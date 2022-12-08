"Решение суда по Атрошенко - уничтожение самоуправления", - депутаты Черниговского горсовета обратились к Зеленскому

Громада Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением суда об отстранении Атрошенко от должности и считают, что цель этого решения – наступление на местное самоуправление.

С таким заявлением депутаты Черниговского горсовета обратились к Президенту во время внеочередного заседания 25-й сессии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Громада Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением, целью которого, без сомнения, является наступление на местное самоуправление и дальнейшее его уничтожение. Черниговцы впервые избрали Владислава Атрошенко городским головой в ноябре 2015 года. За 5 лет он был переизбран с одним из самых высоких в Украине результатов поддержки горожан, получив почти 80% голосов. Теперь решением одного человека перечеркнута свобода почти 80% черниговцев. И мы уверены – его принимали не в Яворивском суде Львовской области", - говорится в обращении.

Депутаты Чернигова отмечают, что решение суда расходится со словами Президента о роли местного самоуправления.

"Действия Ваших подчиненных, по чьим указаниям, несомненно, было принято незаконное решение об отстранении Атрошенко В.А., не соответствуют Вашей позиции о роли местного самоуправления в Украине. Вчера, 7 декабря, вы дали четкую оценку мэрам, местным депутатам, лидерам общин. "Пока россияне думали, что главы общин и местные советы будут ждать команд сверху, они (городские головы) в критических условиях брали власть в свои руки и спасали свои общины. Часто с оружием в руках. Часто в оккупации и в невозможных условиях. Они делают это и сейчас", - это Ваши вчерашние слова, господин Президент. А вчерашнее незаконное отстранение Атрошенко В.А. – это следствие действий Ваших подчиненных", - отмечают депутаты горсовета.

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Они подчеркнули, что Чернигов получил статус города-героя за невероятную стойкость жителей и за то, что на начальном этапе войны ВСУ и горожане сдержали наступление врага в направлении столицы. И в этом большая заслуга именно мэра Атрошенко.

"С первых минут полномасштабного вторжения врага городской голова достойно выполнял все функции как лидер общества - организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей. Не прятался в подвале, не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город", - отмечают депутаты.

Решение суда по отстранению Атрошенко – это "плевок власти в лицо черниговцев", говорится в обращении.

"С юридической точки зрения это решение неправомерно. С политической точки зрения – судья не мог принять такое решение без указания сверху. Ваши подчиненные, господин Президент, ясно показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины. За ходом дела будет наблюдать не только украинское, но и международное сообщество. Справедливое и беспристрастное рассмотрение этого дела в суде – теперь дело чести для украинской демократии и восприятие нашей страны международными партнерами, чья поддержка очень важна для нашей Победы. Обращаемся к Вам как Гаранту Конституции Украины. В ваших силах остановить уничтожение местного самоуправления и сохранить лицо власти в глазах международных партнеров Украины. А главное – в глазах украинского народа", – подчеркивают депутаты Черниговского горсовета.