Президенту Перу Кастільо оголосили імпічмент і відразу арештували
Президента Перу Педро Кастілйо взяла під варту поліція у столиці країни Лімі після того, як у середу парламент проголосував за його відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.
Очікується, що функції глави держави виконуватиме віцепрезидентка Діна Болуарте, але для цього їй потрібно заручитися міжпартійною підтримкою.
Більшість зі 101 члена перуанського Конгресу, що включає 130 осіб, проголосували за імпічмент після спроби Кастільйо розпустити парламент і створити надзвичайний уряд.
Його дії також засудили багато країн, зокрема США закликали президента "скасувати своє рішення й "дозволити демократичним інститутам Перу функціонувати відповідно до конституції".
Обраний у липні 2021 року з невеликим відривом у другому турі виборів, Кастільо стикнувся з низкою розслідувань, які розпочала прокуратура щодо використання ним свого становища для отримання вигоди для себе, своєї родини та найближчих союзників. Проти нього порушені п'ять кримінальних справ за звинуваченнями в організації корупційних схем під час перебування на посаді.
Кастільо неодноразово заперечував усі звинувачення й заявляв про свою готовність співпрацювати з будь-яким слідством.
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але НЕ треба дєрьмакам, демченкам з арахаміями та партновими з татаровими НІЧОГО конкретного казати....
Слава Перу!
далеко ср...ти "вільнолюбивим та мудрим " українцям до перуанців 😕
Але ж ми не знаємо, може ті хто його судить ще набагато гірші ніж він, просто вони може мафія.
А в Перу те кто арестовали президента может еще и намного хуже его. Поэтому не надо упрощать и искажать.
Гундосик Кастільо хороший!
А в Перу те кто арестовал президента может еще и намного хуже его. Мы не знаем.
Колишній сільський учитель своїми популістськими обіцянками соціальних реформ і справедливого розподілу багатств країни завоював підтримку найбідніших верств населення. Джерело:
"Ми збираємося працювати разом і об'єднати цю країну. Ми збираємося відкинути все, що йде проти демократії", - сказав він. Джерело:
🛫🏃 Пока окружение пуйла обсуждает переезд в Венесуэлу, чиновники среднего звена создают запасные аэродромы в других странах Латинской Америки. Среди приоритетных направлений - Эквадор и Парагвай
Окружение россиянского карлы-диктатора готовит себе «запасной аэродром» на случай поражения в войне и смены режима на рассее. Для этого высшие чиновники и госменеджеры приобретают недвижимость и ВНЖ в Венесуэле. А чиновники из АП и правительства рангом пониже оформляют ВНЖ в Парагвае, Эквадоре и Аргентине.
Об этом каналу «Можем объяснить» рассказали два собеседника, близкие к администрации
през. диктатора, а также источник в «рашканефти».
Поиск запасного аэродома идет и на высшем уровне, и на уровне чиновников и функционеров среднего звена, подтверждает политолог Аббас Галлямов, https://t.me/abbasgallyamovpolitics/1704 сообщивший об этом в своем канале. На уровне «Политбюро» проект «Ноев ковчег» обсуждался еще с марта, после провала блицкрига.
Сперва проект запасного аэродрома для пуйла и его окружения прорабатывал юрик ковальчук и обсуждался Китай. Но теперь «Ковчегом» занимается команда игорька
крокод.сечина, имеющего давние связи с Венесуэлой.
«Судя по тому, что ответственный за это функционер роснефти летом уволился и уже переместился в Латинскую Америку, возможно, этот проект перешел в стадию реализации», - говорит Галлямов.
Один из источников «МО» знает, что недвижимость приобретается на венесуэльском острове Маргарита, где высокопоставленные эмигранты будут защищены от экстрадиции.
«Остров Маргарита в Венесуэле - это их местный Куршевель», - указывает собеседник канала.
Чиновники должны эвакуироваться не на пустое место: надо заранее купить недвижимость, открыть счета, перебросить туда средства, нанять адвокатов, установить связи с политическим истеблишментом, который мог бы отстаивать в случае необходимости высокопоставленных переселенцев из паРаши, объясняет Галлямов.
По его данным, помимо Венесуэлы для высшей политэлиты рассматривается и Аргентина.
С Венесуэлой у эрэфии сохранилось прямое авиасообщение.
А вот на уровне чиновников среднего звена в числе приоритетных направлени, Эквадор и Парагвай, указывают два собеседника, близкие к АП.
В Парагвае, Эквадоре и Аргентине недавно облегчили требования для получения внж и ускорили процесс. В некоторых случаях достаточно даже не покупки недвижимости, а депозита в местном банке на $5 тыс. Подавать документы нужно лично, но получить их можно и по почте - то есть оставаясь на паРаше-рассее. Гражданство этих стран дает возможность путешествовать без виз и в шенгенской зоне.
https://t.me/mozhemobyasnit/14226 t.me/mozhemobyasnit/14226
Як не сподівано (позіхаю.)
пс - як же задовбує оця меншовартісність.
А потім по тексту.
А наш народ ні в чому не винен. Бо він попав під переробку, як казав один німець: дайте мені ЗМІ і я зробли з любого народу стадо свиней. Нашого народу до рівня свиней ще не опустили, але з цими ЗМІ щось дуже серйозне треба робити. Бо далі їх хазяї все будуть робити, щоб опустити до такого рівня.
Можете навіть і без імпічменту, не затягуйте.
До речі 105 теж погане місце. Якщо хтось думає, що вону сюди опустились при Кастильо (який при владі недавно), то недопустимо помиляються.
Повинно бути ясним, що ті хто арештував цього Кастильо вони якраз одні з тих корупціонерів. Бо вони при владі там давно.
І ще. Він популіст, а вони нє? А тоді як же корупціонери можуть стати владою, якщо не через обіцянки і популізм.