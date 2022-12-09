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Схвалений профільним комітетом ради законопроєкт забороняє діяльність РПЦ, а не українських церков, - Потураєв

микита,потураєв

Поширена в соціальних мережах інформація про те, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України схвалив законопроєкт, що забороняє діяльність Української православної церкви (УПЦ), не відповідає дійсності, заявив голова комітету Микита Потураєв з фракції "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Потураєв зазначив: "Наголошую, що сьогодні наш комітет схвалив закон про заборону так званої російської, так званої православної, так званої церкви (РПЦ). Жодної української церкви, або релігійної організації, яка не підпорядковується будь-якій релігійній організації держави-терориста і агресора, це не стосується".

Він наголосив, що на переконання членів комітету на сьогодні в Україні немає церкви чи релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта чи керується звідти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні РПЦ та пов’язаних із нею релігійних організацій

"Ми впевнені, що будь-яка українська церква або релігійна організація з легкістю підтвердить цей факт відповідними офіційними документами. Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах і установах численних зразків підривних та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зрадництво, або колабораціонізм з боку цих релігійних інституцій", - підкреслив депутат.

Потураєв закликав громадян та народних депутатів України не поширювати неправдиву інформацію про заборону УПЦ чи будь-якої іншої релігійної організації.

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"З іншого боку, ми радимо тим громадянам та народним депутатам України, які вважають, разом із воєнними злочинцями і терористами Путіним, Гундяєвим та Пєсковим, УПЦ невід’ємною частиною РПЦ, а, отже, вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом’якшує покарання. Навіть у разі державної зради. Або особистої дурості та невігластва. Останні навіть злочином не є", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП), який здійснював антиукраїнську діяльність

Автор: 

РПЦ (511) УПЦ МП (1207) Потураєв Микита (146)


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Топ коментарі
+18
Цілком в стилі блаЗЄнських...
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09.12.2022 22:34
+17
Зелених мабуть вже ніщо не змінить. Як при здоровому глузді під час жорстокої війни з московитами можна молоти таку дичину та відбілювати цих московитських попів, ворогів всього українського.
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09.12.2022 22:39
+14
Хоч сам зрозумів якою пургою заніс громадян України?
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09.12.2022 22:38
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Цілком в стилі блаЗЄнських...
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09.12.2022 22:34 Відповісти
Мусять.На алію не всіх візьмуть.
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09.12.2022 23:38 Відповісти
Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах і установах численних зразків підривних та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зрадництво, або колабораціонізм з боку цих релігійних інституцій", - підкреслив депутат.(таку куйню спромігся виголосити прихожанин церкви мацковського сатанату і відвертий колаборант.та ворог України))) - ЦЕ Є СВІДЧЕННЯ ПІДТРИМКМ УКРАЇНИ
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09.12.2022 22:36 Відповісти
Може для Потураєва власна дружина в його спальні з чужим голим чоловіком у жодному разі не свідчить про факт зрадництва. Може Потураєв просто тупий..
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10.12.2022 06:27 Відповісти
Він не тупий. Він є агентом впливу "російського міра", тобто сам є ворогом України
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10.12.2022 07:35 Відповісти
Як завжди половинчате рішення зелені заради піару.
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09.12.2022 22:36 Відповісти
А дехто вже зрадів, що Зеленський з Єрмаком прикриють кремлівську секту в Україні.
Ага. Щаз ......

Потураєв "наголосив, що на переконання членів комітету на сьогодні в Україні немає церкви чи релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта чи керується звідти.

"Ми впевнені, що будь-яка українська церква або релігійна організація з легкістю підтвердить цей факт відповідними офіційними документами. Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах і установах численних зразків підривних та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зрадництво, або колабораціонізм з боку цих релігійних інституцій", - підкреслив депутат."

