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Новини
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Президенту Перу Кастільо оголосили імпічмент і відразу арештували

фото,afp,кастильо,педро

Президента Перу Педро Кастілйо взяла під варту поліція у столиці країни Лімі після того, як у середу парламент проголосував за його відставку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

Очікується, що функції глави держави виконуватиме віцепрезидентка Діна Болуарте, але для цього їй потрібно заручитися міжпартійною підтримкою.

Більшість зі 101 члена перуанського Конгресу, що включає 130 осіб, проголосували за імпічмент після спроби Кастільйо розпустити парламент і створити надзвичайний уряд.

Його дії також засудили багато країн, зокрема США закликали президента "скасувати своє рішення й "дозволити демократичним інститутам Перу функціонувати відповідно до конституції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкільний учитель Кастільо, який роздавав популістські соціальні обіцянки, офіційно проголошений президентом Перу

Обраний у липні 2021 року з невеликим відривом у другому турі виборів, Кастільо стикнувся з низкою розслідувань, які розпочала прокуратура щодо використання ним свого становища для отримання вигоди для себе, своєї родини та найближчих союзників. Проти нього порушені п'ять кримінальних справ за звинуваченнями в організації корупційних схем під час перебування на посаді.

Кастільо неодноразово заперечував усі звинувачення й заявляв про свою готовність співпрацювати з будь-яким слідством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкільний учитель Кастільо переміг на президентських виборах у Перу: обіцяє жити на зарплату вчителя і перерозподілити гірничодобувні багатства

Автор: 

імпічмент (279) Перу (26)


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Топ коментарі
+41
Дебіли проголосували за шкільного вчителя-соціаліста. Результат прогнозований.
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08.12.2022 01:04
+36
Нашому Голобородьку на замітку
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08.12.2022 01:02
+30
цьому ТРЕБА повчитися Україні...думай-ТЕ...
але НЕ треба дєрьмакам, демченкам з арахаміями та партновими з татаровими НІЧОГО конкретного казати....
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08.12.2022 01:01
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цьому ТРЕБА повчитися Україні...думай-ТЕ...
але НЕ треба дєрьмакам, демченкам з арахаміями та партновими з татаровими НІЧОГО конкретного казати....
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08.12.2022 01:01 Відповісти
Перуанці, ви надихаєте нас!

Слава Перу!
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08.12.2022 10:00 Відповісти
Нашому Голобородьку на замітку
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08.12.2022 01:02 Відповісти
Перуанці свого Голобородька за рік прогнали.
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08.12.2022 08:49 Відповісти
отак!
далеко ср...ти "вільнолюбивим та мудрим " українцям до перуанців 😕
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08.12.2022 09:57 Відповісти
я знаю ще одного кандидата на такий розвиток подій. Хоча ні, в Україні таке не можливо. В Україні працює телевізор
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08.12.2022 01:02 Відповісти
Дебіли проголосували за шкільного вчителя-соціаліста. Результат прогнозований.
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08.12.2022 01:04 Відповісти
и тоже 73%
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08.12.2022 02:21 Відповісти
Справа не тому що він шкільний учитель соціаліст. І серед шкільних вчителів далеко не всі порядні.

Але ж ми не знаємо, може ті хто його судить ще набагато гірші ніж він, просто вони може мафія.
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08.12.2022 03:51 Відповісти
на те ви і зєлєбобікі шою нічого не знати
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08.12.2022 04:16 Відповісти
Не дебіли, а представники доколумбової еміграції.
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08.12.2022 06:44 Відповісти
вова зеленський - приготуватися
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08.12.2022 01:08 Відповісти
Вова Зєбільйо - наступний.
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08.12.2022 01:27 Відповісти
А в Украине такие правят. И еще целая Рада таких учителей.
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08.12.2022 01:28 Відповісти
Где вы видели в Раде хотя бы одного учителя. И президент и его ОП далеко не учителя.

А в Перу те кто арестовали президента может еще и намного хуже его. Поэтому не надо упрощать и искажать.
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08.12.2022 03:59 Відповісти
та ****** - все плохие вокруг один Гундосик Кастільо хороший!
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08.12.2022 04:17 Відповісти
Кастильо наверняка не без недостатков, но от учителя до президента он прошел немалый самостоятельный путь в политике. Гундосика сразу пересадили из квартала 95 (который я до сих пор никогда не смотрю) в президенты. Прежде чем говорить что-то о Кастильо надо прочитать биографию. И не надо приравнивать учителя и клоуна олигарха. Кстати, я за гундосика и его партию не голосовал и не жалею об этом.
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08.12.2022 13:34 Відповісти
,,Поддержка" і ,,авторитет"? Не смішіть мої капці
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08.12.2022 02:29 Відповісти
Ти теж з тих вчителів ?
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08.12.2022 04:19 Відповісти
Ти теж з тих вчителів ?
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11.12.2022 21:39 Відповісти
Откуда у тебя капці, миньетчица зелёная?
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08.12.2022 04:19 Відповісти
"Света-для-миньета" - по чем берешь за зелёный отсос?
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08.12.2022 04:18 Відповісти
вот ты прекрасно сам себе о себе пишешь "Откуда у тебя капці, миньетчица зелёная? , "Света-для-миньета" - по чем берешь за зелёный отсос? "
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11.12.2022 21:38 Відповісти
нашому "Кастільо" ще погнусавити, але на замітку жадібному скоту
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08.12.2022 02:35 Відповісти
Не надо упрощать искажать и приравнивать. Наш президент и слуги народа далеко не учителя. Мало того, среди них (да и в парламенте вообще) нет ни одного учителя.

