня.
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1. повинні вихваляють найЗеленішого;
2. якщо хочуть бути незалежними дивись п. 1-й.
Десь так працюють зелені-зелені.
Такі питання виникають в мене через те, що від цієкі "кліки однодумців" чекати чогось хорошого - марна справа (особливо при "коаліції" слуг і зажопинців).
Формулювання у самій назві провладні чи опозиційні уже у своїй суті передбачають односторонню пропаганду.