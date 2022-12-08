Українцям, які знайшли роботу в Латвії, не обов’язково буде вчити мову, - Сейм

Сейм Латвії не підтримав ідею зобов’язати українців, які працюють у Латвії, з 1 січня 2024 року відвідувати курси латиської мови.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Напередодні Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції підтримала поправку до закону із таким текстом: "У цивільних мешканців України, які вступили в правові трудові відносини в Латвійській Республіці, є обов’язок відвідувати курси латиської мови".

Голосування щодо цієї поправки було таким: за - 23, проти - 37, утрималися - 30.

Таким чином поправка до закону "Про підтримку цивільних жителів України" не пройшла. У законі є тільки норма про те, що з 1 липня 2023 року жителі України матимуть право безоплатно відвідувати курси латиської мови та культурної орієнтації, які покликані сприяти співпраці між жителями України та латвійським суспільством.

Читайте: Ми повинні дати Україні зброю та не вказувати ЗСУ, куди можна бити, а куди ні, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Закон "Про підтримку цивільних жителів України", ухвалений у четвер, 8 грудня, Сеймом у терміновому остаточному читанні, окрім мовного питання, врегульовує і надання допомоги українським біженцям у найближчі пів року.

Чинна наразі редакція закону передбачає, що українські біженці в Латвії отримуватимуть підтримку до 31 грудня поточного року.

Нова редакція закону подовжує первинну підтримку до 30 червня 2023 року (у законі використовується зворот "не довше ніж до 30 червня 2023 року"). Також поправки передбачають, що держава продовжить надавати житло українцям, які його потребують, але також не довше ніж до 30 червня 2023 року.

Також читайте: Майже половина працевлаштованих українських біженців у Польщі та Німеччині хочуть залишитись там після війни

Передбачається, що уряд за обґрунтованим запитом галузевого міністерства зможе ухвалювати рішення про виділення коштів на покриття видатків на оренду, управління та комунальні послуги, обладнання приміщень, необхідних для забезпечення діяльності єдиного державного та муніципального центру обслуговування клієнтів.

Інша підтримана поправка передбачає, що жителям України, які мають право на статус тимчасового захисту або яким такий статус уже надано, Управління у справах громадянства та міграції видаватиме тимчасову посвідку на тимчасове проживання - посвідчення громадянина третьої країни - строком на два роки.