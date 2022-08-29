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Новини
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Стефанчука закликали зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" через антиукраїнські норми

закон,подпись

У Верховній Раді 34 депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Руслана Стефанчука з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа". Гуманітарний комітет має ще раз його розглянути та усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович написав про звернення до голови ВР у Facebook.

В'ятрович  зазначив: ми подали всі необхідні зміни до тексту. 

"Зробити це можна дуже швидко, було б бажання погоджувальної ради і комітету. Ми подали всі необхідні зміни до тексту. Звичайно, цю позицію поділяє значно більше, ніж 34 депутати, підписи яких вдалося оперативно зібрати на вихідних. Але комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов'язково з антиукраїнськими нормами", – наголосив народний депутат.

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Так, за словами нардепа, у тексті, що виноситься на перше читання:

  • скасовується ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків;
  • нівелюється перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який упродовж 7 років є дієвим інструментом захисту України від фільмів, серіалів, концертів, гастролей за участі осіб, що підтримують російську агресію;
  • знижується рівень контролю за українською мовою фільмів, дозволяється практично безкарне порушення на 10% квоти на українські пісні на радіо;
  • робляться недієвими норми, які забороняють позитивне висвітлення органів влади держави-агресора.

"На нашу думку, профільний комітет має повернутися до розгляду законопроєкту "Про медіа" і внести до тексту, що виноситься на перше читання, зміни, які гарантують збереження цих механізмів. Вважаємо за неможливе голосування за проєкт закону "Про медіа" навіть у першому читанні до внесення цих змін. Закликаємо до врахування зазначених пропозицій не виносити законопроєкт "Про медіа" на пленарне засідання Верховної Ради України", – підсумував Володимир В'ятрович.

Також із закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа" звернувся колишній депутат Борислав Береза.

За словами Берези, сьогодні представники партії "Слуга народу" хочуть прийняти закон, який розстріляє свободу слова в Україні та перетворить Україну на аналог Росії в питанні контролю за ЗМІ. І цей закон стоїть на завтра у порядку денному. Якщо його приймуть, то це дасть можливість владі закрити рота будь-якому ЗМІ або блогеру.

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Береза зауважив, що слова спікера Стефанчука про те, що "станом на зараз - документ отримав підтримку інституцій Європейського Союзу", є брехнею та маніпуляцією. Оскільки, по-перше, ЕС підтримує ідею нового закону про ЗМІ, а не сам закон. По-друге, нещодавно Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Це говорить про те, що закон про ЗМІ потрібен, але європейці не дали свої висновки.

У "Слузі народу" розуміють, що цей закон буде розкритикований і тому хочуть його швидко прийняти ще до початку вересня. Ці дрібні аферісти, які привели в парламент знищеного вчора колаборанта Льоху Ковальова, знов маніпулюють та брешуть задля того, щоб отримати бажане - контроль за інформаційним простіром, як у Росії. А контролювати вони хочуть друковані та онлайн- ЗМІ через підконтрольну ОП Нацраду.

Також ексдепутат зауважує, що до самого законопроєкту багато питань. Наприклад, стаття 66, не буде підтримана європейською спільнотою, бо повністю суперечить Європейській конвенції про транскордонне телебачення та обмежує поширення на території України каналів із європейськими ліцензіями. У тому числі DW, France24, ВВС та інших.

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"Західні експерти наголошували, що держави Європейського союзу ВЗАГАЛІ НЕ РЕГУЛЮЮТЬ контент онлайн-медіа, і у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Таке є в Росії. І хочуть запровадити в Україні. Консультанти Ради Європи казали про це і наполегливо рекомендували Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. ... Наші законотворці хочуть лізти поперед батька в пекло і вважають себе компетентними у цьому.

Навіть Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом відомо, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також, що "держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроекту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним", - пише Борислав Береза.

На думку Берези, таке формулювання дасть Нацраді можливість маніпулювати.

"І хочу ще нагадати, що 28 липня 2022 р., у Парижі, Комітет захисту журналістів публічно заявив: "Українські законодавці мають переглянути законопроект про ЗМІ, який загрожує обмежити свободу преси в країні та віддалить її від стандартів Європейського Союзу". Так про чому бреше та маніпулює спікер ВР? Тому що йому поставили завдання прийняти цю ганьбу. І він розуміє, якщо буде чекати на рекомендації європейців то отримає розгромні висновки. Тому і поспішає.

