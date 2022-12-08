Зв’язок в разі блекауту триматиметься щонайменше три доби, - Держспецзв’язок

Оператори працюють над створенням резерву, який дозволить в разі критичних перебоїв з електропостачанням забезпечувати зв’язок три доби.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він заявив, що наразі в Україні працює 82% базових станцій, за виключенням Луганської і Херсонської областей - там зараз йде відновлення потужностей після останнього ракетного удару.

"Дійсно проблема в тому, що не можна під кожну базову станцію розмістити генератор. Коли зникає світло, всі з Wi-Fi мереж, які також не працюють, переходять на базову станцію і там, де є резервування на 2 години, вона працює пів години", - зазначив Щиголь.

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Він додав, що зараз оператори працюють над створенням резерву, який дозволить мати зв'язок у критичних точках мінімум 3 доби.

"На сьогодні ця робота проводиться національним центром управління, національним регулятором, всіма регуляторами, провайдерами, підводяться мережі до пунктів незламності. Кожен пункт незламності повинен бути зарезервований зв'язком мінімум також на 3 доби, і ми зараз цю роботу з операторами щоденно виконуємо", - повідомив Щиголь.

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Подальша робота телеканалів та радіо, за словами Щиголя, залежить залежить від доставлення палива. Наразі пʼять радіокомпаній та телемарафон зарезервовані на три доби. На радіо працюватимуть середні хвилі, "Українське радіо", FM-діапазон. Голова Держспецзвʼязку закликав українців мати радіоприймачі на батарейках.