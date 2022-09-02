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Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься відповідно до вимог часу та ЄС, - Кондратюк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кондратюк

Законопроєкт "Про медіа" змінюватиметься з урахуванням сучасних реалій та рекомендацій Єврокомісії. Пункти, які не є вимогами Євросоюзу, мають бути виключені.

Як інфформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у фейсбуці заявила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Вона запевнила - у Верховної Ради, громадськості, медіаспільноти та інших пов'язаних структур ще є час та можливість внести необхідні правки.

"У Верховної Ради спільно з громадськістю, медіаспільнотою, профільним комітетом та асоціаціями - ще є час і можливість привести зміст і суть цього законопроєкту до більшої відповідності вимогам часу (а медіа зараз точно змінились), врахувати рекомендації Єврокомісії, врахувати попередні прорахунки у захисті національного інформаційного простору від російського контенту, передбачити можливість миттєвої й чіткої реакції на будь-які антидержавні ініціативи та впорядкувати кінцево питання прозорості - власності, економічної моделі, що призведе до зміцнення і незалежності діяльності медіа в Україні", - сказала Кондратюк.

Вона наголосила, що необхідність адаптації вітчизняного законодавства про медіа до європейських норм та стандартів зазначена в рекомендаціях Єврокомісії та Угоді про Асоціацію України з ЄС.

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"Євросоюз не вимагає від України прийняття у цьому законопроєкті того, що не передбачено відповідною директивою ЄС та заходами спрямованими на подолання надмірного впливу на медіа. Наприклад законопроєктом "Про медіа" зачіпається питання виборчого процесу. Зокрема дуже дискусійний порядок і форми передвиборчої агітації. Це не є вимогою Європейського Союзу до закону "Про медіа". Із законопроєкту слід через поправки прибрати усі норми, які не мають жодного стосунку до впровадження на практиці закону "Про медіа", - зауважила Кондратюк.

За її словами, законопроєкт "Про медіа" має забезпечити надійну підтримку використання української мови в медіа. Повинні бути збережені чіткі, зрозумілі, реально працюючі механізми захисту національного інформаційного культурного й інформаційного простору від російського контенту і впливу. Це вимога суспільства, яка має бути почута і врахована Верховною Радою.

"Що стосується повноважень і формування складу незалежного медіарегулятора, яким планується зробити Нацраду з питань телебачення і радіомовлення (а за пропонованим законом, на відміну від Директив, сфери регулювання поширюються не тільки на телебачення, а ще й на радіо, інтернет та друковані медіа), то вони не повинні суперечити Конституції України. Необхідно забезпечити щонайменше парламентський контроль за діяльністю регулятора. Цінності свобода слова і медіа в Україні, як ключові здобутки Незалежності та Революції Гідності, повинні мати "страховку" від запровадження цензури та "закручування гайок". Незалежність Нацради повинна бути, разом з підзвітністю", - підкреслила вона.

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Заступниця Голови ВР наголосила, що необхідно пам‘ятати: закон, який приймається, та ще й євроінтеграційний, має бути прийнятий не під певну політичну доцільність, а працювати та виконуватись.

"Як народна депутатка України наразі готую та обов’язково подам свої пропозиції й правки до законопроєкту на друге читання. Саме до професійної дискусії запрошую і колег - і, просила б медійників теж включитись - важливо саме зараз, до, а не потім. Ми маємо всі шанси зробити якісний європейський закон, давайте зробимо!" - закликала Кондратюк.

Як повідомлялося, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про медіа" №2693-д.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Згідно часу володарювання Єрмаківщини? РУЦЦКОЯЗИЧНИХ МАРАФОНОВ на просторі України . А час Єрмаківщини плине ой плине.

Дмитро Чекалкин Новость из Запорожья может иметь плохие последствия для руководителя Офиса президента Андрея Ермака или же для его заместителя Кирилла Тимошенко. Слишком огромные масштабы выявленных злоупотреблений, чтобы можно было сделать вид, что Банковая ни при чем. И слишком много в этой истории влиятельных игроков, чтобы можно было замять расследование… Тарас Березовец: ￼ "Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
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02.09.2022 20:24
+13
А ось це ще до запитання - то чи права була Спартц, коли казала про махінації з гумдопомогою та зброєю? "Політична тварина"? Та ви, суки, просто тварюки, якщо таке коєте
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02.09.2022 20:30
+11
зеленым верить - себя не уважать......
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02.09.2022 20:23
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бреше як лавров
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02.09.2022 20:16 Відповісти
ще гірше..шось мутять там конкретно..до чого та виборча агітація??

весь прикол у рекламі..продажу часу на рекламу, ціни та компанії, що здійснюють рекламні послуги..у тих компаній всі рахунки на офшорах, ціну на рекламу можна впердолити будь яку..

