Оккупанты готовят контрнаступление на Купянском направлении, ВСУ готовятся этому противодействовать, - Череватый
Российские оккупанты готовят контрнаступлени и хотят атаковать на Купянском направлении.
Об єтом сообщил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, ВСУ знают обо всех планах рашистов, потому готовятся к дальнейшим атакам россиян.
"Действительно, на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем и активно этому противодействуем в районе Сватово и других районах, где они пытаются контратаковать", - сказал Череватый.
Он отметил, что ситуация сложная, но под контролем.
"Мы видим все их действия", - добавил спикер восточной группировки войск.
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У народа під час великих успіхів армії якась ейфорія і тому усякі Гайдаї та Хлані "заходять" на ура.
новость нейтральная,тут особо не позрадойобишь как многие мечтают,руки не позаламываешь не повоешь о зраде что не готовяться,вообщем плохай тема)