Схвалений профільним комітетом ради законопроєкт забороняє діяльність РПЦ, а не українських церков, - Потураєв
Поширена в соціальних мережах інформація про те, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України схвалив законопроєкт, що забороняє діяльність Української православної церкви (УПЦ), не відповідає дійсності, заявив голова комітету Микита Потураєв з фракції "Слуга народу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Потураєв зазначив: "Наголошую, що сьогодні наш комітет схвалив закон про заборону так званої російської, так званої православної, так званої церкви (РПЦ). Жодної української церкви, або релігійної організації, яка не підпорядковується будь-якій релігійній організації держави-терориста і агресора, це не стосується".
Він наголосив, що на переконання членів комітету на сьогодні в Україні немає церкви чи релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта чи керується звідти.
"Ми впевнені, що будь-яка українська церква або релігійна організація з легкістю підтвердить цей факт відповідними офіційними документами. Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах і установах численних зразків підривних та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зрадництво, або колабораціонізм з боку цих релігійних інституцій", - підкреслив депутат.
Потураєв закликав громадян та народних депутатів України не поширювати неправдиву інформацію про заборону УПЦ чи будь-якої іншої релігійної організації.
"З іншого боку, ми радимо тим громадянам та народним депутатам України, які вважають, разом із воєнними злочинцями і терористами Путіним, Гундяєвим та Пєсковим, УПЦ невід’ємною частиною РПЦ, а, отже, вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом’якшує покарання. Навіть у разі державної зради. Або особистої дурості та невігластва. Останні навіть злочином не є", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ага. Щаз ......
Потураєв "наголосив, що на переконання членів комітету на сьогодні в Україні немає церкви чи релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта чи керується звідти.
"Ми впевнені, що будь-яка українська церква або релігійна організація з легкістю підтвердить цей факт відповідними офіційними документами. Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах і установах численних зразків підривних та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зрадництво, або колабораціонізм з боку цих релігійних інституцій", - підкреслив депутат."
Джерело:
1. Законопроєкт №8221, передбачає заборону діяльності Російської православної церкви і пов'язаних з нею релігійних організацій, припинення оренди такими організаціями державного й комунального майна, сприяє об'єднанню православних українців у помісній Православній церкві України.
2. Законопроєкт №8262, який, спрощує процедуру переходу православних громад у підлеглість Православної церкви України, і так само передбачає припинення використання московською церквою державного і комунального майна.
3. Проєкт постанови №8012, що передбачає звернення Верховної Ради до уряду з вимогою вирішити питання про передачу споруд Києво-Печерської та Почаївської лавр в користування Православній церкві України.
4. Законопроєкт №7403 позбавляє московську церкву статусу неприбуткової організації і податкових пільг.
5. Законопроєкт №8217 передбачає підготовку військових капеланів у військових навчальних закладах та на військових факультетах вишів.
______________________________
УПЦ МП є пов"язана з РПЦ організація? якщо так - підлягає забороні
чому не заборонити УПЦ МП? думаю моментально з"явиться СУПЦ МП (супер УПЦ МП) тощо, тому вважаю формулювання правильним
до законопроекту питань нема, є питання нащо ви понавидирали в раду ціх ********* "слуг наріда"?
Українську православну церкву (Московського патріархату) зобов'язали у назві вказати на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).
Відповідний https://ligazakon.net/document/view/T182662?_ga=2.185421100.426857689.1670622416-1395913794.1670622416 Закон № 2662-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» опублікований в газеті "Голос України" № 248 і набрав чинності 26 грудня 2018 року.
Це про плісняву вазеленську.
"...ми радимо тим громадянам та народним депутатам України, які вважають, разом із
воєнними злочинцями і терористами Путіним, Гундяєвим та Пєсковим, УПЦ невід'ємною
частиною РПЦ, а, отже, вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом'якшує покарання. Навіть
у разі державної зради". - верх ідіотизму. Пожартував чи трохи "не того"? Вважали і будемо вважати: УПЦ - фсбешна філія РПЦ. Має бути ліквідована. Бобиренко у "Дмитро ньюс" сказав,
що у зелених не вистачить духу розібратися із РПЦ в Україні. Знав чи наврочив?
Читайте на "Цензор.НЕТ":
Чи є такі організації чи нема, це окреме питаня. І я для себе впевнений, що такі організації є і вони отримають належну оцінку. Але це другий етап. Хто ці організації я не буду передчасно розголошувати свою позицію. Бо "ворог не спить".
це лише фiлiя ворожого москальського сатанату РПЦ-КДБ в Україні, а бiльшiсть там фактично колаборанти та ворожi агенти в рясах, що пiдлягають або депортацii на паРашу до гундяя, або арешту.
Це падло все чудово розуміє: просто воно ворог України!
Там нема ніяких засад для церковної влади. А про суд над великою блудницею в самому кінці книги. " С ней прелюбодействовали цари земные"