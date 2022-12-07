Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії – помилковий крок, який вдарить по споживачах, – економіст

Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке планує НКРЕКУ – це помилковий крок, який завдасть удару по споживачах і матиме довгостроковий негативний ефект на всю економіку України.

Про це заявив економіст Андрій Новак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підвищення тарифів – це крок абсолютно недоречний і невчасний, і нічого, крім удару по споживачах, він не несе. Також це рішення матиме довгостроковий негативний вплив на економіку України. Я не знаю, чим керувався регулятор, коли ухвалював це рішення, але воно помилкове, і його необхідно щонайменше переглянути", - переконаний він.

За словами економіста, бажання регулятора підвищувати тарифи можна зрозуміти. Але перекладати цей тягар на плечі споживачів як мінімум недоречно, адже дуже багато українців зараз втратили роботу і житло, стали вимушеними переселенцями.

"Перекладати на людей, які втратили джерела доходу, підвищення тарифів – це неправильно. Україна зараз отримує значну міжнародну допомогу, в тому числі фінансову. Саме методами та інструментами цієї допомоги необхідно зараз покривати ті проблеми в енергетичному секторі, а не перекладати це на споживачів, які зараз у дуже тяжкому стані", - підкреслив Новак.

Він нагадав: вартість електроенергії є обов’язковою складовою собівартості всіх без винятку товарів і послуг. А отже, підвищення тарифів призведе до їх подорожчання, та подальшого розкручування інфляції. "Коли виростуть ціни на енергоресурси, це відразу перекладається на вартість товарів і послуг, тому що це І виробник, і торговець будуть змушені підвищити вартість продукції", - резюмував експерт.

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Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +30% та диспетчеризацію – одразу на 116%. Бізнес- та промислові об’єднання різко розкритикували це рішення, адже воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Ukrаiпе) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане Укренерго, містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тарифи.