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Новини Війна
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Зеленського просять присвоїти звання Героя України посмертно 22-річному захиснику Олександру Єлісєєву

олександр,єлісєєв

Олександр Єлісєєв загинув під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

Петиція про присвоєння йому звання Героя України опублікована на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександр - випускник Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного. З літа 2021 року він служив за контрактом, був командиром взводу батареї протитанкових керованих ракет.

"Його бойовий шлях проходив крізь запеклі бої на Київщині - саме його бригада не пустила ворога до столиці зі сторони Макарова, далі очолював протитанковий резерв на півдні Херсонщини, виконуючи обов'язки командира батареї... далі Харьківщина, оборона и наступ в районі Ізюма, де також виконував обов'яки командира батареї", - йдеться в тексті петиції.

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В серпні його бригаду перевели на Харківщину для участі в контрнаступі.

"Під час обстрілів батареї ворожими дронами-камікадзе його підлеглі отримували поранення, під його керівництвом вони були вчасно доставлені в медзаклади та були врятовані. В черговий раз рятуючи техніку та особовий склад, був вимушений щукати для них безпечне місце, але, на жаль, ворожа міна обірвала молоде життя ... залишивши батьків без сина, а дружину - без чоловіка", - йдеться в тексті петиції.

Зараз петицію підписали 1255 людей. Для того, щоб її розглянув президент, потрібно, щоб під нею підписалися за 87 днів 25 тис. українців.

Також дивіться: У боях за Україну загинув 21-річний єврей Владислав Шеїн з Дніпра. ФОТО

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Герой України (313) втрати (4392) петиція (320)


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Слава Героям Украины!
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08.12.2022 13:31 Відповісти
Те що нагородять його посмертно це добре! Головне щоб після війни не забули хто поліг за Україну.
Бо коли все добре всі про все забувають.
Теж саме почали забувати про загиблих воїнів другої світової минув час і новому поколінню чомусь не дуже цікаво що хтось колись загинув за вітчизну.
І ЦЕ ВЕЛИКА ТРАГЕДІЯ ЩО З ЧАСОМ ЗАБУВАЮТЬ.
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08.12.2022 13:33 Відповісти
".... далі Харьківщина, оборона И наступ....." "....вимушений Щукати для них...." ©©
ПЛЯ, карыспадэті!! найміть якусь старшокласницю, за шыкалатки, шоб вам помилки виправляла, якшо не вистачає вітамінів в голові, на КОМПІ - це зробити!!!!...... гидко читати.... 🤮🤮
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08.12.2022 13:36 Відповісти
Як жаль що гинут найкращі ,а всяка мерзота корупціонери ,бандити,пристосуванці та інший непотріб живуть ніби нічого не сталось.
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08.12.2022 13:38 Відповісти
Герої не вмирають.
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08.12.2022 13:55 Відповісти
А ми так і залишаємося совками, що пов'язли в "ґєройсавєцковосоюза". І буде цей достойний воїн в одному переліку з бойком, звЯґельським, прошкуратовою...
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08.12.2022 16:19 Відповісти
Командування представляє на підпис до нагородження і чому маємо просити що порядок змінено на звернення особисто до зеленського.
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08.12.2022 16:38 Відповісти
Слава Воїну!!!!!!!!!!
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08.12.2022 18:22 Відповісти
 
 