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Новини
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Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії – помилковий крок, який вдарить по споживачах, – економіст

электричество,энергетика

Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке планує НКРЕКУ – це помилковий крок, який завдасть удару по споживачах і матиме довгостроковий негативний ефект на всю економіку України.

Про це заявив економіст Андрій Новак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підвищення тарифів – це крок абсолютно недоречний і невчасний, і нічого, крім удару по споживачах, він не несе. Також це рішення матиме довгостроковий негативний вплив на економіку України. Я не знаю, чим керувався регулятор, коли ухвалював це рішення, але воно помилкове, і його необхідно щонайменше переглянути", - переконаний він.

За словами економіста, бажання регулятора підвищувати тарифи можна зрозуміти. Але перекладати цей тягар на плечі споживачів як мінімум недоречно, адже дуже багато українців зараз втратили роботу і житло, стали вимушеними переселенцями.

"Перекладати на людей, які втратили джерела доходу, підвищення тарифів – це неправильно. Україна зараз отримує значну міжнародну допомогу, в тому числі фінансову. Саме методами та інструментами цієї допомоги необхідно зараз покривати ті проблеми в енергетичному секторі, а не перекладати це на споживачів, які зараз у дуже тяжкому стані", - підкреслив Новак.

Він нагадав: вартість електроенергії є обов’язковою складовою собівартості всіх без винятку товарів і послуг. А отже, підвищення тарифів призведе до їх подорожчання, та подальшого розкручування інфляції. "Коли виростуть ціни на енергоресурси, це відразу перекладається на вартість товарів і послуг, тому що це І виробник, і торговець будуть змушені підвищити вартість продукції", - резюмував експерт.

Читайте: Перед тим, як підвищувати тариф на передачу електроенергії, потрібно проаналізувати, як це вплине на реальний сектор економіки, – нардеп

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +30% та диспетчеризацію – одразу на 116%. Бізнес- та промислові об’єднання різко розкритикували це рішення, адже воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (lCC Ukrаiпе) заявили, що обгрунтування підвищення, яке надане Укренерго, містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат, та дозволить не підвищувати тарифи.

Автор: 

енергетика (2583) НКРЕКП (1815) Підвищення тарифів (295)