Цей законопроект у такому вигляді приймати не можна. Це крок до Росії і кожний, хто віддасть за нього свій голос - це зрадник, як Ковальов! Ми воюємо зараз проти того, щоб Україну перетворили на Росію, але саме такі законопроєкти це і роблять! За це голосувати не можна! І жити в країні з таким законом я не хочу!" - наголошує екснардеп.

Автор: 

ВР (14949) законопроєкт (3584) медіа (230) В’ятрович Володимир (237) Береза Борислав (152) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+48
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29.08.2022 22:17
+34
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29.08.2022 22:15
+31
Зелений лідор хоче стати як Путін... щоб тільки Мусійчук могла розповідати, який він величний, хто не згоден в тюрму.
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29.08.2022 22:20
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29.08.2022 22:15 Відповісти
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29.08.2022 22:17 Відповісти
Чекалкину респект!
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29.08.2022 23:51 Відповісти
Терпіти не можу цього мордовського чек-саунда ...
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30.08.2022 08:16 Відповісти
Ну, каждому свое.

Кому то в кайф послушать умницу, очень образованного человека, настоящего борца за будущее Украины

А кому посмотреть тупейший сериальчик про Голобородька
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30.08.2022 10:53 Відповісти
Дмитрий Валерьевич Чекалкин (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1964 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинская ССР ) - украинский переводчик, дипломат,

Владеет английским, арабским, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивритом, фарси, испанским, французским языками

Протягом трьох років, з 1986 по 1989 рік, служив на Близькому Сході і в країнах Азії військовим перекладачем.

1992 - 2-й секретарь Управления двусторонних отношений МИД Украины.

С 1992 работал в Министерстве иностранных дел Украины. Был первым украинским дипломатом на Ближнем Востоке.

У 2005 році відмовився від пропозиції Ігоря Коломойського стати главою телеканалу «1+1».
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30.08.2022 11:01 Відповісти
Дмитро Чекалкин вважає спроби низки депутатів від "Слуги народу" скасувати штрафи за недотримання мовного закону діями п'ятої колони Кремля.

Нагадує, що мова - одне з найболючіших питань, що розколює суспільство та про тих, хто прагне цього розколу."Депутати приходили з цією риторикою захисту російської мови, тому, фактично, захищають свої позиції, які декларувати ще перед виборами.

Для багатьох свідомих українців це виклик, що такі люди потрапили до правлячої коаліції, до правлячої партії. Вони взагалі не мали права перебувати в стінах парламенту з такими образливими висловами, які вони собі дозволяли

