УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9231 відвідувач онлайн
Новини
5 119 71

"Рішення суду стосовно Атрошенка - знищення самоврядування", - депутати Чернігівської міськради звернулися до Зеленського

атрошенко

Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням суду про відсторонення Атрошенка від посади і вважають, що мета цього рішення - наступ на місцеве самоврядування.

З такою заявою депутати Чернігівської міськради звернулися до Президента під час позачергового засідання 25-ї сесії, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням, метою якого, без сумніву, є наступ на місцеве самоврядування та його подальше знищення. Чернігівці вперше обрали Владислава Атрошенка міським головою в листопаді 2015 року. За 5 років він був переобраний із одним із найвищих в Україні результатів підтримки містян, отримавши майже 80% голосів. Тепер рішенням однієї людини перекреслена воля майже 80% чернігівців. І ми впевнені - його ухвалювали не в Яворівському суді Львівської області", - йдеться у зверненні.

Чернігівські депутати зазначають, що рішення суду розходиться зі словами Президента стосовно ролі місцевого самоврядування.

"Дії Ваших підлеглих, за чиїми вказівками, без сумніву, було ухвалено незаконне рішення про відсторонення Атрошенка В.А., не відповідають Вашій позиції щодо ролі місцевого самоврядування в Україні. Вчора, 7 грудня, Ви дали чітку оцінку мерам, місцевим депутатам, лідерам громад. "Поки росіяни думали, що голови громад і місцеві ради чекатимуть на команди зверху, вони (міські голови) в критичних умовах брали владу в свої руки і рятували свої громади. Часто зі зброєю в руках. Часто в окупації та в неможливих умовах. Вони роблять це й зараз", - це Ваші вчорашні слова, пане Президенте. А вчорашнє незаконне відсторонення Атрошенка В.А. – це наслідок дій Ваших підлеглих", - наголошують депутати міськради.

Також читайте: Мер Чернігова Атрошенко звинуватив у своєму відстороненні від посади чиновників ОП

Вони підкреслили, що Чернігів отримав статус Міста-Героя за неймовірну стійкість мешканців та за те, що на початковому етапі війни ЗСУ та містяни стримали наступ ворога в напрямку столиці. При І в цьому велика заслуга саме мера Атрошенка.

"Із перших хвилин повномасштабного вторгнення ворога міський голова гідно виконував усі функції як лідер громади - організував оборону міста, забезпечив функціонування критичної інфраструктури міста, підтримував людей. Не ховався в підвалі, не тікав, а завжди був із людьми та мотивував їх обороняти рідне місто", - зазначають депутати.

Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка – це "плювок влади в обличчя чернігівців", йдеться у зверненні.

"Із юридичної точки зору це рішення неправомірне. Із політичної точки зору - суддя не міг ухвалити таке рішення без указівки зверху. Ваші підлеглі, пане Президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України. За перебігом справи спостерігатиме не лише українська, а й міжнародна спільнота. Справедливий та неупереджений розгляд цієї справи в суді – тепер справа честі для української демократії та сприйняття нашої країни міжнародними партнерами, чия підтримка дуже важлива для нашої Перемоги. Звертаємося до Вас як до Гаранта Конституції України. У Ваших силах зупинити знищення місцевого самоврядування та зберегти обличчя влади в очах міжнародних партнерів України. А головне – в очах українського народу", - підкреслюють депутати Чернігівської міськради.

Автор: 

міськрада (478) Зеленський Володимир (23732) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+38
В цивілізованих країнах і суди цивілізовані, а не татаровсько-портновські.
показати весь коментар
08.12.2022 20:30
+23
Вавини слова пустопорожня балаканина заради піару.
показати весь коментар
08.12.2022 20:24
+15
Антимайданівець Татаров та всі інші риги з ОПи сумісні з Європою?
показати весь коментар
08.12.2022 21:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.12.2022 20:21 Відповісти
Вавини слова пустопорожня балаканина заради піару.
показати весь коментар
08.12.2022 20:24 Відповісти
Зебіли обрали зелену гниду !
показати весь коментар
08.12.2022 21:14 Відповісти
Зеленський відключив опцію совість і став вільним від законів,народу,який його обрав,від людяності.
показати весь коментар
08.12.2022 22:00 Відповісти
Він таким і був, а зебіли шаленіли від щастя що їхній президент буде їздити на лісапеті як простий смертний.
показати весь коментар
08.12.2022 22:39 Відповісти
Рішення суду не обговоруєтся , а виконується .

