Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно 22-річному захиснику Олександру Єлісєєву

Олександр Єлісєєв загинув під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Петиція про присвоєння йому звання Героя України опублікована на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр - випускник Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного. З літа 2021 року він служив за контрактом, був командиром взводу батареї протитанкових керованих ракет.

"Його бойовий шлях проходив крізь запеклі бої на Київщині - саме його бригада не пустила ворога до столиці зі сторони Макарова, далі очолював протитанковий резерв на півдні Херсонщини, виконуючи обов'язки командира батареї... далі Харьківщина, оборона и наступ в районі Ізюма, де також виконував обов'яки командира батареї", - йдеться в тексті петиції.

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В серпні його бригаду перевели на Харківщину для участі в контрнаступі.

"Під час обстрілів батареї ворожими дронами-камікадзе його підлеглі отримували поранення, під його керівництвом вони були вчасно доставлені в медзаклади та були врятовані. В черговий раз рятуючи техніку та особовий склад, був вимушений щукати для них безпечне місце, але, на жаль, ворожа міна обірвала молоде життя ... залишивши батьків без сина, а дружину - без чоловіка", - йдеться в тексті петиції.

Зараз петицію підписали 1255 людей. Для того, щоб її розглянув президент, потрібно, щоб під нею підписалися за 87 днів 25 тис. українців.

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