крім того, це легалізація хабарів..заплатять КварталТВ нібито за рекламу пару-вісім лямів, хрєн доведуть, що то хабар..їх канал, ціни самі встановлюють
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02.09.2022 20:26 Відповісти
В Північній Кореї є хороший закон "про медіа". Всі задоволені, жодної скарги...
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02.09.2022 20:20 Відповісти
зеленым верить - себя не уважать......
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02.09.2022 20:23 Відповісти
Пані Олена Кондратюк не з зеленої ... команди.
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02.09.2022 20:31 Відповісти
І що вона зробить в зеленому оточенні ?
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02.09.2022 20:33 Відповісти
не має значення. Цей склад Ради запам'ятається абсоютною бездарністю, суцільними зашкварами і корупцією зеленої більшості.
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02.09.2022 20:33 Відповісти
Згідно часу володарювання Єрмаківщини? РУЦЦКОЯЗИЧНИХ МАРАФОНОВ на просторі України . А час Єрмаківщини плине ой плине.

Дмитро Чекалкин Новость из Запорожья может иметь плохие последствия для руководителя Офиса президента Андрея Ермака или же для его заместителя Кирилла Тимошенко. Слишком огромные масштабы выявленных злоупотреблений, чтобы можно было сделать вид, что Банковая ни при чем. И слишком много в этой истории влиятельных игроков, чтобы можно было замять расследование… Тарас Березовец: ￼ "Расследование указанных фактов детективы НАБУ проводят по обращению Службы внешней разведки», - уточняет СБУ. Уже из самого названия Службы внешней разведки Украины понятно, что эта спецслужба не ведет деятельность внутри Украины. И если она узнала о масштабном разворовывании гуманитарки в Запорожье, то источником этих сведений были западные партнеры. Логично предположить, что СВРУ получила информацию не только о расхищении гуманитарной помощи в Запорожье, но и о том, что участники этой схемы работают на врага. Или же детективы НАБУ получили такие сведения в ходе расследования. В любом случае, если к проведению обысков в Запорожье были подключены контрразведчики СБУ, это означает, что искали не только доказательства коррупции, но и улики, позволяющие разоблачить российских агентов влияния в областной администрации и горсовете. Пытаться замолчать это дело, наложить на него информационное табу уже поздно. О расследовании официально сообщили НАБУ и СБУ, а в информпространство уже просочилась информация о масштабах разворовывания. Нужно учесть, что Запорожье сейчас прифронтовой город (50 км от линии фронта) и является одним из крупнейших реципиентов зарубежной гуманитарки. В постановлении ВАКС, которым санкционированы обыски, упоминается, что согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, с начала введения в Украине военного положения Запорожская областная военная администрация получила 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с гуманитарной помощью. В дальнейшем "значительная часть" этой помощи "была присвоена и реализована через подконтрольные субъекты предпринимательской деятельности".
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02.09.2022 20:24 Відповісти
А ось це ще до запитання - то чи права була Спартц, коли казала про махінації з гумдопомогою та зброєю? "Політична тварина"? Та ви, суки, просто тварюки, якщо таке коєте
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02.09.2022 20:30 Відповісти
Так до цькування Спартц були залучені Пульцерівські лауреати УП , ще одне дитя Фіали - НВ . А ось вже зараз фіала дозволяє на радіо НВ робити ось такі інтерв"ю як учора...
"Таран был поставлен, чтобы сорвать подготовку к войне "- Роман Костенко

Кажу ж, час Єрмаківщини плине ...
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02.09.2022 20:37 Відповісти
зеленые задрали всех, и в первую очередь американцев, прежде всего своим непредсказуемым поведением, в силу своего скудоумия..... думаю, они предпримут определенные действия, чтобы, как минимум, привести зеленых уродов в чувство...., а рычагов для этого более чем достаточно.....
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02.09.2022 20:50 Відповісти
жадоба до наживи - це ракова пухлина на їхнє "... уміє"
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02.09.2022 21:23 Відповісти
В Запоріжжі одні "свинарчуки", тільки реальні, а не видумані колись бігусами. Якщо будуть копати, то аналогічна ситуація в Миколаєві, але тут ще покруче. Пам'ятаєте, що було в Херсоні? Як злили південь? А хто призначав ці кадри туди? А як там ситуація на Закарпатті чи Прикарпатті? Думаю, що там не відстають, бо більша частина "гуманітарки" рухається через них і осідає там, а ДБР, СБУ, поліція, прокуратура замість служіння закону, служать дерибану, мародерству держави, головне щоб хоч щось гавкали в бік Порошенко і ЄС.
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02.09.2022 20:48 Відповісти
зелені турбореверсують....
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02.09.2022 20:25 Відповісти
Якщо закон буде постійно змінюватись, то про що це свідчить? І взагалі, що таке закон у розумінні зеленої влади, якщо вона плювати на нього хотіла.
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02.09.2022 20:26 Відповісти
У розумінні "зелені" - законів не існує. Через тиждень після інавгурації було порушено закон про люстрацію. Далі поклали на інші закони та Конституцію всього за 3 місяці свого "царювання". "Смєтуни" репетували тоді "дайтє єму єщо 100 днєй"...
У що це вилилося всі бачимо зараз на власні очі.
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02.09.2022 20:43 Відповісти
Щодня міняти під свої потреби будете ?
Щоб у вас так фундамент у будинках тріщав, шалави зелені.
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02.09.2022 20:29 Відповісти
закон не є закон.
всі закони плавучі.
зеленохімія - мать порядку!
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02.09.2022 20:30 Відповісти
закон - аки дишло, куди повернув - туди й вийшло
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02.09.2022 20:34 Відповісти
Це декларація ! Ніяких передпосилок для ціеї декларації ми не бачили. Тому слова залишаться словами, а неякої довіри СН нема.
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02.09.2022 20:31 Відповісти
******* политика слуг уродов - застолбить какую-то куйню лишь бы принять, а потом изменить до неузнаваемости. хитрые типа...
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02.09.2022 20:34 Відповісти
Вірити цим затятим українофобам - себе не поважати.

