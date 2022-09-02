Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься відповідно до вимог часу та ЄС, - Кондратюк
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Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься з урахуванням сучасних реалій та рекомендацій Єврокомісії. Пункти, які не є вимогами Євросоюзу, мають бути виключені.
Як інфформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у фейсбуці заявила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Вона запевнила - у Верховної Ради, громадськості, медіаспільноти та інших пов'язаних структур ще є час та можливість внести необхідні правки.
"У Верховної Ради спільно з громадськістю, медіаспільнотою, профільним комітетом та асоціаціями - ще є час і можливість привести зміст і суть цього законопроєкту до більшої відповідності вимогам часу (а медіа зараз точно змінились), врахувати рекомендації Єврокомісії, врахувати попередні прорахунки у захисті національного інформаційного простору від російського контенту, передбачити можливість миттєвої й чіткої реакції на будь-які антидержавні ініціативи та впорядкувати кінцево питання прозорості - власності, економічної моделі, що призведе до зміцнення і незалежності діяльності медіа в Україні", - сказала Кондратюк.
Вона наголосила, що необхідність адаптації вітчизняного законодавства про медіа до європейських норм та стандартів зазначена в рекомендаціях Єврокомісії та Угоді про Асоціацію України з ЄС.
"Євросоюз не вимагає від України прийняття у цьому законопроєкті того, що не передбачено відповідною директивою ЄС та заходами спрямованими на подолання надмірного впливу на медіа. Наприклад законопроєктом "Про медіа" зачіпається питання виборчого процесу. Зокрема дуже дискусійний порядок і форми передвиборчої агітації. Це не є вимогою Європейського Союзу до закону "Про медіа". Із законопроєкту слід через поправки прибрати усі норми, які не мають жодного стосунку до впровадження на практиці закону "Про медіа", - зауважила Кондратюк.
За її словами, законопроєкт "Про медіа" має забезпечити надійну підтримку використання української мови в медіа. Повинні бути збережені чіткі, зрозумілі, реально працюючі механізми захисту національного інформаційного культурного й інформаційного простору від російського контенту і впливу. Це вимога суспільства, яка має бути почута і врахована Верховною Радою.
"Що стосується повноважень і формування складу незалежного медіарегулятора, яким планується зробити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення (а за пропонованим законом, на відміну від Директив, сфери регулювання поширюються не тільки на телебачення, а ще й на радіо, інтернет та друковані медіа), то вони не повинні суперечити Конституції України. Необхідно забезпечити щонайменше парламентський контроль за діяльністю регулятора. Цінності свобода слова і медіа в Україні, як ключові здобутки Незалежності та Революції Гідності, повинні мати "страховку" від запровадження цензури та "закручування гайок". Незалежність Нацради повинна бути, разом з підзвітністю", - підкреслила вона.
Заступниця Голови ВР наголосила, що необхідно пам‘ятати: закон, який приймається, та ще й євроінтеграційний, має бути прийнятий не під певну політичну доцільність, а працювати та виконуватись.
"Як народна депутатка України наразі готую та обов’язково подам свої пропозиції й правки до законопроєкту на друге читання. Саме до професійної дискусії запрошую і колег - і, просила б медійників теж включитись - важливо саме зараз, до, а не потім. Ми маємо всі шанси зробити якісний європейський закон, давайте зробимо!" - закликала Кондратюк.
Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про медіа" №2693-д.
Будь ласка, зачекайте...
весь прикол у рекламі..продажу часу на рекламу, ціни та компанії, що здійснюють рекламні послуги..у тих компаній всі рахунки на офшорах, ціну на рекламу можна впердолити будь яку..
крім того, це легалізація хабарів..заплатять КварталТВ нібито за рекламу пару-вісім лямів, хрєн доведуть, що то хабар..їх канал, ціни самі встановлюють
Дмитро Чекалкин Новость из Запорожья может иметь плохие последствия для руководителя Офиса президента Андрея Ермака или же для его заместителя Кирилла Тимошенко. Слишком огромные масштабы выявленных злоупотреблений, чтобы можно было сделать вид, что Банковая ни при чем. И слишком много в этой истории влиятельных игроков, чтобы можно было замять расследование… Тарас Березовец: ￼ "Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
"Таран был поставлен, чтобы сорвать подготовку к войне "- Роман Костенко
Кажу ж, час Єрмаківщини плине ...
У що це вилилося всі бачимо зараз на власні очі.
Щоб у вас так фундамент у будинках тріщав, шалави зелені.
всі закони плавучі.
зеленохімія - мать порядку!
Все українське йому не рідне в цьому й біда
Сьогодні їм вигідні "Єдині новини", вчора їм вигідно було відімкнути з телеефіру "Еспресо", "5", та "Прямий". А що їм буде вигідно завтра? "Одна партія, один лідер, одна нація"?
Лижбы ото умную рожу скрутить и сделать что чего то там она знает.
Коррупции так и не обнаружили.
"За допомогою рашпіля та молотка" з ЛАЙНА ляльку НЕ створити!
А зараз вони бажають нас переконати, що створювали КВІТКУ, а на "москальскій УЙ" воно тільки випадково схоже.
Ось зараз візьмуть молоток і підріхтують цей "москальскій УЙ" у КВІТКУ....