Стефанчука закликали зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" через антиукраїнські норми
У Верховній Раді 34 депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Руслана Стефанчука з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа". Гуманітарний комітет має ще раз його розглянути та усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович написав про звернення до голови ВР у Facebook.
В'ятрович зазначив: ми подали всі необхідні зміни до тексту.
"Зробити це можна дуже швидко, було б бажання погоджувальної ради і комітету. Ми подали всі необхідні зміни до тексту. Звичайно, цю позицію поділяє значно більше, ніж 34 депутати, підписи яких вдалося оперативно зібрати на вихідних. Але комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов'язково з антиукраїнськими нормами", – наголосив народний депутат.
Так, за словами нардепа, у тексті, що виноситься на перше читання:
- скасовується ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків;
- нівелюється перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який упродовж 7 років є дієвим інструментом захисту України від фільмів, серіалів, концертів, гастролей за участі осіб, що підтримують російську агресію;
- знижується рівень контролю за українською мовою фільмів, дозволяється практично безкарне порушення на 10% квоти на українські пісні на радіо;
- робляться недієвими норми, які забороняють позитивне висвітлення органів влади держави-агресора.
"На нашу думку, профільний комітет має повернутися до розгляду законопроєкту "Про медіа" і внести до тексту, що виноситься на перше читання, зміни, які гарантують збереження цих механізмів. Вважаємо за неможливе голосування за проєкт закону "Про медіа" навіть у першому читанні до внесення цих змін. Закликаємо до врахування зазначених пропозицій не виносити законопроєкт "Про медіа" на пленарне засідання Верховної Ради України", – підсумував Володимир В'ятрович.
Також із закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа" звернувся колишній депутат Борислав Береза.
За словами Берези, сьогодні представники партії "Слуга народу" хочуть прийняти закон, який розстріляє свободу слова в Україні та перетворить Україну на аналог Росії в питанні контролю за ЗМІ. І цей закон стоїть на завтра у порядку денному. Якщо його приймуть, то це дасть можливість владі закрити рота будь-якому ЗМІ або блогеру.
Береза зауважив, що слова спікера Стефанчука про те, що "станом на зараз - документ отримав підтримку інституцій Європейського Союзу", є брехнею та маніпуляцією. Оскільки, по-перше, ЕС підтримує ідею нового закону про ЗМІ, а не сам закон. По-друге, нещодавно Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Це говорить про те, що закон про ЗМІ потрібен, але європейці не дали свої висновки.
У "Слузі народу" розуміють, що цей закон буде розкритикований і тому хочуть його швидко прийняти ще до початку вересня. Ці дрібні аферісти, які привели в парламент знищеного вчора колаборанта Льоху Ковальова, знов маніпулюють та брешуть задля того, щоб отримати бажане - контроль за інформаційним простіром, як у Росії. А контролювати вони хочуть друковані та онлайн- ЗМІ через підконтрольну ОП Нацраду.
Також ексдепутат зауважує, що до самого законопроєкту багато питань. Наприклад, стаття 66, не буде підтримана європейською спільнотою, бо повністю суперечить Європейській конвенції про транскордонне телебачення та обмежує поширення на території України каналів із європейськими ліцензіями. У тому числі DW, France24, ВВС та інших.
"Західні експерти наголошували, що держави Європейського союзу ВЗАГАЛІ НЕ РЕГУЛЮЮТЬ контент онлайн-медіа, і у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Таке є в Росії. І хочуть запровадити в Україні. Консультанти Ради Європи казали про це і наполегливо рекомендували Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. ... Наші законотворці хочуть лізти поперед батька в пекло і вважають себе компетентними у цьому.
Навіть Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом відомо, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також, що "держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроекту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним", - пише Борислав Береза.
На думку Берези, таке формулювання дасть Нацраді можливість маніпулювати.
"І хочу ще нагадати, що 28 липня 2022 р., у Парижі, Комітет захисту журналістів публічно заявив: "Українські законодавці мають переглянути законопроект про ЗМІ, який загрожує обмежити свободу преси в країні та віддалить її від стандартів Європейського Союзу". Так про чому бреше та маніпулює спікер ВР? Тому що йому поставили завдання прийняти цю ганьбу. І він розуміє, якщо буде чекати на рекомендації європейців то отримає розгромні висновки. Тому і поспішає.