https://my.ua/news/cluster/2020-12-23-sprobi-slug-zminiti-movnii-zakon-ie-diiami-p-iatoyi-koloni-chekalkin
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30.08.2022 11:09 Відповісти
блаЗЄнський дурню, а тодішня коаліція і ухвалила відповіlний закон. Але, вибрані 73% виродків блаЗЄні, хочуть новим законом скасувати норми про захист українського контенту. А тепер: do dupy, chame!
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29.08.2022 22:20 Відповісти
тобі ***** зебільна, лінь загуглити "закон про мову княжицький" щоб знайти його???
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29.08.2022 23:48 Відповісти
там: -скасовується існуюча заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків; -нівелюється «Перелік осіб», за участі яких заборонені фільми, серіали, концерти
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30.08.2022 00:42 Відповісти
Закони будуть прийматися й удосконалюватися завжди. На те й Верховна Рада. Все одразу неможливо прийняти раз і назавжди. До того ж, всьому є свій час - для того, щоб повноцінно вступити в ЄС, закони будуть прийматися мінімум років 10.
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29.08.2022 22:22 Відповісти
та проблема в тому, що зебільно-уродні "удосконалення" шляхом ніби заснування нового закону про медіа залазять в сфкру, яка вже врегульована детальним Законом від 25.04.2019 № 2704-VIII. "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ніби створюють новий закон, попутно скасовуючи норми попереднього, який вже пройшов схвалення в Конституційному суді ще влітку 2020-го року, навіть під час зедебілного реваншу в політиці..
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29.08.2022 23:57 Відповісти
А краще 100. Нам (точніше вам) же потрібні "довершені" покращені закони. От тоді й в ЄС можна, вірно?
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30.08.2022 01:41 Відповісти
А Закон про Антиукраїнську Діяльність прийнятий?
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29.08.2022 22:19 Відповісти
Зелений лідор хоче стати як Путін... щоб тільки Мусійчук могла розповідати, який він величний, хто не згоден в тюрму.
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29.08.2022 22:20 Відповісти
Слуги секта зрадників.
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29.08.2022 22:21 Відповісти
Замість консолідації нації влада готує кацапізацію країни..
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29.08.2022 22:21 Відповісти
Зеленожопые, вы доиграетесь с такими приколами гниды кацапские.
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29.08.2022 22:23 Відповісти
Це дуже непростий закон. Він може розколоти Україну грунтовно. В порівнянні з цим хода УПЦ МП буде здаватися дитячою грою.
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29.08.2022 22:28 Відповісти
Ніякого розколу, або ти з Україною, або ти з росією.
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11.12.2022 19:25 Відповісти
Зєля в час бойових дій проводить чергову атаку на мову. Вже ніби того гівна Бужанського не чути! Але "непідкупний" на місці. І твердо гне свою лінію!
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29.08.2022 22:30 Відповісти
ПЕРШОЧЕРГОВИМ завданням українського народу після перемоги наших ЗСУ над рашистами має стати ТОТАЛЬНА ЗАЧИСТКА усієї наволочі у Верховній Раді!!!🤬 Якщо ви в себе вдома не вичистите пагану плісняву(яку самі ж колись і завели зі свого недбальства) - вона рано чи пізно З'ЇСТЬ ВАС ЗСЕРЕДИНИ!
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29.08.2022 22:31 Відповісти
Athens, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bucharest, Budapest, Brussels, Lisbon, London, Madrid, Paris, Prague, Rome, Warsaw
Міністру культури України та інформаційної політики
пану Олександру ТКАЧЕНКУ


Шановний Олександре Владиславовичу!

Звертаємося до Вас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, з організацією і проведенням геноциду проти українського народу (за визначенням Президента України Володимира Зеленського), із проханням не рекомендувати діячам української культури та мистецтва, громадянам України, популяризувати російську культуру та мистецтво в Україні та за її кордоном.
Один з прикладів - задекларована у жовтні цього року в низці європейських столиць (Париж, Берлін, Прага) вистава російською мовою за участі українських акторів «Мастер и Маргарита» Михайла Булгакова.
Як відомо, Михайло Булгаков у своїй творчості виступав проти Державної самостійності України (зокрема, у «Білій Гвардії»). Власне, ці ідеї і є основою «Русского мира» - ідеології виправдання захоплення України та знищення українців.
Ми, представники українських громадських організацій Європи, підтверджуємо, що задовго до окупації Криму і початку російсько-української війни, задовго до 24 лютого 2022 року, коли президент РФ кульмінаційно оголосив про завершальний відкритий етап геноциду українців, державні інститути пропаганди Москви проводили підготовчу ідеологічну роботу у вільних країнах для обґрунтування своєї агресії.
Зараз, коли від допомоги країн НАТО залежить тривалість російсько-української війни, коли українська діаспора проводить послідовну роботу з переконання західних суспільств щодо причин російської агресії, від чого залежить прийняття політичних рішень, вважаємо недопустимим і контпродуктивним той факт, що деякі діячі української культури і мистецтва замість пояснювати світові українську культуру і ширити український світогляд, пропагують культуру, мову і бізнес окупантів нашої Батьківщини (російськомовна вистава за участю Народної артистки Ольги Сумської організовує російська компанія Vladimir Events, яка зареєстрована у Франції).
Користуючись нагодою, пропонуємо своє сприяння у популяризації за кордоном українських історичних творів та проектів, які пояснюють, що боротьба українського народу за свою незалежність, за цінності, які є основою держав вільного світу, була послідовним процесом і бажанням багатьох поколінь українців.