Так є в цивілізованих країнах
показати весь коментар
08.12.2022 20:24 Відповісти
В цивілізованих країнах і суди цивілізовані, а не татаровсько-портновські.
показати весь коментар
08.12.2022 20:30 Відповісти
Узнайте більше про чернігівські карманні суди - судді Логвіна та Бородавкіна
показати весь коментар
08.12.2022 20:48 Відповісти
Можете тут розказати.
показати весь коментар
08.12.2022 20:50 Відповісти
Коли суддя Бородавкіна зрозуміла, що замовлення програє так як фактів більше 20 документальних доказів у неї склалася істерика і вона пішла на договорняк за умови виключення частини доказів.
показати весь коментар
08.12.2022 20:57 Відповісти
Суддя Логвіна - гоп стоп в законі.
показати весь коментар
08.12.2022 20:58 Відповісти
Атрошенко і Європа - речі несумісні
показати весь коментар
08.12.2022 21:00 Відповісти
Антимайданівець Татаров та всі інші риги з ОПи сумісні з Європою?
показати весь коментар
08.12.2022 21:23 Відповісти
Не треба підміни понять. Це жабо гадюкінг. Атрощенко гнила потвора. Пам'ятаю як Петро протягував його. Зараз і маніпуляції Березенко не згадають і як Міхо задіяв
показати весь коментар
08.12.2022 21:35 Відповісти
Я не знаю який Атрошенко і не хвалю його.
Нагадую про сутність його нинішніх потивників, щоб не було ілюзій про обидві сторони конфлікту.
показати весь коментар
08.12.2022 21:47 Відповісти
* нинішніх противників
показати весь коментар
08.12.2022 21:52 Відповісти
А що буде поліцейському Бугаю та судді Логвіній, сім'я якого займалась здирництвом за звідництво з адвокатами Тукою та Радченко щоб вони порішали шкурне питання. Ще й суддя хабарника , що виселяв сім'ю за нібито невикористану відпустку та за те що він відсидів на нарах засіяла. Хоча Довбиш Микола ********** був у відпустці, на що є докази. Доречі сім'ї бугаїв та судді, які хотіли заволодіти коштами 100000 грн знайомі), а Довбиш знайомий з Бугаєм. Ото так справи , а там ще й мер Атрошенко ні до чого, бо дочка хабарника на нього працює. Що за Санта Барбара) А поліція зовсім ні до чого змушувала відмовитися від доказів і натякала на проблеми які створили та й замах на вбивство приховали.
показати весь коментар
08.12.2022 23:25 Відповісти
В інших містах судді янголи ? Ні. Майже всі вони портновські, суддівська мафія, яку Атрощенко чи інші мери не поборють без волі Банкової(татаров-смірнов блокують судову реформу.
показати весь коментар
08.12.2022 21:19 Відповісти
Стоп, Атрошенко використовує поліцію для знищення доказів і суддів?
показати весь коментар
08.12.2022 22:08 Відповісти
В цивілізованих країнах рішенням суду взагалі не можливо відсторонити від виконання обов'язків мера міста обраного на демократичних виборах. Це можливо лише в умовах диктатури, яку після перемоги ще потрібно буде демонтувати.
показати весь коментар
08.12.2022 20:51 Відповісти
Ви в які орбіті літаєте , що в байки вірите ?

в Данії мера відсторонили , а потім ще і посадили за корупцію
показати весь коментар
08.12.2022 20:55 Відповісти
Атрошенка за що відсторонити?
показати весь коментар
08.12.2022 21:26 Відповісти
А чому ви спочатку пишете, а потім спрашуєте за що?
Всю тему заспамили.

2 липня цього року під час робочої поїздки до швейцарського Лугано, Владислав Атрошенко, якому у пункті пропуску "Краківець" прикордонники відмовили у перетині кордону, дав вказівку своєму водієві https://suspilne.media/317264-atrosenko-prokomentuvav-viizd-druzini-za-kordon-na-toyota-camry-akij-prizviv-do-sudovogo-pozovu-nazk/ перевезти машину Tesla Model X, яка належить його родині, за кордон.

Такі дії міського голови, йдеться в ухвалі, становили приватний інтерес, про який Владислав Атрошенко мав би повідомити НАЗК.

Приватний інтерес такої поїздки НАЗК вбачає в тому, що 5-го березня дружина Атрошенка виїхала з України через пункт пропуску Шегині, за інформацією Держприкордонслужби була за кермом Тойота Камрі, що перебувала на праві використання Чернігівської міськради.
показати весь коментар
08.12.2022 22:06 Відповісти
Мені цікаво було чи знає Анна суть справи.
Влада звинувачує його не в корупції. А у використанні службого авто для евакуації сім'ї.
Сам він не втік, залишився в місті і виконував свої обов'язки на відміну від багатьох чиновників-зрадників, призначених Зеленським.
показати весь коментар
08.12.2022 22:20 Відповісти
А використання арендованого службого авто на свою користь - це вже не корупція?
показати весь коментар
08.12.2022 22:28 Відповісти
Там писали що не просто вивіз, а авто декілька місяців було за кордоном у користуванні дружиною. Авто у лізінгу , і виплати за нього платить чернігівська міська рада .