Джерело:
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09.12.2022 22:37 Відповісти
Хоч сам зрозумів якою пургою заніс громадян України?
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09.12.2022 22:38 Відповісти
Зелених мабуть вже ніщо не змінить. Як при здоровому глузді під час жорстокої війни з московитами можна молоти таку дичину та відбілювати цих московитських попів, ворогів всього українського.
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09.12.2022 22:39 Відповісти
Звісно, як же віряни упцпм зі слуг народу будуть забороняти свою духовну мать?
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09.12.2022 22:42 Відповісти
Сьогодні парламентський комітет з гуманітарної й інформаційної політики підтримав низку важливих законопроєктів про захист національної безпеки у релігійній сфері.

1. Законопроєкт №8221, передбачає заборону діяльності Російської православної церкви і пов'язаних з нею релігійних організацій, припинення оренди такими організаціями державного й комунального майна, сприяє об'єднанню православних українців у помісній Православній церкві України.

2. Законопроєкт №8262, який, спрощує процедуру переходу православних громад у підлеглість Православної церкви України, і так само передбачає припинення використання московською церквою державного і комунального майна.

3. Проєкт постанови №8012, що передбачає звернення Верховної Ради до уряду з вимогою вирішити питання про передачу споруд Києво-Печерської та Почаївської лавр в користування Православній церкві України.

4. Законопроєкт №7403 позбавляє московську церкву статусу неприбуткової організації і податкових пільг.

5. Законопроєкт №8217 передбачає підготовку військових капеланів у військових навчальних закладах та на військових факультетах вишів.

______________________________

УПЦ МП є пов"язана з РПЦ організація? якщо так - підлягає забороні
чому не заборонити УПЦ МП? думаю моментально з"явиться СУПЦ МП (супер УПЦ МП) тощо, тому вважаю формулювання правильним

до законопроекту питань нема, є питання нащо ви понавидирали в раду ціх ********* "слуг наріда"?
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09.12.2022 22:45 Відповісти
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій вилив на себе одну з чаш, яка була приготовлена для причастя вірян у Києво-Печерській Лаврі. В навчальних відомостях священнослужителя говориться, що "коли Кров Христова проливається з чаші - це є смертний гріх". Тому дуже важливо звершувати Євхаристію благоговійно, не поспішаючи, зі Страхом Божим. Чаша вилилась на митрополита Онуфрія, очільника московського патріархату в Україні, під час богослужінням з нагоди 32-ї річниці його хіротонії.
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09.12.2022 22:47 Відповісти
Бог шельму мітить (с)
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09.12.2022 22:50 Відповісти
П'яний був чи вкоцаний?
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10.12.2022 06:57 Відповісти
Скотиняки.
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09.12.2022 23:13 Відповісти
Я не голосував за зелень і не жалкую про це. Але я не хочу бути зрадофілом і вважаю, що схоже, що в цьому робиться доволі грамотно і правильно. Треба прийняти принцип, а наступним кроком слідство і суд покаже хто підпадає в цю категорію. І буде легко доведено, що КОЄ ХТО таки підпадає. А хто - це інше питання і другий окремий етап.
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09.12.2022 23:13 Відповісти
Зачем тогда закон, если нет объекта для его регулирования?
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09.12.2022 23:25 Відповісти
Нас опять ...... ,расходимся
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09.12.2022 23:30 Відповісти
В нас і ніколи не було церкви з назвою рпц.
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09.12.2022 23:43 Відповісти
Пліснява про це потурбувалась.

Українську православну церкву (Московського патріархату) зобов'язали у назві вказати на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).
Відповідний https://ligazakon.net/document/view/T182662?_ga=2.185421100.426857689.1670622416-1395913794.1670622416 Закон № 2662-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» опублікований в газеті "Голос України" № 248 і набрав чинності 26 грудня 2018 року.
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09.12.2022 23:48 Відповісти
Але визволи нас від лукавого.