Українські громадські організації Європи:
❖ Об'єднання українців Франції
❖ Спілка українців у Португалії
❖ Об'єднання українців у Польщі
❖ Українська ініціатива в Чеській Республіці
❖ Союз русинів-українців Словацької Республіки
❖ Товариство Українців у Бельгії
❖ Християнське товариство українців в Італії
❖ Федерація українських асоціацій в Іспанії
❖ Світовий Конгрес українських молодіжних організацій
❖ Спілка українських асоціацій Іспанії КРАІ
❖ Центральна Спілка Українців в Німеччині
❖ Українська Громада Іспанії за права, честь і гідність українців
❖ Національний Конгрес Українців Молдови
❖ Українці в Словенії Спілка Берегиня

❖ Конгрес українців Естонії
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29.08.2022 22:45 Відповісти
Дякуємо! Захищаймо всі разом нашу мову!
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29.08.2022 23:54 Відповісти
Сумська болт клала на Україну.
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30.08.2022 00:15 Відповісти
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29.08.2022 22:47 Відповісти
А ветеринар так і сказав "у цій країні" ?. Від нього іншого чекати і не виходить. Почистив свій малиновий пендж, наготовив золоті цепи і з корифаном портковим жде явлення нечистивців, братів по крові з мокшанських болотів.
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29.08.2022 23:21 Відповісти
Українець про свою Батьківщину ніколи не скаже - ця країна
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29.08.2022 23:56 Відповісти
Колись давно-давно, Лівобережжя заселили половці, котрі з часом українізувалися. Але вони не мають внутрішньої потреби мати своє Гніздо - свою Державу, культуру, мову. Кочівникам потрібні пасовища і пажрать! Їхнє кредо - компроміс, бо всерівно доведеться переходити на нові пасовиська. Генетика - то серйозна наука...
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30.08.2022 08:48 Відповісти
Зеленій підорасні все ніяк українська мова спокою не дасть! Шакали прокацаплені!
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29.08.2022 23:17 Відповісти
Цей хряк заблокував свій аккаунт. Така ось "свобода слова" у спікера Верховної ради.👇

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29.08.2022 23:18 Відповісти
російські підори та українофоби, які ************ цей закон👇

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29.08.2022 23:24 Відповісти
На губу гнід.
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30.08.2022 00:13 Відповісти
Зезрадники у своєму репертуарі!
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29.08.2022 23:53 Відповісти
Памятаєте епопею із законом про олігархів. Там теж краєм був контроль за ЗМІ. Теж гопота репетувала, що все погоджено. Весною малюсінький міністр надувши щоки вже визначив олігархів, а як тільки Ринат закрив свої медіа (просто закрив) вся гопота враз принишкла, втратила інтерес.А зараз заходить з іншого флангу, знову зелена шмаркля випинається і випендрюється із своїм контролем. І знову брешуть, що в Європі вже все порішали. Час працює проти дерьмака.

