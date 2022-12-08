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"Решение суда по Атрошенко - уничтожение самоуправления", - депутаты Черниговского горсовета обратились к Зеленскому

атрошенко

Громада Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением суда об отстранении Атрошенко от должности и считают, что цель этого решения – наступление на местное самоуправление.

С таким заявлением депутаты Черниговского горсовета обратились к Президенту во время внеочередного заседания 25-й сессии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Громада Чернигова и депутатский корпус Черниговского городского совета возмущены решением, целью которого, без сомнения, является наступление на местное самоуправление и дальнейшее его уничтожение. Черниговцы впервые избрали Владислава Атрошенко городским головой в ноябре 2015 года. За 5 лет он был переизбран с одним из самых высоких в Украине результатов поддержки горожан, получив почти 80% голосов. Теперь решением одного человека перечеркнута свобода почти 80% черниговцев. И мы уверены – его принимали не в Яворивском суде Львовской области", - говорится в обращении.

Депутаты Чернигова отмечают, что решение суда расходится со словами Президента о роли местного самоуправления.

"Действия Ваших подчиненных, по чьим указаниям, несомненно, было принято незаконное решение об отстранении Атрошенко В.А., не соответствуют Вашей позиции о роли местного самоуправления в Украине. Вчера, 7 декабря, вы дали четкую оценку мэрам, местным депутатам, лидерам общин. "Пока россияне думали, что главы общин и местные советы будут ждать команд сверху, они (городские головы) в критических условиях брали власть в свои руки и спасали свои общины. Часто с оружием в руках. Часто в оккупации и в невозможных условиях. Они делают это и сейчас", - это Ваши вчерашние слова, господин Президент. А вчерашнее незаконное отстранение Атрошенко В.А. – это следствие действий Ваших подчиненных", - отмечают депутаты горсовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Чернигова Атрошенко обвинил в своем отстранении от должности чиновников ОП

Они подчеркнули, что Чернигов получил статус города-героя за невероятную стойкость жителей и за то, что на начальном этапе войны ВСУ и горожане сдержали наступление врага в направлении столицы. И в этом большая заслуга именно мэра Атрошенко.

"С первых минут полномасштабного вторжения врага городской голова достойно выполнял все функции как лидер общества - организовал оборону города, обеспечил функционирование критической инфраструктуры города, поддерживал людей. Не прятался в подвале, не убегал, а всегда был с людьми и мотивировал их защищать родной город", - отмечают депутаты.

Решение суда по отстранению Атрошенко – это "плевок власти в лицо черниговцев", говорится в обращении.

"С юридической точки зрения это решение неправомерно. С политической точки зрения – судья не мог принять такое решение без указания сверху. Ваши подчиненные, господин Президент, ясно показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины. За ходом дела будет наблюдать не только украинское, но и международное сообщество. Справедливое и беспристрастное рассмотрение этого дела в суде – теперь дело чести для украинской демократии и восприятие нашей страны международными партнерами, чья поддержка очень важна для нашей Победы. Обращаемся к Вам как Гаранту Конституции Украины. В ваших силах остановить уничтожение местного самоуправления и сохранить лицо власти в глазах международных партнеров Украины. А главное – в глазах украинского народа", – подчеркивают депутаты Черниговского горсовета.

горсовет (667) Зеленский Владимир (20290) Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+38
В цивілізованих країнах і суди цивілізовані, а не татаровсько-портновські.
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08.12.2022 20:30
+23
Вавини слова пустопорожня балаканина заради піару.
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08.12.2022 20:24
+15
Антимайданівець Татаров та всі інші риги з ОПи сумісні з Європою?
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08.12.2022 21:23
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08.12.2022 20:21 Ответить
Вавини слова пустопорожня балаканина заради піару.
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08.12.2022 20:24 Ответить
Зебіли обрали зелену гниду !
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08.12.2022 21:14 Ответить
Зеленський відключив опцію совість і став вільним від законів,народу,який його обрав,від людяності.
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08.12.2022 22:00 Ответить
Він таким і був, а зебіли шаленіли від щастя що їхній президент буде їздити на лісапеті як простий смертний.
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08.12.2022 22:39 Ответить
Рішення суду не обговоруєтся , а виконується .