Цей законопроект у такому вигляді приймати не можна. Це крок до Росії і кожний, хто віддасть за нього свій голос - це зрадник, як Ковальов! Ми воюємо зараз проти того, щоб Україну перетворили на Росію, але саме такі законопроєкти це і роблять! За це голосувати не можна! І жити в країні з таким законом я не хочу!" - наголошує екснардеп.
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Кому то в кайф послушать умницу, очень образованного человека, настоящего борца за будущее Украины
А кому посмотреть тупейший сериальчик про Голобородька
Владеет английским, арабским, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивритом, фарси, испанским, французским языками
Протягом трьох років, з 1986 по 1989 рік, служив на Близькому Сході і в країнах Азії військовим перекладачем.
1992 - 2-й секретарь Управления двусторонних отношений МИД Украины.
С 1992 работал в Министерстве иностранных дел Украины. Был первым украинским дипломатом на Ближнем Востоке.
У 2005 році відмовився від пропозиції Ігоря Коломойського стати главою телеканалу «1+1».
Нагадує, що мова - одне з найболючіших питань, що розколює суспільство та про тих, хто прагне цього розколу."Депутати приходили з цією риторикою захисту російської мови, тому, фактично, захищають свої позиції, які декларувати ще перед виборами.
Для багатьох свідомих українців це виклик, що такі люди потрапили до правлячої коаліції, до правлячої партії. Вони взагалі не мали права перебувати в стінах парламенту з такими образливими висловами, які вони собі дозволяли
https://my.ua/news/cluster/2020-12-23-sprobi-slug-zminiti-movnii-zakon-ie-diiami-p-iatoyi-koloni-chekalkin
"довершені"покращені закони. От тоді й в ЄС можна, вірно?
Міністру культури України та інформаційної політики
пану Олександру ТКАЧЕНКУ
Шановний Олександре Владиславовичу!
Звертаємося до Вас у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, з організацією і проведенням геноциду проти українського народу (за визначенням Президента України Володимира Зеленського), із проханням не рекомендувати діячам української культури та мистецтва, громадянам України, популяризувати російську культуру та мистецтво в Україні та за її кордоном.
Один з прикладів - задекларована у жовтні цього року в низці європейських столиць (Париж, Берлін, Прага) вистава російською мовою за участі українських акторів «Мастер и Маргарита» Михайла Булгакова.
Як відомо, Михайло Булгаков у своїй творчості виступав проти Державної самостійності України (зокрема, у «Білій Гвардії»). Власне, ці ідеї і є основою «Русского мира» - ідеології виправдання захоплення України та знищення українців.
Ми, представники українських громадських організацій Європи, підтверджуємо, що задовго до окупації Криму і початку російсько-української війни, задовго до 24 лютого 2022 року, коли президент РФ кульмінаційно оголосив про завершальний відкритий етап геноциду українців, державні інститути пропаганди Москви проводили підготовчу ідеологічну роботу у вільних країнах для обґрунтування своєї агресії.
Зараз, коли від допомоги країн НАТО залежить тривалість російсько-української війни, коли українська діаспора проводить послідовну роботу з переконання західних суспільств щодо причин російської агресії, від чого залежить прийняття політичних рішень, вважаємо недопустимим і контпродуктивним той факт, що деякі діячі української культури і мистецтва замість пояснювати світові українську культуру і ширити український світогляд, пропагують культуру, мову і бізнес окупантів нашої Батьківщини (російськомовна вистава за участю Народної артистки Ольги Сумської організовує російська компанія Vladimir Events, яка зареєстрована у Франції).
Користуючись нагодою, пропонуємо своє сприяння у популяризації за кордоном українських історичних творів та проектів, які пояснюють, що боротьба українського народу за свою незалежність, за цінності, які є основою держав вільного світу, була послідовним процесом і бажанням багатьох поколінь українців.