Недавно міністр культури дер три пальці на правій руці, навіть фотку Вячеслава Чорновола демонстрував. Потім Тарас щось пояснював, а Ткаченко плакався, що його підвели якість креативщики з якоїсь "Банди". Але така постановка пальцетів характерна для гри виключно на балалайці, ісконному інструменті лапотних. Схоже, що креативщики з "Банди" в юності навчались грати на цьому інструменті і для сміху обучили міністра. Хочеться побажати їм знімати перед ****** свої штани і не втягувати туди інших.
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29.08.2022 23:55 Відповісти
Не чіпайте українську мову! Не плюйте в душу українському народу!
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30.08.2022 00:00 Відповісти
У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.
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30.08.2022 00:02 Відповісти
ну так! агент Блазень (Шут) з компанією продовжує свою роботу.
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30.08.2022 00:10 Відповісти
Слуги Коломойського ЦЕ ПРОКРЕМЛІВСЬКА ПАРТІЯ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ - ВОНА ПОВИННА БУТИ ЛІКВІДОВАНА. Самому Зе вже давно треба винести ІМПІЧМЕНТ
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30.08.2022 00:12 Відповісти
----вже 3 місяць президентhttps://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa не підписує проголосований ще в червні закон про заборону друкованої продукції з Мордору. не допомагає нічого: ні особисті звернення, ні звернення видавців чи юристів. президент не виконує покладених на нього обов'язків.
---- препіздєнтhttps://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa ветував закон про вивезення військових заводів з прифронтової зони.
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30.08.2022 00:44 Відповісти
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30.08.2022 01:25 Відповісти
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30.08.2022 01:27 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/19526 Борислав Береза :
Це дуже важливий пост! Дуже! Важливий для всіх і кожного! Прошу розголосу! Бо це про наше майбутнє!
Нещодавно слуги намагалися протягнути закон, який давав право розстрілювати солдат без наслідків для виконавця. Це вдалось збити. Але зараз вони хочуть прийняти закон, який розстріляє свободу слова в Україні та перетворить нас на аналог Росії в питанні контролю за ЗМІ. І цей закон стоїть на завтра у порядку денному. Якщо його приймуть, то це даст можливість владі закрити рота будь якому ЗМІ або блогеру.
Почнемо з відвертої брехні смікера Стефанчука. Він у своєму дописі написав "Станом на зараз - документ отримав підтримку інституцій Європейського Союзу". Це брехня та маніпуляція. По-перше, ЕС підтримує ідею нового закона про ЗМІ, а не сам закон. По-друге, нещодавно Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Це говорить про те, що закон про ЗМІ потрібен, але європейці не дали свої висновки, бо не знають, що туди напхали наші законотворці. І готові дати свої рекомендації до кінця вересня. В "Слузі народа" розуміють, що цей закон буде розкритикований і тому хочуть його швидко прийняти ще до початку вересня. Ці дрібні аферісти, які привели в парламент знищеного вчора колаборанта Льоху Ковальова, знов маніпулюють та брешуть задля того, щоб отримати бажане - контроль за інформаційним простіром, як у Росії. А контролювати вони хочуть друковані та онлайн ЗМІ через підконтрольну ОП Нацраду.
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30.08.2022 02:11 Відповісти
При цьому до самого законопроекту багато питань. Наприклад, стаття 66, не буде підтримана європейською спільнотою, бо повністю суперечить Європейській конвенції про транскордонне телебачення та обмежує поширення на території України каналів із європейськими ліцензіями. У тому числі DW, France24, ВВС та інших.
Хочу звернути увагу, що західні експерти наголошували, що держави Європейського союзу ВЗАГАЛІ НЕ РЕГУЛЮЮТЬ контент онлайн-медіа, і у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Таке є в Росії. І хочуть запровадити в Україні. Консультанти Ради Європи казали про це і наполегливо рекомендували Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. Досі ще немає рішень Євросоюзу і практики застосування тих Директив ЄС, які нібито намагаються виконати автори законопроєкту. Наші законотворці хочуть лізти попередь батька в пекло і вважають себе компетентними у цьому.
Навіть Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом відомо, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також, що "держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроекту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним." Розумієте??? Перелік повноважень не є вичерпним і це запустить різні тлумачення, які дають Нацраді можливість маніпулювати. А якщо пригадати, що Нацрада у нас не незалежна, то зрозуміло, як це буде виглядати.
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30.08.2022 02:14 Відповісти
І хочу ще нагадати, що 28 липня 2022 р., у Парижі, Комітет захисту журналістів публічно заявив: - Українські законодавці мають переглянути законопроект про ЗМІ, який загрожує обмежити свободу преси в країні та віддалить її від стандартів Європейського Союзу. Так про чому бреше та маніпулює спікер ВР? Тому що йому поставили завдання прийняти цю ганьбу. І він розуміє, якщо буде чекати на рекомендації європейців то отримає розгромні висновки. Тому і поспішає.
Цей законопроект у такому виді приймати неможна. Це крок до Росії і кожний, хто віддасть за нього свій голос - це зрадник, як Ковальов! Ми воюємо зараз проти того, щоб Україну перетворили на Росію, але саме такі законопроекти це і роблять! За це голосувати неможна! І жити в країні з таким законом я не хочу!

https://t.me/BerezaJuice/19526
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30.08.2022 02:15 Відповісти
Скільки ж цієї вати \ 5 -ої колони в українському парламенті. а також по всій Україні. Боротьба з нею буде ще важчою. ніж на фронті. оскільки цей внутрішній ворог більш підступний. адже б"є у спину.
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30.08.2022 02:14 Відповісти
Може досить вже закликів до зелених гандонів? А зібратись на "хресну ходу", як в Тернополі (і не заборонили ж у військовий час), і показати що будувати в нас кацапію НЕ дамо !
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30.08.2022 06:30 Відповісти
Вважаєте, що ЗЕлуплена шайка-кагал в ВР буде зважати на якусь там опозицію з її критикою? Під загрозою втрати "конвертів" від з ЗЕлупленого ОП ім. Дєрмака шайка-кагал за що завгодно проголосує.
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30.08.2022 07:37 Відповісти
 
 