З.І. Обидві сторони не викликають симпатії
показати весь коментар
08.12.2022 22:32 Відповісти
Так. Але ж тут починають нить про якесь приниження місцевго самоврядування. Та саджати треба давно що Атрошенка, що Садового, що Труханова...
показати весь коментар
08.12.2022 22:46 Відповісти
НІ. Це не корупція. Прочитайте те, що ви показали мені.
Це не дуже гарний вчинок. Але в умовах широкомасштабного наступу окупантів, коли інші драпали самі і кидали напризволяще людей, Атрошенко виглядіє далеко не найгіршим.

До Баканова, якого Боневтік звільнив із формулюванням про вчинений злочин, у прокурорів президента претензій НУЛЬ.
показати весь коментар
08.12.2022 22:45 Відповісти
А, Це теперь зветься не дуже гарний вчинок...
А у вас до Юрія Луценко питань нема?
показати весь коментар
08.12.2022 22:47 Відповісти
По Луценку також були подібні формулювання при звільненні?
показати весь коментар
08.12.2022 22:53 Відповісти
За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень. Джерело: е дуже гарний вчинок на 200 тисяч гривень ?
показати весь коментар
08.12.2022 23:01 Відповісти
Дуже не гарний. Нехай компенсує ці гроші бюджету, ЯКЩО це дійсно правда.

Чому немає справ проти зелених Трухіних, які крадуть мільйонами?

показати весь коментар
08.12.2022 23:15 Відповісти
ДЕ Баканов і справи проти нього?

"Ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський провів несподівані кадрові зміни. Відсторонений від виконання обов'язків голова СБУ Іван Баканов.