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02.09.2022 20:34 Відповісти
якби просто дурник це було б пів біди, але він антиукраїнський дурень.

Все українське йому не рідне в цьому й біда

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02.09.2022 20:40 Відповісти
Перевірили реакцію суспільства? Я ніколи не вірив "слугам"- рідним братам ригів, тому будемо чекати підлянки з їх сторони. Їх слова завди розходилися с діями і завди вони діяои не на користь України.
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02.09.2022 20:34 Відповісти
Риги - то гниди Кремля , а Слуги- то воші з тих гнид !!!
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02.09.2022 20:39 Відповісти
ублюдки зеленые, вместе с 73%
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02.09.2022 20:38 Відповісти
Можна скільки завгодно гнати на 73%, але в кожній країні є свої 73%. Що будуть транслювати по тб, те і будуть вони думати.
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02.09.2022 20:50 Відповісти
понять, и простить...
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02.09.2022 20:51 Відповісти
Більша частина людей такі. З цим нічого не вдієш. Люди не хочуть думати, вони ******* коли за них думають, а потім цей простий нарід буде видавати наприклад люсіну думку за свою думку.
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02.09.2022 22:49 Відповісти
Тож тепер у тренді буде не "хотєлки" найвеличнішого, а принцип "закон як дишло: куди повернув - туди й вийшло".
Сьогодні їм вигідні "Єдині новини", вчора їм вигідно було відімкнути з телеефіру "Еспресо", "5", та "Прямий". А що їм буде вигідно завтра? "Одна партія, один лідер, одна нація"?
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02.09.2022 20:39 Відповісти
Какие там нахер стандарты,если в Германии СИМ карты уже лет 25 без паспорта не получишь.
Лижбы ото умную рожу скрутить и сделать что чего то там она знает.
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02.09.2022 20:43 Відповісти
Йшов шостий місяць кровопролитної війни, а Zeлені довпойопи, замість того аби готувати країну до холодної і голодної зими, збираються нас годувати кацапським тєлємарафоном який 24/7 возвеличує одного клоуна з Банкової.
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02.09.2022 20:43 Відповісти
Саме тому саме зараз під час війни з кацапами зменшуєте квоту українського контенту. Саме зараз коли відключили три проукраїнські канали ота зараза нам втирає про цінності свободи слова?!!! Та щоб вас там переклинило брехуни зелені!!!
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02.09.2022 20:44 Відповісти
Думаю завтра заявит,шо уже 70% выполнили дайте ещё денег и принимайте нас в ЕС
Коррупции так и не обнаружили.
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02.09.2022 21:01 Відповісти
Якого хріна він зразу НЕ СТВОРЕНИЙ до "вимог часу та ЄС"?!!
"За допомогою рашпіля та молотка" з ЛАЙНА ляльку НЕ створити!
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02.09.2022 21:01 Відповісти
Всім добре видно, що намагалися створити "москальскій УЙ" і створили "москальскій УЙ"!
А зараз вони бажають нас переконати, що створювали КВІТКУ, а на "москальскій УЙ" воно тільки випадково схоже.
Ось зараз візьмуть молоток і підріхтують цей "москальскій УЙ" у КВІТКУ....
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02.09.2022 21:07 Відповісти
все будет меняться
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02.09.2022 21:20 Відповісти
Та зараз в нас ні закони ні констітуція не працюють а працюе шобло созданное коломойским з 95 кварталу на чолі з головним клоуном зеленським яке що їм беня скаже те і роблять. А рада це пустозвони які нічого не роблять коли ця наволоч нарушае закон.
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02.09.2022 21:28 Відповісти
 
 