Так є в цивілізованих країнах
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08.12.2022 20:24 Ответить
В цивілізованих країнах і суди цивілізовані, а не татаровсько-портновські.
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08.12.2022 20:30 Ответить
Узнайте більше про чернігівські карманні суди - судді Логвіна та Бородавкіна
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08.12.2022 20:48 Ответить
Можете тут розказати.
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08.12.2022 20:50 Ответить
Коли суддя Бородавкіна зрозуміла, що замовлення програє так як фактів більше 20 документальних доказів у неї склалася істерика і вона пішла на договорняк за умови виключення частини доказів.
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08.12.2022 20:57 Ответить
Суддя Логвіна - гоп стоп в законі.
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08.12.2022 20:58 Ответить
Атрошенко і Європа - речі несумісні
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08.12.2022 21:00 Ответить
Антимайданівець Татаров та всі інші риги з ОПи сумісні з Європою?
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08.12.2022 21:23 Ответить
Не треба підміни понять. Це жабо гадюкінг. Атрощенко гнила потвора. Пам'ятаю як Петро протягував його. Зараз і маніпуляції Березенко не згадають і як Міхо задіяв
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08.12.2022 21:35 Ответить
Я не знаю який Атрошенко і не хвалю його.
Нагадую про сутність його нинішніх потивників, щоб не було ілюзій про обидві сторони конфлікту.
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08.12.2022 21:47 Ответить
* нинішніх противників
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08.12.2022 21:52 Ответить
А що буде поліцейському Бугаю та судді Логвіній, сім'я якого займалась здирництвом за звідництво з адвокатами Тукою та Радченко щоб вони порішали шкурне питання. Ще й суддя хабарника , що виселяв сім'ю за нібито невикористану відпустку та за те що він відсидів на нарах засіяла. Хоча Довбиш Микола ********** був у відпустці, на що є докази. Доречі сім'ї бугаїв та судді, які хотіли заволодіти коштами 100000 грн знайомі), а Довбиш знайомий з Бугаєм. Ото так справи , а там ще й мер Атрошенко ні до чого, бо дочка хабарника на нього працює. Що за Санта Барбара) А поліція зовсім ні до чого змушувала відмовитися від доказів і натякала на проблеми які створили та й замах на вбивство приховали.
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08.12.2022 23:25 Ответить
В інших містах судді янголи ? Ні. Майже всі вони портновські, суддівська мафія, яку Атрощенко чи інші мери не поборють без волі Банкової(татаров-смірнов блокують судову реформу.
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08.12.2022 21:19 Ответить
Стоп, Атрошенко використовує поліцію для знищення доказів і суддів?
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08.12.2022 22:08 Ответить
В цивілізованих країнах рішенням суду взагалі не можливо відсторонити від виконання обов'язків мера міста обраного на демократичних виборах. Це можливо лише в умовах диктатури, яку після перемоги ще потрібно буде демонтувати.
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08.12.2022 20:51 Ответить
Ви в які орбіті літаєте , що в байки вірите ?

в Данії мера відсторонили , а потім ще і посадили за корупцію
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08.12.2022 20:55 Ответить
Атрошенка за що відсторонити?
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08.12.2022 21:26 Ответить
А чому ви спочатку пишете, а потім спрашуєте за що?
Всю тему заспамили.

2 липня цього року під час робочої поїздки до швейцарського Лугано, Владислав Атрошенко, якому у пункті пропуску "Краківець" прикордонники відмовили у перетині кордону, дав вказівку своєму водієві https://suspilne.media/317264-atrosenko-prokomentuvav-viizd-druzini-za-kordon-na-toyota-camry-akij-prizviv-do-sudovogo-pozovu-nazk/ перевезти машину Tesla Model X, яка належить його родині, за кордон.

Такі дії міського голови, йдеться в ухвалі, становили приватний інтерес, про який Владислав Атрошенко мав би повідомити НАЗК.

Приватний інтерес такої поїздки НАЗК вбачає в тому, що 5-го березня дружина Атрошенка виїхала з України через пункт пропуску Шегині, за інформацією Держприкордонслужби була за кермом Тойота Камрі, що перебувала на праві використання Чернігівської міськради.
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08.12.2022 22:06 Ответить
Мені цікаво було чи знає Анна суть справи.
Влада звинувачує його не в корупції. А у використанні службого авто для евакуації сім'ї.
Сам він не втік, залишився в місті і виконував свої обов'язки на відміну від багатьох чиновників-зрадників, призначених Зеленським.
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08.12.2022 22:20 Ответить
А використання арендованого службого авто на свою користь - це вже не корупція?
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08.12.2022 22:28 Ответить
Там писали що не просто вивіз, а авто декілька місяців було за кордоном у користуванні дружиною. Авто у лізінгу , і виплати за нього платить чернігівська міська рада .

