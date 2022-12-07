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Новости Война
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Оккупанты готовят контрнаступление на Купянском направлении, ВСУ готовятся этому противодействовать, - Череватый

окупанти

Российские оккупанты готовят контрнаступлени и хотят атаковать на Купянском направлении.

Об єтом сообщил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, ВСУ знают обо всех планах рашистов, потому  готовятся к дальнейшим атакам россиян.

"Действительно, на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, россияне готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем и активно этому противодействуем в районе Сватово и других районах, где они пытаются контратаковать", - сказал Череватый.

Смотрите также: Рашисты наносят артиллерийские и ракетные удары по Купянщине. ФОТО

Он отметил, что ситуация сложная, но под контролем.

"Мы видим все их действия", - добавил спикер восточной группировки войск.

Автор: 

армия РФ (19123) Купянск (619)


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Топ комментарии
+12
То це про ці гарні на днях новини нам говорив Гайдай?
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07.12.2022 17:14
+10
Цьому балаболу вірити не можна. Скільки "позитивних новин" він вже вбросив. Я дивуюсь, як цензор його взагалі досі цитує.
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07.12.2022 17:26
+8
хай готують разобьем и будет и сватово и кремина наша.
новость нейтральная,тут особо не позрадойобишь как многие мечтают,руки не позаламываешь не повоешь о зраде что не готовяться,вообщем плохай тема)
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07.12.2022 17:19
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То це про ці гарні на днях новини нам говорив Гайдай?
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07.12.2022 17:14 Ответить
Цьому балаболу вірити не можна. Скільки "позитивних новин" він вже вбросив. Я дивуюсь, як цензор його взагалі досі цитує.
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07.12.2022 17:26 Ответить
Та Гайдай просто малеча в порівнянні з Хланем, який і Олєшки і Нову Каховку "взяв". Не можу допетрати ***** цих довбнів піарять?
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07.12.2022 17:32 Ответить
Туман війни....
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07.12.2022 17:33 Ответить
Та ні, не малеча. Бо коли був наступ на Харківську область, Гайдай розповідав, що ЗСУ вже ніби-то на околицях Лисичанська та Кремінної. З тих пір він у мене в списках дурнуватих фейкометів.

У народа під час великих успіхів армії якась ейфорія і тому усякі Гайдаї та Хлані "заходять" на ура.
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07.12.2022 17:55 Ответить
Все одно, як на мене, Хлань тут переміг. Бо Гайдай хоч яка-ніяка офіційна особа, а Хлань повне НІХТО
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07.12.2022 17:58 Ответить
Вірно підмічено,бо унизу цього анонсу іде Гайдай. Ви карту війни бачили? Там клинок до Кремінна і Лисичанськ. Сватове також має діяльність. Наразі ідуть бої в одному сірому селі,до цього було червоне.
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07.12.2022 18:15 Ответить
хай готують разобьем и будет и сватово и кремина наша.
новость нейтральная,тут особо не позрадойобишь как многие мечтают,руки не позаламываешь не повоешь о зраде что не готовяться,вообщем плохай тема)
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07.12.2022 17:19 Ответить
шлемы собра старые зимой не помогут....)на рандомной пикче..)
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07.12.2022 17:31 Ответить
Хай мешки не забудуть
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07.12.2022 17:29 Ответить
панику делают но нам уже побарабану..
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07.12.2022 17:30 Ответить
Та да!вам уже по барабану!
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07.12.2022 18:43 Ответить
Не вірю. Гайдай сказав що вже 1-2 жовтня ми ведемо бої на підступах до Лисичанська а потім - на околицях Сватового а потім на околицях Кремінної і стрімко наближаємося до Москви
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07.12.2022 17:34 Ответить
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07.12.2022 17:54 Ответить
Як же ж так? Гайдай вже 4 раза звільнив Сватово, Кремінну, Рубіжне і Сєвєродонецьк. І навіть до Луганська доходив.
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07.12.2022 20:15 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.12.2022 21:16 Ответить
Дорогу там вже відремонтували?
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08.12.2022 05:45 Ответить
 
 