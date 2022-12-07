Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому законопроєкт про медіа

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити проєкт закону про медіа (2693-д) у другому читанні та в цілому.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, під час підготовки до другого читання до законопроєкту надійшло понад 2300 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи.

"Я вдячний усім колегам із комітету, з усіх фракцій та груп, за роботу. Ми маємо розбіжності, проте ці розбіжності не свідчать про те, що колеги, які сьогодні утрималися від голосування, проти захисту українського інформаційного простору. Усі за. І всі дискусії сьогодні лише про те, щоб найкраще захистити наш інформаційний простір та захистити права і свободи наших українських медіа", - сказав голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу") на засіданні комітету.

Також читайте: Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься відповідно до вимог часу та ЄС, - Кондратюк

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла законопроєкт за основу 30 серпня.