З.І. Обидві сторони не викликають симпатії
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08.12.2022 22:32 Ответить
Так. Але ж тут починають нить про якесь приниження місцевго самоврядування. Та саджати треба давно що Атрошенка, що Садового, що Труханова...
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08.12.2022 22:46 Ответить
НІ. Це не корупція. Прочитайте те, що ви показали мені.
Це не дуже гарний вчинок. Але в умовах широкомасштабного наступу окупантів, коли інші драпали самі і кидали напризволяще людей, Атрошенко виглядіє далеко не найгіршим.

До Баканова, якого Боневтік звільнив із формулюванням про вчинений злочин, у прокурорів президента претензій НУЛЬ.
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08.12.2022 22:45 Ответить
А, Це теперь зветься не дуже гарний вчинок...
А у вас до Юрія Луценко питань нема?
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08.12.2022 22:47 Ответить
По Луценку також були подібні формулювання при звільненні?
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08.12.2022 22:53 Ответить
За даними НАЗК, дружина міського голови, перебуваючи у Польщі, використовувала службовий автомобіль протягом трьох місяців у той час, коли Чернігівська міська рада продовжувала сплачувати лізингові платежі на загальну суму понад 200 тис. гривень. Джерело: е дуже гарний вчинок на 200 тисяч гривень ?
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08.12.2022 23:01 Ответить
Дуже не гарний. Нехай компенсує ці гроші бюджету, ЯКЩО це дійсно правда.

Чому немає справ проти зелених Трухіних, які крадуть мільйонами?

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08.12.2022 23:15 Ответить
ДЕ Баканов і справи проти нього?

"Ввечері 17 липня президент України Володимир Зеленський провів несподівані кадрові зміни. Відсторонений від виконання обов'язків голова СБУ Іван Баканов.

Копія Указу нижче. Але найголовніше, що Баканов відсторонений за жорсткою статтею - стаття 47: «Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».

