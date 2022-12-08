"Решение суда по Атрошенко - уничтожение самоуправления", - депутаты Черниговского горсовета обратились к Зеленскому
Громада Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением суда об отстранении Атрошенко от должности и считают, что цель этого решения – наступление на местное самоуправление.
С таким заявлением депутаты Черниговского горсовета обратились к Президенту во время внеочередного заседания 25-й сессии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Громада Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением, целью которого, без сомнения, является наступление на местное самоуправление и дальнейшее его уничтожение. Черниговцы впервые избрали Владислава Атрошенко городским головой в ноябре 2015 года. За 5 лет он был переизбран с одним из самых высоких в Украине результатов поддержки горожан, получив почти 80% голосов. Теперь решением одного человека перечеркнута свобода почти 80% черниговцев. И мы уверены – его принимали не в Яворивском суде Львовской области", - говорится в обращении.
Депутаты Чернигова отмечают, что решение суда расходится со словами Президента о роли местного самоуправления.
"Действия Ваших подчиненных, по чьим указаниям, несомненно, было принято незаконное решение об отстранении Атрошенко В.А., не соответствуют Вашей позиции о роли местного самоуправления в Украине. Вчера, 7 декабря, вы дали четкую оценку мэрам, местным депутатам, лидерам общин. "Пока россияне думали, что главы общин и местные советы будут ждать команд сверху, они (городские головы) в критических условиях брали власть в свои руки и спасали свои общины. Часто с оружием в руках. Часто в оккупации и в невозможных условиях. Они делают это и сейчас", - это Ваши вчерашние слова, господин Президент. А вчерашнее незаконное отстранение Атрошенко В.А. – это следствие действий Ваших подчиненных", - отмечают депутаты горсовета.
Они подчеркнули, что Чернигов получил статус города-героя за невероятную стойкость жителей и за то, что на начальном этапе войны ВСУ и горожане сдержали наступление врага в направлении столицы. И в этом большая заслуга именно мэра Атрошенко.
"С первых минут полномасштабного вторжения врага городской голова достойно выполнял все функции как лидер общества - организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей. Не прятался в подвале, не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город", - отмечают депутаты.
Решение суда по отстранению Атрошенко – это "плевок власти в лицо черниговцев", говорится в обращении.
"С юридической точки зрения это решение неправомерно. С политической точки зрения – судья не мог принять такое решение без указания сверху. Ваши подчиненные, господин Президент, ясно показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины. За ходом дела будет наблюдать не только украинское, но и международное сообщество. Справедливое и беспристрастное рассмотрение этого дела в суде – теперь дело чести для украинской демократии и восприятие нашей страны международными партнерами, чья поддержка очень важна для нашей Победы. Обращаемся к Вам как Гаранту Конституции Украины. В ваших силах остановить уничтожение местного самоуправления и сохранить лицо власти в глазах международных партнеров Украины. А главное – в глазах украинского народа", – подчеркивают депутаты Черниговского горсовета.
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Так є в цивілізованих країнах
Нагадую про сутність його нинішніх потивників, щоб не було ілюзій про обидві сторони конфлікту.
в Данії мера відсторонили , а потім ще і посадили за корупцію
Всю тему заспамили.
2 липня цього року під час робочої поїздки до швейцарського Лугано, Владислав Атрошенко, якому у пункті пропуску "Краківець" прикордонники відмовили у перетині кордону, дав вказівку своєму водієві https://suspilne.media/317264-atrosenko-prokomentuvav-viizd-druzini-za-kordon-na-toyota-camry-akij-prizviv-do-sudovogo-pozovu-nazk/ перевезти машину Tesla Model X, яка належить його родині, за кордон.
Такі дії міського голови, йдеться в ухвалі, становили приватний інтерес, про який Владислав Атрошенко мав би повідомити НАЗК.
Приватний інтерес такої поїздки НАЗК вбачає в тому, що 5-го березня дружина Атрошенка виїхала з України через пункт пропуску Шегині, за інформацією Держприкордонслужби була за кермом Тойота Камрі, що перебувала на праві використання Чернігівської міськради.
Влада звинувачує його не в корупції. А у використанні службого авто для евакуації сім'ї.
Сам він не втік, залишився в місті і виконував свої обов'язки на відміну від багатьох чиновників-зрадників, призначених Зеленським.
З.І. Обидві сторони не викликають симпатії
Це не дуже гарний вчинок. Але в умовах широкомасштабного наступу окупантів, коли інші драпали самі і кидали напризволяще людей, Атрошенко виглядіє далеко не найгіршим.
До Баканова, якого Боневтік звільнив із формулюванням про вчинений злочин, у прокурорів президента претензій НУЛЬ.
А у вас до Юрія Луценко питань нема?
Чому немає справ проти зелених Трухіних, які крадуть мільйонами?
"Ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський провів несподівані кадрові зміни. Відсторонений від виконання обов'язків голова СБУ Іван Баканов.
Копія Указу нижче. Але найголовніше, що Баканов відсторонений за жорсткою статтею - стаття 47: «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-znyav-golovu-sbu-bakanova-z-duzhe-zhorstkim-formulyuvannyam-foto#gsc.tab=0
удачі вам у вашій справі
Публічність завжди корисна для демократії.
Досить вже показувати свою ненавість до влади оправдуючі відверих мразей.
він щось вирішує???
там є ОП а в ОП спеціальні люди які вирішують
зе тільки підписує......
і погоджується, навіть коли його підставляють
не головний він нікуя
не головний!!
розумний наглий жадний, безсовісний і безжальний як всі колишні диктатори-недоростки.
і як що його оберуть ще раз, то згадуватимемо яника як безвинне дитя...
і це я на повному серйозі