Українські громадські організації Європи:
❖ Об'єднання українців Франції
❖ Спілка українців у Португалії
❖ Об'єднання українців у Польщі
❖ Українська ініціатива в Чеській Республіці
❖ Союз русинів-українців Словацької Республіки
❖ Товариство Українців у Бельгії
❖ Християнське товариство українців в Італії
❖ Федерація українських асоціацій в Іспанії
❖ Світовий Конгрес українських молодіжних організацій
❖ Спілка українських асоціацій Іспанії КРАІ
❖ Центральна Спілка Українців в Німеччині
❖ Українська Громада Іспанії за права, честь і гідність українців
❖ Національний Конгрес Українців Молдови
❖ Українці в Словенії Спілка Берегиня
❖ Конгрес українців Естонії
Недавно міністр культури дер три пальці на правій руці, навіть фотку Вячеслава Чорновола демонстрував. Потім Тарас щось пояснював, а Ткаченко плакався, що його підвели якість креативщики з якоїсь "Банди". Але така постановка пальцетів характерна для гри виключно на балалайці, ісконному інструменті лапотних. Схоже, що креативщики з "Банди" в юності навчались грати на цьому інструменті і для сміху обучили міністра. Хочеться побажати їм знімати перед ****** свої штани і не втягувати туди інших.
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
---- препіздєнтhttps://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa ветував закон про вивезення військових заводів з прифронтової зони.
Це дуже важливий пост! Дуже! Важливий для всіх і кожного! Прошу розголосу! Бо це про наше майбутнє!
Нещодавно слуги намагалися протягнути закон, який давав право розстрілювати солдат без наслідків для виконавця. Це вдалось збити. Але зараз вони хочуть прийняти закон, який розстріляє свободу слова в Україні та перетворить нас на аналог Росії в питанні контролю за ЗМІ. І цей закон стоїть на завтра у порядку денному. Якщо його приймуть, то це даст можливість владі закрити рота будь якому ЗМІ або блогеру.
Почнемо з відвертої брехні смікера Стефанчука. Він у своєму дописі написав "Станом на зараз - документ отримав підтримку інституцій Європейського Союзу". Це брехня та маніпуляція. По-перше, ЕС підтримує ідею нового закона про ЗМІ, а не сам закон. По-друге, нещодавно Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Це говорить про те, що закон про ЗМІ потрібен, але європейці не дали свої висновки, бо не знають, що туди напхали наші законотворці. І готові дати свої рекомендації до кінця вересня. В "Слузі народа" розуміють, що цей закон буде розкритикований і тому хочуть його швидко прийняти ще до початку вересня. Ці дрібні аферісти, які привели в парламент знищеного вчора колаборанта Льоху Ковальова, знов маніпулюють та брешуть задля того, щоб отримати бажане - контроль за інформаційним простіром, як у Росії. А контролювати вони хочуть друковані та онлайн ЗМІ через підконтрольну ОП Нацраду.
Хочу звернути увагу, що західні експерти наголошували, що держави Європейського союзу ВЗАГАЛІ НЕ РЕГУЛЮЮТЬ контент онлайн-медіа, і у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Таке є в Росії. І хочуть запровадити в Україні. Консультанти Ради Європи казали про це і наполегливо рекомендували Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. Досі ще немає рішень Євросоюзу і практики застосування тих Директив ЄС, які нібито намагаються виконати автори законопроєкту. Наші законотворці хочуть лізти попередь батька в пекло і вважають себе компетентними у цьому.
Навіть Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом відомо, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також, що "держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроекту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним." Розумієте??? Перелік повноважень не є вичерпним і це запустить різні тлумачення, які дають Нацраді можливість маніпулювати. А якщо пригадати, що Нацрада у нас не незалежна, то зрозуміло, як це буде виглядати.
Цей законопроект у такому виді приймати неможна. Це крок до Росії і кожний, хто віддасть за нього свій голос - це зрадник, як Ковальов! Ми воюємо зараз проти того, щоб Україну перетворили на Росію, але саме такі законопроекти це і роблять! За це голосувати неможна! І жити в країні з таким законом я не хочу!
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