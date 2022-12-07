Від початку повномасштабного вторгнення РФ знищила в Україні 38 тисяч будинків

Від 24 лютого російські окупанти знищили 38 тисяч житлових будинків українців, понад 2,7 тис. навчальних закладів і 1,2 тис. медустанов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу в Медіацентрі розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський.

"Органи державної влади України документують кожен факт злочинного обстрілу мирного населення Російською Федерацією. У нас є повна база про всіх постраждалих, які встановлені. Ми знаємо, від чого вони загинули, коли та при яких саме. Цю інформацію ми надамо, щоб вона була застосована в майбутніх судових позовах проти терористів", - наголосив Веніславський.

Повідомляється, що за 286 днів війни російськими загарбники знищили 38 тисяч житлових будинків, 2719 навчальних та понад 1250 медичних закладів.

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Нардеп наголосив, що усі докази знищення домівок, чи загибелі людей під час війни Росії в Україні фіксуються та будуть використовуватися в міжнародних судах.