Це про плісняву вазеленську.
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09.12.2022 23:46 Відповісти
Я уж грешным делом подумал что все таки есть хотя бы остатки серого вещества в черепных коробках монобольшинства...зря...там только деньги и фекалии.
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10.12.2022 00:00 Відповісти
Потураєв весь покритий зеленою пліснявою, "абсолютно весь".
"...ми радимо тим громадянам та народним депутатам України, які вважають, разом із
воєнними злочинцями і терористами Путіним, Гундяєвим та Пєсковим, УПЦ невід'ємною
частиною РПЦ, а, отже, вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом'якшує покарання. Навіть
у разі державної зради". - верх ідіотизму. Пожартував чи трохи "не того"? Вважали і будемо вважати: УПЦ - фсбешна філія РПЦ. Має бути ліквідована. Бобиренко у "Дмитро ньюс" сказав,
що у зелених не вистачить духу розібратися із РПЦ в Україні. Знав чи наврочив?
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10.12.2022 00:15 Відповісти
Тут більш повніше показано за що проголосував комітет:

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10.12.2022 00:16 Відповісти
Там говориться не тільки про РПЦ, але й про пов'язані з нею організації.

Чи є такі організації чи нема, це окреме питаня. І я для себе впевнений, що такі організації є і вони отримають належну оцінку. Але це другий етап. Хто ці організації я не буду передчасно розголошувати свою позицію. Бо "ворог не спить".
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10.12.2022 00:26 Відповісти
Грьобана кацапська морда. Ну хто ще має сумніви щодо "бурхливої " діяльності неосовків при владі?
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10.12.2022 00:17 Відповісти
Глава Х статуту РПЦ каже чітко, що УПЦ є частиною її. Собор УПЦ ні як не задекларував свій вихід з структури РПЦ.
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10.12.2022 02:44 Відповісти
А що ви чекали від Зеленого депутанга? Тільки Квартал форева!
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10.12.2022 03:05 Відповісти
дайте цьому придурку з ЗеБiльноi шобли добре по головi, можливо в нього щось там перемкне та воно зрозумiє що УПЦ - це тама сама РПЦ, "У" там лишня та брехня,
це лише фiлiя ворожого москальського сатанату РПЦ-КДБ в Україні, а бiльшiсть там фактично колаборанти та ворожi агенти в рясах, що пiдлягають або депортацii на паРашу до гундяя, або арешту.

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10.12.2022 03:52 Відповісти
Ви хочете переконати ворога.
Це падло все чудово розуміє: просто воно ворог України!
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10.12.2022 11:08 Відповісти
безумні у своєму стилі - їх як кацапів вже нічого не змінить...
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10.12.2022 04:20 Відповісти
Нагадую, що це чмо свого часу казало про "україномовних поні".
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10.12.2022 04:53 Відповісти
Так, це ворожа "зелена" **** (бо прийшла в команді з ковальовими, разумковими, брагарями, бужанськими, безуглими), котра просто ще не встигла прилюдно перебігти до *****! Тому й крутиться. І Гетьманцев такий же. Наволоч антиукраїнська...
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10.12.2022 06:55 Відповісти
ні про що балабол і балабол
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10.12.2022 06:01 Відповісти
Зелена накип у своєму стилі хоче просунутись і туди, і сюди... Не вийде! Секта кремлівська має бути ліквідована і вона буде ліквідована - з вами чи без вас!
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10.12.2022 06:52 Відповісти
Це було просто шоу.
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10.12.2022 07:20 Відповісти
Це що, знову "адіннарот" чи "какаяразніцца"? П-ц....
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10.12.2022 08:08 Відповісти
Жідко обосралісь, пардон за автентичну реакцію.
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10.12.2022 09:23 Відповісти
Читайте Біблію, панове, а не грайтесь у пісочку

Там нема ніяких засад для церковної влади. А про суд над великою блудницею в самому кінці книги. " С ней прелюбодействовали цари земные"
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10.12.2022 09:49 Відповісти
 
 