Копія Указу нижче. Але найголовніше, що Баканов відсторонений за жорсткою статтею - стаття 47: «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-znyav-golovu-sbu-bakanova-z-duzhe-zhorstkim-formulyuvannyam-foto#gsc.tab=0
показати весь коментар
08.12.2022 22:47 Відповісти
Я зрозумів. Ви місцева істеричка. Так би зразу й сказали...
показати весь коментар
08.12.2022 22:49 Відповісти
А ви не місцева істеричка?
показати весь коментар
08.12.2022 22:51 Відповісти
)
удачі вам у вашій справі
показати весь коментар
08.12.2022 22:53 Відповісти
І вам не хворать.
показати весь коментар
08.12.2022 22:54 Відповісти
Диктатура - це коли неможливо притягнути до відповідальності за вчинення злочину. Але я не стверджую, що в Україні немає диктатури чи авторитаризму.
показати весь коментар
13.12.2022 20:09 Відповісти
А в Україні судові розляди та рішення судів загалом публічні, обговорюються, критикуються і навіть оскаржуются, враховуючи те, що рішення Яворівського районного суду у цій справі ще не набрало законної сили.
Публічність завжди корисна для демократії.
показати весь коментар
13.12.2022 20:02 Відповісти
Тягнуть мазу за шефа-подєльніка, всі замазані.
показати весь коментар
08.12.2022 20:26 Відповісти
Корбан - це був початок. Проковтнули. Тепер поїхали далі. Хто наступний?
показати весь коментар
08.12.2022 20:28 Відповісти
Звісно що Віталік! Зеленим Київ потрібен як повітря (скільки вже спроб було!), але зась!
показати весь коментар
08.12.2022 20:48 Відповісти
Перед Корбаном ще був Міхо
показати весь коментар
08.12.2022 21:36 Відповісти
Корбан - це бандит, котрий має стосунки з ФСБ, тому все правильно до нього було зроблено.
Досить вже показувати свою ненавість до влади оправдуючі відверих мразей.
показати весь коментар
08.12.2022 22:09 Відповісти
Я не фанат Корбана. Я про виборче право. Коли одні тварини рівніші за інших.
показати весь коментар
09.12.2022 12:42 Відповісти
Депутати ще ті чорти. Спочатку обплювали з різними політичними інсінуаціями, а потім вимагають виправити ці інсінуації! Мабуть ЕСівці та Голос - їх стиль.
показати весь коментар
08.12.2022 20:38 Відповісти
Критики цього рішення, на вашу думку це нормально, коли міський голова посилає водія (найнятого, доречі за бюджетні гроші - ваші гроші возити того міського голову у службових справах) евакуювати власну автівку (ну, оформлену на дружину)?
показати весь коментар
08.12.2022 20:38 Відповісти
Ти, хлопе, нормальний? Його НАРОД обрав. По якому закону його відсторонили?. Чи Ze мамуріму та папусашу за свої гроші у Ізраїль відправив?
показати весь коментар
08.12.2022 20:46 Відповісти
А якщо він вчинив злочин, то можуть хай іде.... А те що поліція Чернігова кришує його знайомих і бізнес?
показати весь коментар
08.12.2022 20:50 Відповісти
А тут нікого це не турбує. Виправдовуються навіть такі корупціонери як мєр Чернігова, та всякі Корбани, або насолити владі.
показати весь коментар
08.12.2022 22:14 Відповісти
Тобто вони не знають що знищують?
показати весь коментар
08.12.2022 20:43 Відповісти
До за тиск на правосуддя, краще судді Логвіній поясніть , що за рішення на замовлення виродків поліції потрібно їй буде відповісти, що примушує носити хабарі
показати весь коментар
08.12.2022 20:47 Відповісти
а чого до зеленського???
він щось вирішує???
там є ОП а в ОП спеціальні люди які вирішують
зе тільки підписує......
і погоджується, навіть коли його підставляють
не головний він нікуя
не головний!!
показати весь коментар
08.12.2022 20:47 Відповісти
Так, багато хто вихвіряється на Зе як на головного ворога, між тим він просто тупак
показати весь коментар
08.12.2022 21:38 Відповісти
А Президент має повноваження втручатися в діяльність суду? Якщо мєр рахує себе не винуватим, хай доказує це в суді. Які питання?
показати весь коментар
08.12.2022 22:18 Відповісти
ти дуже сильно помиляєшся що моня тупий
розумний наглий жадний, безсовісний і безжальний як всі колишні диктатори-недоростки.
і як що його оберуть ще раз, то згадуватимемо яника як безвинне дитя...
і це я на повному серйозі
показати весь коментар
08.12.2022 22:41 Відповісти
дЕрмак и Татаров усе паришають..Леонид Данилович буде довольний😆Махвія безсмертна
показати весь коментар
08.12.2022 20:52 Відповісти
Это всё что нужно знать о судах в Украине.
показати весь коментар
08.12.2022 21:07 Відповісти
Уявляю, яке постане виття у Львівській мерії, коли "мого" Садового візьмуть за причинне місце. Отоді буде приблизний список його співкамерників.
показати весь коментар
08.12.2022 21:19 Відповісти
Якщо таким шляхом можна скасувати волевиявлення громади на виборах, то значить можна через суд скасувати вибори президента і відправити його бренькати на піаніно. Головне добре суддю зацікавити і імпічмент з реально неможливого перетвориться на реальність.
показати весь коментар
08.12.2022 21:35 Відповісти
А якщо він убивця наприклад і це буде доведено, то також не чепати ? Як відомо з цією метою він в став політиком
показати весь коментар
08.12.2022 22:11 Відповісти
Та я ж і кажу. Навіть уявити страшно, скільки людей загинуло в результаті розмінування Чонгару, в результаті відмови від евакуації жінок і дітей з прикордонних районів при загрозі вторгнення, щоб не було паніки.
показати весь коментар
08.12.2022 22:35 Відповісти
Я скажу, що карманна поліція Чернігова по замовленню намагалася відбирати житло, примушувала носити хабарі знайомим Атрошенки, суди виносили рішення з метою грабування громадян. Дякую пане виродок мер Атрошенко
показати весь коментар
08.12.2022 22:37 Відповісти
Якась не країна, а дитсад. Виходить, любий суддя сільського суду може відсторонити президента від обов'язків, чи як?
показати весь коментар
08.12.2022 21:38 Відповісти
Так, але це зветься політична корупція а не дитсад
показати весь коментар
08.12.2022 21:40 Відповісти
Я не про то, ну не може сільский суддя розслідувати розкрадання мільярдних коштів, рівень підготовки не той. Так і тут, не може суддя, який цілими днями займається різною побутовою адміністративкою, приймати такі рішення.
показати весь коментар
08.12.2022 21:54 Відповісти
Так і я ж про це! Якого суддю зацікавили або нагнули той і розгляне як треба. Тай територіальна підсудність справи повнісю ігнорується. Чому ж не обрали село в Чернігівській області? Бо там своя мафія
показати весь коментар
08.12.2022 23:28 Відповісти
Зайшли до кого звертатися. Він все це і ініціював. Тому, що мілке, зелене чмо. По Дніпру і Запоріжській області став на захист подєльніків...
показати весь коментар
08.12.2022 22:34 Відповісти
Зеленский сказал и зеленский сделал это двебольшие разницы. Балабол
показати весь коментар
09.12.2022 08:14 Відповісти
 
 