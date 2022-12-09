Росія розширює свій ядерний арсенал, - міністр оборони США Остін
Росія розширює і модернізує свій ядерний арсенал
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у п'ятницю, 9 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Reuters.
Коментарі Остіна відповідають нещодавньому програмному документу Пентагона щодо ядерних озброєнь.
За оцінками експертів, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, що налічує близько 6000 боєголовок. Разом Росія і США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок - цього достатньо, щоб знищити планету багато разів.
"Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал", - сказав Остін на церемонії вступу на посаду нового командувача Стратегічного командування США, яке здійснює нагляд за ядерним арсеналом Сполучених Штатів.
"І поки Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, що Путін займається глибоко безвідповідальним ядерним брязканням шаблями", - сказав Остін.
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2) У Украины был третий в мире ядерный потенциал. Для самозащиты можно было оставить лишь его часть - скажем, 1/4 или 1/5, так и размер необходимых затрат на его содержание уменьшился бы, но мокшане уже не напали бы, потому что пара ядерных ракет оставила бы в пепле всю маскву.
Самі винні, а Захід вирішив питання за наш рахунок без жодної компенсації зі свого боку. В народі це називається кидаловом.
Хотя нам даже сегодня разрешили стрелять по россии в ответ!
смешно читать фантазии, вот если бы…то тогда…
Зачем заниматься мастур&ацией?
Есть сегодня проблема? Ее надо решать!
Победа Украины и поражение ху&ла- вот главная тема.
Тут работы, не початый край…
я просто в себя до сих пор прийти не могу
Тут головне питання у тому на чіїй стороні буде Китай?!
Чорновола треба було в президенти...
хто там не черзі? шарій?
У перший день вторгнення підполковник В'ячеслав Єрко збив російський Су-25 та два вертольоти Мі-24, наступного дня знищив російський Су-35, був збитий, катапультувався, а окупанти боягузливо розстріляли його в повітрі.
Сама по собі наявність ЯЗ не дає «гарантій», інакше навіщо розвивати інші види озброєння і наприклад США витрачати 800млрд на армію в рік?. Або Японії тоді теж немає сенсу зовсім мати ЗС.
Еще раз о войне дохлого Сссра с Финляндией и сколько замерзло совков в лісах Финляндии ....
Исторический экскурс учит,что ничему не учит мавзолейных Шизофреников 💀☠️🦍🦍
Индия нанесла удар по путлерской банде,по факту поддержав Украину...👍✊👆 убойная инфа...
ЧМОбики путлера,сами говорят..мы мясо...👆
Фукса раскрыли в 1950 году и приговорили на кучу лет в Тюрягу...
Новая украинская техника для ЗСУ..👍✊❤️🖤🔱🔱🔱
ППО України працює дуже Файно... Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤🔱✊💪
Не треба його боятися, а просто треба знищити. У американців багатий досвід по знищенню терористів, тільки на вас вся надія.