"Рішення суду стосовно Атрошенка - знищення самоврядування", - депутати Чернігівської міськради звернулися до Зеленського
Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням суду про відсторонення Атрошенка від посади і вважають, що мета цього рішення - наступ на місцеве самоврядування.
З такою заявою депутати Чернігівської міськради звернулися до Президента під час позачергового засідання 25-ї сесії, інформує Цензор.НЕТ.
"Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням, метою якого, без сумніву, є наступ на місцеве самоврядування та його подальше знищення. Чернігівці вперше обрали Владислава Атрошенка міським головою в листопаді 2015 року. За 5 років він був переобраний із одним із найвищих в Україні результатів підтримки містян, отримавши майже 80% голосів. Тепер рішенням однієї людини перекреслена воля майже 80% чернігівців. І ми впевнені - його ухвалювали не в Яворівському суді Львівської області", - йдеться у зверненні.
Чернігівські депутати зазначають, що рішення суду розходиться зі словами Президента стосовно ролі місцевого самоврядування.
"Дії Ваших підлеглих, за чиїми вказівками, без сумніву, було ухвалено незаконне рішення про відсторонення Атрошенка В.А., не відповідають Вашій позиції щодо ролі місцевого самоврядування в Україні. Вчора, 7 грудня, Ви дали чітку оцінку мерам, місцевим депутатам, лідерам громад. "Поки росіяни думали, що голови громад і місцеві ради чекатимуть на команди зверху, вони (міські голови) в критичних умовах брали владу в свої руки і рятували свої громади. Часто зі зброєю в руках. Часто в окупації та в неможливих умовах. Вони роблять це й зараз", - це Ваші вчорашні слова, пане Президенте. А вчорашнє незаконне відсторонення Атрошенка В.А. – це наслідок дій Ваших підлеглих", - наголошують депутати міськради.
Вони підкреслили, що Чернігів отримав статус Міста-Героя за неймовірну стійкість мешканців та за те, що на початковому етапі війни ЗСУ та містяни стримали наступ ворога в напрямку столиці. При І в цьому велика заслуга саме мера Атрошенка.
"Із перших хвилин повномасштабного вторгнення ворога міський голова гідно виконував усі функції як лідер громади - організував оборону міста, забезпечив функціонування критичної інфраструктури міста, підтримував людей. Не ховався в підвалі, не тікав, а завжди був із людьми та мотивував їх обороняти рідне місто", - зазначають депутати.
Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка – це "плювок влади в обличчя чернігівців", йдеться у зверненні.
"Із юридичної точки зору це рішення неправомірне. Із політичної точки зору - суддя не міг ухвалити таке рішення без указівки зверху. Ваші підлеглі, пане Президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України. За перебігом справи спостерігатиме не лише українська, а й міжнародна спільнота. Справедливий та неупереджений розгляд цієї справи в суді – тепер справа честі для української демократії та сприйняття нашої країни міжнародними партнерами, чия підтримка дуже важлива для нашої Перемоги. Звертаємося до Вас як до Гаранта Конституції України. У Ваших силах зупинити знищення місцевого самоврядування та зберегти обличчя влади в очах міжнародних партнерів України. А головне – в очах українського народу", - підкреслюють депутати Чернігівської міськради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так є в цивілізованих країнах
Нагадую про сутність його нинішніх потивників, щоб не було ілюзій про обидві сторони конфлікту.
в Данії мера відсторонили , а потім ще і посадили за корупцію
Всю тему заспамили.
2 липня цього року під час робочої поїздки до швейцарського Лугано, Владислав Атрошенко, якому у пункті пропуску "Краківець" прикордонники відмовили у перетині кордону, дав вказівку своєму водієві https://suspilne.media/317264-atrosenko-prokomentuvav-viizd-druzini-za-kordon-na-toyota-camry-akij-prizviv-do-sudovogo-pozovu-nazk/ перевезти машину Tesla Model X, яка належить його родині, за кордон.
Такі дії міського голови, йдеться в ухвалі, становили приватний інтерес, про який Владислав Атрошенко мав би повідомити НАЗК.
Приватний інтерес такої поїздки НАЗК вбачає в тому, що 5-го березня дружина Атрошенка виїхала з України через пункт пропуску Шегині, за інформацією Держприкордонслужби була за кермом Тойота Камрі, що перебувала на праві використання Чернігівської міськради.
Влада звинувачує його не в корупції. А у використанні службого авто для евакуації сім'ї.
Сам він не втік, залишився в місті і виконував свої обов'язки на відміну від багатьох чиновників-зрадників, призначених Зеленським.
З.І. Обидві сторони не викликають симпатії
Це не дуже гарний вчинок. Але в умовах широкомасштабного наступу окупантів, коли інші драпали самі і кидали напризволяще людей, Атрошенко виглядіє далеко не найгіршим.
До Баканова, якого Боневтік звільнив із формулюванням про вчинений злочин, у прокурорів президента претензій НУЛЬ.
А у вас до Юрія Луценко питань нема?
Чому немає справ проти зелених Трухіних, які крадуть мільйонами?
"Ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський провів несподівані кадрові зміни. Відсторонений від виконання обов'язків голова СБУ Іван Баканов.
Копія Указу нижче. Але найголовніше, що Баканов відсторонений за жорсткою статтею - стаття 47: «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-znyav-golovu-sbu-bakanova-z-duzhe-zhorstkim-formulyuvannyam-foto#gsc.tab=0
удачі вам у вашій справі
Публічність завжди корисна для демократії.
Досить вже показувати свою ненавість до влади оправдуючі відверих мразей.
він щось вирішує???
там є ОП а в ОП спеціальні люди які вирішують
зе тільки підписує......
і погоджується, навіть коли його підставляють
не головний він нікуя
не головний!!
розумний наглий жадний, безсовісний і безжальний як всі колишні диктатори-недоростки.
і як що його оберуть ще раз, то згадуватимемо яника як безвинне дитя...
і це я на повному серйозі