https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-znyav-golovu-sbu-bakanova-z-duzhe-zhorstkim-formulyuvannyam-foto#gsc.tab=0
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08.12.2022 22:47 Ответить
Я зрозумів. Ви місцева істеричка. Так би зразу й сказали...
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08.12.2022 22:49 Ответить
А ви не місцева істеричка?
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08.12.2022 22:51 Ответить
)
удачі вам у вашій справі
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08.12.2022 22:53 Ответить
І вам не хворать.
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08.12.2022 22:54 Ответить
Диктатура - це коли неможливо притягнути до відповідальності за вчинення злочину. Але я не стверджую, що в Україні немає диктатури чи авторитаризму.
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13.12.2022 20:09 Ответить
А в Україні судові розляди та рішення судів загалом публічні, обговорюються, критикуються і навіть оскаржуются, враховуючи те, що рішення Яворівського районного суду у цій справі ще не набрало законної сили.
Публічність завжди корисна для демократії.
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13.12.2022 20:02 Ответить
Тягнуть мазу за шефа-подєльніка, всі замазані.
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08.12.2022 20:26 Ответить
Корбан - це був початок. Проковтнули. Тепер поїхали далі. Хто наступний?
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08.12.2022 20:28 Ответить
Звісно що Віталік! Зеленим Київ потрібен як повітря (скільки вже спроб було!), але зась!
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08.12.2022 20:48 Ответить
Перед Корбаном ще був Міхо
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08.12.2022 21:36 Ответить
Корбан - це бандит, котрий має стосунки з ФСБ, тому все правильно до нього було зроблено.
Досить вже показувати свою ненавість до влади оправдуючі відверих мразей.
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08.12.2022 22:09 Ответить
Я не фанат Корбана. Я про виборче право. Коли одні тварини рівніші за інших.
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09.12.2022 12:42 Ответить
Депутати ще ті чорти. Спочатку обплювали з різними політичними інсінуаціями, а потім вимагають виправити ці інсінуації! Мабуть ЕСівці та Голос - їх стиль.
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08.12.2022 20:38 Ответить
Критики цього рішення, на вашу думку це нормально, коли міський голова посилає водія (найнятого, доречі за бюджетні гроші - ваші гроші возити того міського голову у службових справах) евакуювати власну автівку (ну, оформлену на дружину)?
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08.12.2022 20:38 Ответить
Ти, хлопе, нормальний? Його НАРОД обрав. По якому закону його відсторонили?. Чи Ze мамуріму та папусашу за свої гроші у Ізраїль відправив?
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08.12.2022 20:46 Ответить
А якщо він вчинив злочин, то можуть хай іде.... А те що поліція Чернігова кришує його знайомих і бізнес?
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08.12.2022 20:50 Ответить
А тут нікого це не турбує. Виправдовуються навіть такі корупціонери як мєр Чернігова, та всякі Корбани, або насолити владі.
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08.12.2022 22:14 Ответить
Тобто вони не знають що знищують?
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08.12.2022 20:43 Ответить
До за тиск на правосуддя, краще судді Логвіній поясніть , що за рішення на замовлення виродків поліції потрібно їй буде відповісти, що примушує носити хабарі
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08.12.2022 20:47 Ответить
а чого до зеленського???
він щось вирішує???
там є ОП а в ОП спеціальні люди які вирішують
зе тільки підписує......
і погоджується, навіть коли його підставляють
не головний він нікуя
не головний!!
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08.12.2022 20:47 Ответить
Так, багато хто вихвіряється на Зе як на головного ворога, між тим він просто тупак
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08.12.2022 21:38 Ответить
А Президент має повноваження втручатися в діяльність суду? Якщо мєр рахує себе не винуватим, хай доказує це в суді. Які питання?
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08.12.2022 22:18 Ответить
ти дуже сильно помиляєшся що моня тупий
розумний наглий жадний, безсовісний і безжальний як всі колишні диктатори-недоростки.
і як що його оберуть ще раз, то згадуватимемо яника як безвинне дитя...
і це я на повному серйозі
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08.12.2022 22:41 Ответить
дЕрмак и Татаров усе паришають..Леонид Данилович буде довольний😆Махвія безсмертна
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08.12.2022 20:52 Ответить
Это всё что нужно знать о судах в Украине.
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08.12.2022 21:07 Ответить
Уявляю, яке постане виття у Львівській мерії, коли "мого" Садового візьмуть за причинне місце. Отоді буде приблизний список його співкамерників.
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08.12.2022 21:19 Ответить
Якщо таким шляхом можна скасувати волевиявлення громади на виборах, то значить можна через суд скасувати вибори президента і відправити його бренькати на піаніно. Головне добре суддю зацікавити і імпічмент з реально неможливого перетвориться на реальність.
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08.12.2022 21:35 Ответить
А якщо він убивця наприклад і це буде доведено, то також не чепати ? Як відомо з цією метою він в став політиком
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08.12.2022 22:11 Ответить
Та я ж і кажу. Навіть уявити страшно, скільки людей загинуло в результаті розмінування Чонгару, в результаті відмови від евакуації жінок і дітей з прикордонних районів при загрозі вторгнення, щоб не було паніки.
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08.12.2022 22:35 Ответить
Я скажу, що карманна поліція Чернігова по замовленню намагалася відбирати житло, примушувала носити хабарі знайомим Атрошенки, суди виносили рішення з метою грабування громадян. Дякую пане виродок мер Атрошенко
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08.12.2022 22:37 Ответить
Якась не країна, а дитсад. Виходить, любий суддя сільського суду може відсторонити президента від обов'язків, чи як?
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08.12.2022 21:38 Ответить
Так, але це зветься політична корупція а не дитсад
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08.12.2022 21:40 Ответить
Я не про то, ну не може сільский суддя розслідувати розкрадання мільярдних коштів, рівень підготовки не той. Так і тут, не може суддя, який цілими днями займається різною побутовою адміністративкою, приймати такі рішення.
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08.12.2022 21:54 Ответить
Так і я ж про це! Якого суддю зацікавили або нагнули той і розгляне як треба. Тай територіальна підсудність справи повнісю ігнорується. Чому ж не обрали село в Чернігівській області? Бо там своя мафія
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08.12.2022 23:28 Ответить
Зайшли до кого звертатися. Він все це і ініціював. Тому, що мілке, зелене чмо. По Дніпру і Запоріжській області став на захист подєльніків...
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08.12.2022 22:34 Ответить
Зеленский сказал и зеленский сделал это двебольшие разницы. Балабол
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09.12.2022 08:14 Ответить
 
 