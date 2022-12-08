"Рішення суду стосовно Атрошенка - знищення самоврядування", - депутати Чернігівської міськради звернулися до Зеленського

Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням суду про відсторонення Атрошенка від посади і вважають, що мета цього рішення - наступ на місцеве самоврядування.

З такою заявою депутати Чернігівської міськради звернулися до Президента під час позачергового засідання 25-ї сесії, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада Чернігова та депутатський корпус Чернігівської міської ради обурені рішенням, метою якого, без сумніву, є наступ на місцеве самоврядування та його подальше знищення. Чернігівці вперше обрали Владислава Атрошенка міським головою в листопаді 2015 року. За 5 років він був переобраний із одним із найвищих в Україні результатів підтримки містян, отримавши майже 80% голосів. Тепер рішенням однієї людини перекреслена воля майже 80% чернігівців. І ми впевнені - його ухвалювали не в Яворівському суді Львівської області", - йдеться у зверненні.

Чернігівські депутати зазначають, що рішення суду розходиться зі словами Президента стосовно ролі місцевого самоврядування.

"Дії Ваших підлеглих, за чиїми вказівками, без сумніву, було ухвалено незаконне рішення про відсторонення Атрошенка В.А., не відповідають Вашій позиції щодо ролі місцевого самоврядування в Україні. Вчора, 7 грудня, Ви дали чітку оцінку мерам, місцевим депутатам, лідерам громад. "Поки росіяни думали, що голови громад і місцеві ради чекатимуть на команди зверху, вони (міські голови) в критичних умовах брали владу в свої руки і рятували свої громади. Часто зі зброєю в руках. Часто в окупації та в неможливих умовах. Вони роблять це й зараз", - це Ваші вчорашні слова, пане Президенте. А вчорашнє незаконне відсторонення Атрошенка В.А. – це наслідок дій Ваших підлеглих", - наголошують депутати міськради.

Також читайте: Мер Чернігова Атрошенко звинуватив у своєму відстороненні від посади чиновників ОП

Вони підкреслили, що Чернігів отримав статус Міста-Героя за неймовірну стійкість мешканців та за те, що на початковому етапі війни ЗСУ та містяни стримали наступ ворога в напрямку столиці. При І в цьому велика заслуга саме мера Атрошенка.

"Із перших хвилин повномасштабного вторгнення ворога міський голова гідно виконував усі функції як лідер громади - організував оборону міста, забезпечив функціонування критичної інфраструктури міста, підтримував людей. Не ховався в підвалі, не тікав, а завжди був із людьми та мотивував їх обороняти рідне місто", - зазначають депутати.

Рішення суду щодо відсторонення Атрошенка – це "плювок влади в обличчя чернігівців", йдеться у зверненні.

"Із юридичної точки зору це рішення неправомірне. Із політичної точки зору - суддя не міг ухвалити таке рішення без указівки зверху. Ваші підлеглі, пане Президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України. За перебігом справи спостерігатиме не лише українська, а й міжнародна спільнота. Справедливий та неупереджений розгляд цієї справи в суді – тепер справа честі для української демократії та сприйняття нашої країни міжнародними партнерами, чия підтримка дуже важлива для нашої Перемоги. Звертаємося до Вас як до Гаранта Конституції України. У Ваших силах зупинити знищення місцевого самоврядування та зберегти обличчя влади в очах міжнародних партнерів України. А головне – в очах українського народу", - підкреслюють депутати Чернігівської міськради.