А в Перу те кто арестовал президента может еще и намного хуже его. Мы не знаем.
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08.12.2022 04:06 Відповісти
Упрощать не надо. Просто он популист, которого избрали по той причине что он ни в чем не разбирается. Вот он пришел и начал красть и наломал двор параллельно. Ничего не напоминает?
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08.12.2022 04:11 Відповісти
В Украине таких "Кастильо" цела зелёная шобла
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08.12.2022 04:22 Відповісти
Далеко не только зеленаая шобла. Даже пока не появились зеленые, то почти все политики популисты. Очень ярковыраженные - яценюк и юлька. Но другие хотя и больше этих двух маскируются, но ненамного отстают в популизме.
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08.12.2022 13:41 Відповісти
Я просто помню что о нем новость была на цензоре. Вот.

Колишній сільський учитель своїми популістськими обіцянками соціальних реформ і справедливого розподілу багатств країни завоював підтримку найбідніших верств населення. Джерело:

"Ми збираємося працювати разом і об'єднати цю країну. Ми збираємося відкинути все, що йде проти демократії", - сказав він. Джерело:
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08.12.2022 04:15 Відповісти
В итоге объединил страну против себя, что его никто не поддержал, когда он устроил роспуск правительства.
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08.12.2022 04:16 Відповісти
Вы "не знаете" потому вы зелёные долбоёбы
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08.12.2022 04:21 Відповісти
Не знаю, но фамилию и страну перепутали.
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08.12.2022 04:34 Відповісти
Чмошнику приготуватися.
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08.12.2022 05:07 Відповісти
от ще б нашому Big Man з його синярою дали копняка
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08.12.2022 05:08 Відповісти
Він також стендапер?
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08.12.2022 05:34 Відповісти
Перу так неочікуванно, невже такє можливо. і де? південна америка. і хто? ПАРЛАМЕНТ, не війскові якись там повстанці-сопротивленці, а законно обрані представники НАРОДУ які не продалися (а бо їм не предложили) не суть
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08.12.2022 05:51 Відповісти
Який парламент-шмарламент, народ в Перу хоче аяхуски і має її в майже необмеженій кількості. З аяхускою відкривається третє око і сенс існування всесвіту стає не просто зрозумілим, а відверто очевидним.
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08.12.2022 06:48 Відповісти
https://t.me/mozhemobyasnit Можемо пояснити



🛫🏃 Пока окружение пуйла обсуждает переезд в Венесуэлу, чиновники среднего звена создают запасные аэродромы в других странах Латинской Америки. Среди приоритетных направлений - Эквадор и Парагвай

Окружение россиянского карлы-диктатора готовит себе «запасной аэродром» на случай поражения в войне и смены режима на рассее. Для этого высшие чиновники и госменеджеры приобретают недвижимость и ВНЖ в Венесуэле. А чиновники из АП и правительства рангом пониже оформляют ВНЖ в Парагвае, Эквадоре и Аргентине.
Об этом каналу «Можем объяснить» рассказали два собеседника, близкие к администрации през. диктатора, а также источник в «рашканефти».



Поиск запасного аэродома идет и на высшем уровне, и на уровне чиновников и функционеров среднего звена, подтверждает политолог Аббас Галлямов, https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1704 сообщивший об этом в своем канале. На уровне «Политбюро» проект «Ноев ковчег» обсуждался еще с марта, после провала блицкрига.
Сперва проект запасного аэродрома для пуйла и его окружения прорабатывал юрик ковальчук и обсуждался Китай. Но теперь «Ковчегом» занимается команда игорька крокод.сечина, имеющего давние связи с Венесуэлой.
«Судя по тому, что ответственный за это функционер роснефти летом уволился и уже переместился в Латинскую Америку, возможно, этот проект перешел в стадию реализации», - говорит Галлямов.

Один из источников «МО» знает, что недвижимость приобретается на венесуэльском острове Маргарита, где высокопоставленные эмигранты будут защищены от экстрадиции.
«Остров Маргарита в Венесуэле - это их местный Куршевель», - указывает собеседник канала.

