УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10201 відвідувач онлайн
Новини
1 213 11

Українцям, які знайшли роботу в Латвії, не обов’язково буде вчити мову, - Сейм

біженці,латвія

Сейм Латвії не підтримав ідею зобов’язати українців, які працюють у Латвії, з 1 січня 2024 року відвідувати курси латиської мови.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Напередодні Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції підтримала поправку до закону із таким текстом: "У цивільних мешканців України, які вступили в правові трудові відносини в Латвійській Республіці, є обов’язок відвідувати курси латиської мови".

Голосування щодо цієї поправки було таким: за - 23, проти - 37, утрималися - 30.

Таким чином поправка до закону "Про підтримку цивільних жителів України" не пройшла. У законі є тільки норма про те, що з 1 липня 2023 року жителі України матимуть право безоплатно відвідувати курси латиської мови та культурної орієнтації, які покликані сприяти співпраці між жителями України та латвійським суспільством.

Читайте: Ми повинні дати Україні зброю та не вказувати ЗСУ, куди можна бити, а куди ні, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Закон "Про підтримку цивільних жителів України", ухвалений у четвер, 8 грудня, Сеймом у терміновому остаточному читанні, окрім мовного питання, врегульовує і надання допомоги українським біженцям у найближчі пів року.

Чинна наразі редакція закону передбачає, що українські біженці в Латвії отримуватимуть підтримку до 31 грудня поточного року.

Нова редакція закону подовжує первинну підтримку до 30 червня 2023 року (у законі використовується зворот "не довше ніж до 30 червня 2023 року"). Також поправки передбачають, що держава продовжить надавати житло українцям, які його потребують, але також не довше ніж до 30 червня 2023 року.

Також читайте: Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни

Передбачається, що уряд за обґрунтованим запитом галузевого міністерства зможе ухвалювати рішення про виділення коштів на покриття видатків на оренду, управління та комунальні послуги, обладнання приміщень, необхідних для забезпечення діяльності єдиного державного та муніципального центру обслуговування клієнтів.

Інша підтримана поправка передбачає, що жителям України, які мають право на статус тимчасового захисту або яким такий статус уже надано, Управління у справах громадянства та міграції видаватиме тимчасову посвідку на тимчасове проживання - посвідчення громадянина третьої країни - строком на два роки.

Автор: 

біженці (1863) Латвія (1345) мова (741)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Это тем переселенцам у которых челюсть рускоговорящая шоле?
показати весь коментар
08.12.2022 13:50
+7
якщо ти поважаєш країну, яка тебе прийняла у скрутний для Тебе час, то питання вивчення мови - то само собою...
звичайно, що тільки не для кацапів-людожерів, які навіть свой ізик бєз мата не понімают до конца своїх короткіх днєй прожитих нє понятно за шо, ах да - во славу сцаря і отєчєства, непонятно какогА, бо там десятки націй та народостєй, забывших кто они и откуда
показати весь коментар
08.12.2022 14:07
+7
Ви не зрозуміли всю глибину стьобу Сейму Латвії:

українцям можна розмовляти російською, а росіянам - заборонено

😂😂😂
показати весь коментар
08.12.2022 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это тем переселенцам у которых челюсть рускоговорящая шоле?
показати весь коментар
08.12.2022 13:50 Відповісти
Ви не зрозуміли всю глибину стьобу Сейму Латвії:

українцям можна розмовляти російською, а росіянам - заборонено

😂😂😂
показати весь коментар
08.12.2022 14:22 Відповісти
37, это "латышская" пятая колонна путинофилов и совкодрочеров
показати весь коментар
08.12.2022 14:31 Відповісти
Сам чого на окупанській дзявкаєш, теж їбло цапське?
показати весь коментар
08.12.2022 17:10 Відповісти
думаю, що все одно вивчать, навіть і без курсів. Чим більше мов знаєш, тим меньше шанс отримати якусь хворобу типу Альцгеймера чи ще щось. Та й взагалі не зашкодить.
показати весь коментар
08.12.2022 13:51 Відповісти
Українці вважають інакше.
показати весь коментар
08.12.2022 14:03 Відповісти
якщо ти поважаєш країну, яка тебе прийняла у скрутний для Тебе час, то питання вивчення мови - то само собою...
звичайно, що тільки не для кацапів-людожерів, які навіть свой ізик бєз мата не понімают до конца своїх короткіх днєй прожитих нє понятно за шо, ах да - во славу сцаря і отєчєства, непонятно какогА, бо там десятки націй та народостєй, забывших кто они и откуда
показати весь коментар
08.12.2022 14:07 Відповісти
Даремно, бо більшість біженців російськомовні, які ігнорують свою рідну мову - українську! Не прийняття цього закону грає "на руку" кремлю, бо збільшиться частка рускогаварящіх, яких там достатньо і без наших .
показати весь коментар
08.12.2022 14:37 Відповісти
О це так РУСОФОБІЯ!!!
показати весь коментар
08.12.2022 14:42 Відповісти
дійсно, хай спочатку українську вивчать
показати весь коментар
08.12.2022 15:31 Відповісти
Мову країни перебування треба знати. Курси, це не примус, а можливість.
показати весь коментар
08.12.2022 16:02 Відповісти
 
 