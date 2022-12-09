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Нідерланди виділять Україні 20 млн доларів на відновлення енергетики

енергетика,укренерго,обстріл

Уряд Нідерландів заявив про допомогу Україні в придбанні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури на 20 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду країни.

У документі уточнюється, що в допомогу будуть включені, у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання.

Загалом Нідерланди виділили 180 млн євро, щоб допомогти Україні пережити зиму.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що кабінет міністрів Нідерландів виділяє 110 млн доларів для підготовки України до зими.

Також читайте: Понад 25 млн євро нададуть Нідерланди на підтримку ЗСУ

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Нідерланди (1560) енергетика (2583) електроенергія (6185)


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Якийся урод з уряду сказав на ремонт енергосистеми потрібно 2-3 роки! Прикольно, да?
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09.12.2022 07:21 Відповісти
А куда это бабло идёт,ни беднейшему ДТЭКу ли
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09.12.2022 08:27 Відповісти
Кому війна, а рижому вилупку з його мільярдами і віллами у Лондоні, Франції, Швейцарії, зараз весь світ буде допомагати модернізувати його головний актив - дтек.
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09.12.2022 08:31 Відповісти
ахмєтову нові трансформатори замість устарівших совкових за гроші европанів.
А за азовсталь він кешем отримає ще.
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09.12.2022 09:20 Відповісти
 
 