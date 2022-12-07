Окупанти готують контрнаступ на Куп’янському напрямку, ЗСУ готуються цьому протидіяти, - Череватий
Російські окупанти готують контрнаступ та хочуть атакувати на Куп’янському напрямку.
Про це повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, ЗСУ знають про усі плани рашистів, тому готуються до подальших атак росіян.
"Справді, на Луганському напрямку, елементом якого є Куп’янський напрямок, росіяни готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати", - пояснив Череватий.
Він зазначив, що ситуація складна, але під контролем.
"Ми бачимо всі їхні дії", - додав речник східного угруповання військ.
Топ коментарі
+12 Анатолий К #427424
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+10 Юрій Старченко
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+8 KosAn30 JT26
показати весь коментар07.12.2022 17:19
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У народа під час великих успіхів армії якась ейфорія і тому усякі Гайдаї та Хлані "заходять" на ура.
новость нейтральная,тут особо не позрадойобишь как многие мечтают,руки не позаламываешь не повоешь о зраде что не готовяться,вообщем плохай тема)