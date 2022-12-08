На Буковині планують розвивати трансплантологію і допомогти медзакладам вийти на самозабезпечення

У 2023 році Міністерство охорони здоров’я не буде дофінансовувати неплатоспроможні лікарні. Тому необхідно будувати фінансово спроможну мережу закладів охорони здоров’я, які будуть надавати якісну доступну медичну допомогу.

Про це заявила в інтерв'ю Фокусу керівниця департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталія Свестун, інформує Цензор.НЕТ.

"12 лікарень в Чернівецькій області залишаються фінансово неспроможними й не можуть власним коштом забезпечувати медикам заробітну плату. Зараз ці установи отримують додаткові кошти за пакетом дофінансування від Національної служби здоров’я України", - зазначила вона.

За її словами, впродовж багатьох років у цих закладах не ухвалювали управлінських рішень, не проводили об'єднань з більш потужними закладами та не збільшували кількість послуг. Це призвело до того, що ці медичні заклади є тягарем для бюджету.

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"В проведенні будь-якої реформи головне не нашкодити. Медичні працівники мають якісно лікувати й отримувати за це гідну зарплатню, пацієнти – отримувати якісне лікування, бути впевнені, що їм нададуть допомогу, в разі потреби. Зараз ми працюємо з кожною фінансово неуспішною лікарнею області окремо", - зазначила керівниця департаменту здоров'я.

За даними МОЗ лікарні мають вийти на показники, коли фонд оплати праці становитиме 70–80 % загального бюджету медичного закладу. У такому випадку заклад залишатиметься спроможним та матиме кошти на покриття ліків, харчування та розвиток.

"Не кожен лікар може бути кваліфікованим управлінцем, професійним менеджером, отже ми маємо допомогти тим, хто не справляється. Отже, ми робимо всі можливі кроки, аби вже найближчим часом медзаклади вийшли на самозабезпечення. Ситуація не проста, але коли в країні війна обирати не доводиться", - розповіла Свестун.

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Серед кроків, які мають покращити становище медичної галузі у Чернівецькій області очільниця департаменту здоров'я назвала розвиток трансплантології, доступність медичної допомоги, модернізація та покращення якості медичної допомоги

"Для мене розвиток системи охорони здоров’я - це можливість отримання інноваційних методів лікування без виїзду за кордон, це якраз про трансплантологію, адже це зазвичай дорогі операції. Зараз пацієнтам роблять трансплантацію безпосередньо в Чернівцях це відбувається професійно і повністю безплатно. Вартість медичних послуг з трансплантації сплачена державою закладам охорони здоров'я у 2022 році в повному обсязі", - зазначила Свестун.

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За словами керівниці департаменту, покращення матеріально-технічної бази сучасним обладнанням допоможе закладам охорони здоров’я більш якісно та ефективно надавати медичну допомогу й мешканцям області і внутрішньо переміщеним особам, і постраждалим від бойових дій.

"Ми вже отримуємо від МОЗ необхідне устаткування і є домовленості про наступні кроки не лише від міністерства, а й про гуманітарну та благодійну допомогу", - розповіла Свестун.