Чиновники должны эвакуироваться не на пустое место: надо заранее купить недвижимость, открыть счета, перебросить туда средства, нанять адвокатов, установить связи с политическим истеблишментом, который мог бы отстаивать в случае необходимости высокопоставленных переселенцев из паРаши, объясняет Галлямов.
По его данным, помимо Венесуэлы для высшей политэлиты рассматривается и Аргентина.
С Венесуэлой у эрэфии сохранилось прямое авиасообщение.

А вот на уровне чиновников среднего звена в числе приоритетных направлени, Эквадор и Парагвай, указывают два собеседника, близкие к АП.

В Парагвае, Эквадоре и Аргентине недавно облегчили требования для получения внж и ускорили процесс. В некоторых случаях достаточно даже не покупки недвижимости, а депозита в местном банке на $5 тыс. Подавать документы нужно лично, но получить их можно и по почте - то есть оставаясь на паРаше-рассее. Гражданство этих стран дает возможность путешествовать без виз и в шенгенской зоне.

https://t.me/mozhemobyasnit/14226 t.me/mozhemobyasnit/14226
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08.12.2022 06:06 Відповісти
Ще одний корумпований з дитинства комуняка і профсоюзний лідер.
Як не сподівано (позіхаю.)
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08.12.2022 06:42 Відповісти
Різниця між перуанцями і нашим "мудрим нарідом" у тому, що перуанці здатні вчитись на своїх помилках, а "мудрий нарід" не здатен. Тому Зєля форева.
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08.12.2022 06:47 Відповісти
Мда. Політкоректно було б сказати що ваша думка дуже євроцентрична, а конкретно - вам треба їздити по світу більше щоб не молоти несенітниць.
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08.12.2022 06:51 Відповісти
Нахіба мені їздити по світу для того, щоб зрозуміти що відбувається в Україні? Ви в свому розумі?
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08.12.2022 07:04 Відповісти
Ви порівнюєте з перуанцями, нічого про них не знаючи. Викиньте порівняння, і ваш тезис стане набагато міцнішим.
пс - як же задовбує оця меншовартісність.
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08.12.2022 07:10 Відповісти
Мені насрати на перуанців і на те що кого там задовбує, проте, я добре знаю про що кажу стосовно мудрого наріду. Меншовартість кажете? Ні - це просто називання речей своїми іменами.
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08.12.2022 07:26 Відповісти
Ну з народом, що звик продаватися Льоні Космосу за кульок гречки, я скажімо так знайомий безпосередньо. І огиду з приводу того що сталося навесні 19го я пронесу до кінця життя. Але ви просто не уявляєте собі рівень свідомості пересічного, скажімо, перуанця або навіть мексиканця. Не кажучи вже про жителів французської Вест Індії або, не приведи господи згадати на ніч, Гаїті.
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08.12.2022 07:34 Відповісти
При чому тут перуанський народ. Імпічмент йому оголосив парламент. А арешт правоохоронні органи. Тепер побачимо посадять його чи просто якесь шоу. Он у нас теж багатьох арештовували, а одного навіть на ліжку за грати несли і по телевізору показували. Шоу ефектне. І який толк. Всі на волі й процвітають.
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08.12.2022 14:06 Відповісти
При тому, що обрав собі президентом нікчему-популіста, не доганяєш, чи що?
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08.12.2022 14:13 Відповісти
Я мав на увазі, що звідки ти взяв, що перуанський народ здатний вчитися.
А потім по тексту.
А наш народ ні в чому не винен. Бо він попав під переробку, як казав один німець: дайте мені ЗМІ і я зробли з любого народу стадо свиней. Нашого народу до рівня свиней ще не опустили, але з цими ЗМІ щось дуже серйозне треба робити. Бо далі їх хазяї все будуть робити, щоб опустити до такого рівня.
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08.12.2022 23:57 Відповісти
Путен введи вайска!
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08.12.2022 07:08 Відповісти
расєянє, зрозуміли як робити треба?
Можете навіть і без імпічменту, не затягуйте.
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08.12.2022 07:38 Відповісти
"Путенвведівайска"?
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08.12.2022 07:55 Відповісти
Нам би таку швидкість!
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08.12.2022 09:06 Відповісти
Перу по рівню сприйняття корупції на 105 місці. Ми на 122.
До речі 105 теж погане місце. Якщо хтось думає, що вону сюди опустились при Кастильо (який при владі недавно), то недопустимо помиляються.
Повинно бути ясним, що ті хто арештував цього Кастильо вони якраз одні з тих корупціонерів. Бо вони при владі там давно.

І ще. Він популіст, а вони нє? А тоді як же корупціонери можуть стати владою, якщо не через обіцянки і популізм.
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08.12.2022 14:16 Відповісти
 
 