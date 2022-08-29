Стефанчука закликали зняти з розгляду законопроєкт "Про медіа" через антиукраїнські норми

У Верховній Раді 34 депутати з п’яти фракцій та позафракційні звернулися до спікера Руслана Стефанчука з закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа". Гуманітарний комітет має ще раз його розглянути та усунути усі небезпеки розмінування культурного кордону з РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В'ятрович написав про звернення до голови ВР у Facebook.

В'ятрович зазначив: ми подали всі необхідні зміни до тексту.

"Зробити це можна дуже швидко, було б бажання погоджувальної ради і комітету. Ми подали всі необхідні зміни до тексту. Звичайно, цю позицію поділяє значно більше, ніж 34 депутати, підписи яких вдалося оперативно зібрати на вихідних. Але комусь дуже хочеться протягнути закон у першому читанні саме зараз і обов'язково з антиукраїнськими нормами", – наголосив народний депутат.

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Так, за словами нардепа, у тексті, що виноситься на перше читання:

скасовується ухвалена у червні конституційною більшістю парламенту заборона на трансляцію фонограм, аудіограм та кліпів російських співаків;

нівелюється перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який упродовж 7 років є дієвим інструментом захисту України від фільмів, серіалів, концертів, гастролей за участі осіб, що підтримують російську агресію;

знижується рівень контролю за українською мовою фільмів, дозволяється практично безкарне порушення на 10% квоти на українські пісні на радіо;

робляться недієвими норми, які забороняють позитивне висвітлення органів влади держави-агресора.

"На нашу думку, профільний комітет має повернутися до розгляду законопроєкту "Про медіа" і внести до тексту, що виноситься на перше читання, зміни, які гарантують збереження цих механізмів. Вважаємо за неможливе голосування за проєкт закону "Про медіа" навіть у першому читанні до внесення цих змін. Закликаємо до врахування зазначених пропозицій не виносити законопроєкт "Про медіа" на пленарне засідання Верховної Ради України", – підсумував Володимир В'ятрович.

Також із закликом зняти з найближчого пленарного засідання законопроєкт "Про медіа" звернувся колишній депутат Борислав Береза.

За словами Берези, сьогодні представники партії "Слуга народу" хочуть прийняти закон, який розстріляє свободу слова в Україні та перетворить Україну на аналог Росії в питанні контролю за ЗМІ. І цей закон стоїть на завтра у порядку денному. Якщо його приймуть, то це дасть можливість владі закрити рота будь-якому ЗМІ або блогеру.

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Береза зауважив, що слова спікера Стефанчука про те, що "станом на зараз - документ отримав підтримку інституцій Європейського Союзу", є брехнею та маніпуляцією. Оскільки, по-перше, ЕС підтримує ідею нового закону про ЗМІ, а не сам закон. По-друге, нещодавно Голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сказав: "Ми зараз проводимо оцінку цього закону разом з Радою Європи, і сподіваюся, що ми матимемо готовність дати цю рекомендацію до кінця вересня". Це говорить про те, що закон про ЗМІ потрібен, але європейці не дали свої висновки.

У "Слузі народу" розуміють, що цей закон буде розкритикований і тому хочуть його швидко прийняти ще до початку вересня. Ці дрібні аферісти, які привели в парламент знищеного вчора колаборанта Льоху Ковальова, знов маніпулюють та брешуть задля того, щоб отримати бажане - контроль за інформаційним простіром, як у Росії. А контролювати вони хочуть друковані та онлайн- ЗМІ через підконтрольну ОП Нацраду.

Також ексдепутат зауважує, що до самого законопроєкту багато питань. Наприклад, стаття 66, не буде підтримана європейською спільнотою, бо повністю суперечить Європейській конвенції про транскордонне телебачення та обмежує поширення на території України каналів із європейськими ліцензіями. У тому числі DW, France24, ВВС та інших.

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"Західні експерти наголошували, що держави Європейського союзу ВЗАГАЛІ НЕ РЕГУЛЮЮТЬ контент онлайн-медіа, і у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Таке є в Росії. І хочуть запровадити в Україні. Консультанти Ради Європи казали про це і наполегливо рекомендували Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. ... Наші законотворці хочуть лізти поперед батька в пекло і вважають себе компетентними у цьому.

Навіть Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом відомо, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги "не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа", а також, що "держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроекту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним", - пише Борислав Береза.

На думку Берези, таке формулювання дасть Нацраді можливість маніпулювати.

"І хочу ще нагадати, що 28 липня 2022 р., у Парижі, Комітет захисту журналістів публічно заявив: "Українські законодавці мають переглянути законопроект про ЗМІ, який загрожує обмежити свободу преси в країні та віддалить її від стандартів Європейського Союзу". Так про чому бреше та маніпулює спікер ВР? Тому що йому поставили завдання прийняти цю ганьбу. І він розуміє, якщо буде чекати на рекомендації європейців то отримає розгромні висновки. Тому і поспішає.

Цей законопроект у такому вигляді приймати не можна. Це крок до Росії і кожний, хто віддасть за нього свій голос - це зрадник, як Ковальов! Ми воюємо зараз проти того, щоб Україну перетворили на Росію, але саме такі законопроєкти це і роблять! За це голосувати не можна! І жити в країні з таким законом я не хочу!" - наголошує екснардеп.