Схвалений профільним комітетом ради законопроєкт забороняє діяльність РПЦ, а не українських церков, - Потураєв

Поширена в соціальних мережах інформація про те, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України схвалив законопроєкт, що забороняє діяльність Української православної церкви (УПЦ), не відповідає дійсності, заявив голова комітету Микита Потураєв з фракції "Слуга народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Потураєв зазначив: "Наголошую, що сьогодні наш комітет схвалив закон про заборону так званої російської, так званої православної, так званої церкви (РПЦ). Жодної української церкви, або релігійної організації, яка не підпорядковується будь-якій релігійній організації держави-терориста і агресора, це не стосується".

Він наголосив, що на переконання членів комітету на сьогодні в Україні немає церкви чи релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта чи керується звідти.

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"Ми впевнені, що будь-яка українська церква або релігійна організація з легкістю підтвердить цей факт відповідними офіційними документами. Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах і установах численних зразків підривних та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зрадництво, або колабораціонізм з боку цих релігійних інституцій", - підкреслив депутат.

Потураєв закликав громадян та народних депутатів України не поширювати неправдиву інформацію про заборону УПЦ чи будь-якої іншої релігійної організації.

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"З іншого боку, ми радимо тим громадянам та народним депутатам України, які вважають, разом із воєнними злочинцями і терористами Путіним, Гундяєвим та Пєсковим, УПЦ невід’ємною частиною РПЦ, а, отже, вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом’якшує покарання. Навіть у разі державної зради. Або особистої дурості та невігластва. Останні навіть злочином не є", - наголосив він.

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