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Новини Війна
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Окупанти готують контрнаступ на Куп’янському напрямку, ЗСУ готуються цьому протидіяти, - Череватий

окупанти

Російські окупанти готують контрнаступ та хочуть атакувати на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, ЗСУ знають про усі плани рашистів, тому готуються до подальших атак росіян.

"Справді, на Луганському напрямку, елементом якого є Куп’янський напрямок, росіяни готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати", - пояснив Череватий.

Він зазначив, що ситуація складна, але під контролем.

"Ми бачимо всі їхні дії", - додав речник східного угруповання військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів на Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17271) Куп’янськ (743)


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Топ коментарі
+12
То це про ці гарні на днях новини нам говорив Гайдай?
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07.12.2022 17:14
+10
Цьому балаболу вірити не можна. Скільки "позитивних новин" він вже вбросив. Я дивуюсь, як цензор його взагалі досі цитує.
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07.12.2022 17:26
+8
хай готують разобьем и будет и сватово и кремина наша.
новость нейтральная,тут особо не позрадойобишь как многие мечтают,руки не позаламываешь не повоешь о зраде что не готовяться,вообщем плохай тема)
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07.12.2022 17:19
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То це про ці гарні на днях новини нам говорив Гайдай?
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07.12.2022 17:14 Відповісти
Цьому балаболу вірити не можна. Скільки "позитивних новин" він вже вбросив. Я дивуюсь, як цензор його взагалі досі цитує.
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07.12.2022 17:26 Відповісти
Та Гайдай просто малеча в порівнянні з Хланем, який і Олєшки і Нову Каховку "взяв". Не можу допетрати ***** цих довбнів піарять?
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07.12.2022 17:32 Відповісти
Туман війни....
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07.12.2022 17:33 Відповісти
Та ні, не малеча. Бо коли був наступ на Харківську область, Гайдай розповідав, що ЗСУ вже ніби-то на околицях Лисичанська та Кремінної. З тих пір він у мене в списках дурнуватих фейкометів.

У народа під час великих успіхів армії якась ейфорія і тому усякі Гайдаї та Хлані "заходять" на ура.
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07.12.2022 17:55 Відповісти
Все одно, як на мене, Хлань тут переміг. Бо Гайдай хоч яка-ніяка офіційна особа, а Хлань повне НІХТО
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07.12.2022 17:58 Відповісти
Вірно підмічено,бо унизу цього анонсу іде Гайдай. Ви карту війни бачили? Там клинок до Кремінна і Лисичанськ. Сватове також має діяльність. Наразі ідуть бої в одному сірому селі,до цього було червоне.
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07.12.2022 18:15 Відповісти
хай готують разобьем и будет и сватово и кремина наша.
новость нейтральная,тут особо не позрадойобишь как многие мечтают,руки не позаламываешь не повоешь о зраде что не готовяться,вообщем плохай тема)
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07.12.2022 17:19 Відповісти
шлемы собра старые зимой не помогут....)на рандомной пикче..)
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07.12.2022 17:31 Відповісти
Хай мешки не забудуть
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07.12.2022 17:29 Відповісти
панику делают но нам уже побарабану..
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07.12.2022 17:30 Відповісти
Та да!вам уже по барабану!
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07.12.2022 18:43 Відповісти
Не вірю. Гайдай сказав що вже 1-2 жовтня ми ведемо бої на підступах до Лисичанська а потім - на околицях Сватового а потім на околицях Кремінної і стрімко наближаємося до Москви
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07.12.2022 17:34 Відповісти
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07.12.2022 17:54 Відповісти
Як же ж так? Гайдай вже 4 раза звільнив Сватово, Кремінну, Рубіжне і Сєвєродонецьк. І навіть до Луганська доходив.
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07.12.2022 20:15 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.12.2022 21:16 Відповісти
Дорогу там вже відремонтували?
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08.12.2022 05:45 Відповісти
 
 