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Топ коментарі
+10
Ну ахмьотову є треба заробляти, шб свою віллу найдорожчу у Європі утримувати?
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07.12.2022 17:40
+9
Да їм похрін куди стріляти , в коліно , чи у голову. Їм потрібно добити країну на вимогу куйла ! З дорогами не вийшло , кацапню розхріначили, от будуть електроенергією добивати . Зелена мерзота має зникнути !!!
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07.12.2022 18:03
+6
Никак не нажрутся? Или твари-вредители? Как можно в воюющей стране, с массой безработных повышать тарифы? Тем более что рост цен и так на все - от свечей и спичек до продовольствия
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07.12.2022 18:10
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Ну ахмьотову є треба заробляти, шб свою віллу найдорожчу у Європі утримувати?
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07.12.2022 17:40 Відповісти
Єврею все рівно кого обдирати як липку. Головне здерти якомога більше % на % з під % за %
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07.12.2022 23:09 Відповісти
ага, давай, повышай. ваще платить перестану. будете сосать.
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07.12.2022 17:47 Відповісти
Угу. Вони як раз сосати не будуть. Прийдуть та відімкнуть.
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07.12.2022 17:59 Відповісти
не отключат - не плачу с февраля, еда для детей в приоритете
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07.12.2022 19:03 Відповісти
Відключать. Побачиш
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07.12.2022 23:21 Відповісти
Чхали вони на економіку логіку и т.д - здерти і хоч трава не рости
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07.12.2022 17:55 Відповісти
В період як економіка ледь жевріє підіймати тариф це стріляти собі в коліно. Це розуміє будь яка людина більш менш обізнана на економіці, але ж...
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07.12.2022 17:56 Відповісти
Да їм похрін куди стріляти , в коліно , чи у голову. Їм потрібно добити країну на вимогу куйла ! З дорогами не вийшло , кацапню розхріначили, от будуть електроенергією добивати . Зелена мерзота має зникнути !!!
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07.12.2022 18:03 Відповісти
В Україні не вистачає потужностей генерації для власних потреб і тому йдуть відключення внутрішніх споживачів . В тому числі й стратегічних. Але я не чув щоб відключали генерацію на експорт. Там відключенням навіть і не пахне. Але держава з експорту отримує не прибуток а тільки % У ВИГЛЯДІ ПОДАТКУ до того ж у гривнях. А решта прибутку йде у валюті власникам генеруючих компаній
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07.12.2022 23:15 Відповісти
Я не чув щоб РФія знищила хоч одну високовольтну ЛЕП, котра іде на експорт чи забезпечує живлення компресорів та насосів для прокачування газу нафти аміаку на експорт. Війна війною а цей товар як ішов транзитом через Україну так і йде. Ну хто з влади збреше правдоподібно щоб пояснити зраду?
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07.12.2022 23:20 Відповісти
А наша влада взагалі на простолюдинів "болтзабила"!
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07.12.2022 18:00 Відповісти
То что было раньше ликвидировали, создали не понятно что. Теперь это не понятно что нужно ликвидировать, чтобы создать что-то новое...
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07.12.2022 18:00 Відповісти
Никак не нажрутся? Или твари-вредители? Как можно в воюющей стране, с массой безработных повышать тарифы? Тем более что рост цен и так на все - от свечей и спичек до продовольствия
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07.12.2022 18:10 Відповісти
ПЕРЕГЛЯНУТИ НЕОБХІДНО ШТАТ ДТЕК ТА Й ІНШИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ, ВИЯВИТИ ТАМ СЕПАРАТИСТІВ ТА ЛІКВІДУВАТИ ЇХ !!!
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07.12.2022 18:17 Відповісти
не треба забувати про покидків в офісі та раді
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07.12.2022 18:19 Відповісти
Товариство, два тижні тому ця тема вже обговорювалась, нагадую - тарифи для підпр. 6.0 грн з 1.09(!), тобто ррррааааз...і ніхто нікого не питав....тааак (був 4.8), а далі? далі бабосів нема, бо нема споживання, бо нема чого споживати - відповідно шо робить? Правильно ТАРИХВИ....це пейсаті пропідори...тільки так. За рахунок тарифів - зберегти свою дохідність....суки
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07.12.2022 18:18 Відповісти
мне непонятно тут вот что...
все прекрасно знают,что в электросети должно быть 230+/-5% вольт.НО! как правило,иэто оже знают все,в сети зачастую нет и 205 вольт,а у многих онне поднимается выше 190 летом и 165 зимой,.
но самое в этом мерзкое,что никто,практически никто,не требует выполнения ДТЕКом,нормативов параметров напряжения,и платят...и платят...и платят...
меня нет в списке терпил,потому что я добился от ДТЕК через суд и нормальных параметров и компенсации.
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07.12.2022 18:22 Відповісти
Ахметов, маючи свою армію фактично, міг не допустити такого захоплення півдня....дограєтесь хлопці, люди вийдуть на вулицю...почнуться протести....
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07.12.2022 18:34 Відповісти
Не, они погудят и снова в копанки!
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07.12.2022 18:42 Відповісти
Там ахметов собирается покупать ещё одного бразильца в шахтер за 5 млн долларов, так что тарифы нужно поднимать!
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07.12.2022 18:41 Відповісти
Напевно що прості українці скоро самі будуть наводити російські ракети на ,,обленерго".у вінниці в деяких місцях де проживає ,,еліта" проблем з електрикою немає.в передмісті напруга ледь- ледь.зрозуміло що війна,але не для всіх.тим хто в кабінетах,то їм байдуже.на крайняк мають генератори.а пенсіонерам так зовсім скоро буде капець.по ходу хочуть крім західної допомоги ще й з людей останню шкуру здерти.
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07.12.2022 18:45 Відповісти
для пдорасів ахмєтова і каломойського це гарний крок, мудрий нарід їх даже не *********.
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07.12.2022 19:01 Відповісти
70% не платят коммуналку и правильно делают . Кому охота содержать сирот из Монако, их личинок и ****** ?
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07.12.2022 19:31 Відповісти
"воно сприятиме вимиванню понад 22 млрд грн коштів українців та бізнесу, які наразі потрібні для утримання сімей, продовження роботи підприємств та допомоги ЗСУ" - так в этом и смысл, ё!
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07.12.2022 20:40 Відповісти
Підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії - помилковий крок, який вдарить по споживачах, - економіст Джерело:

А ВОВІ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПОХ, ГОЛОВНЕ ЩОБ АХМЕТКА З КОЛОМОЙШЕЮ ОТРИМАЛИ СВОЄ БАБАЛО 😁
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07.12.2022 20:49 Відповісти
 
 