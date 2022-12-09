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Росія розширює свій ядерний арсенал, - міністр оборони США Остін

зброя,ядерна

Росія розширює і модернізує свій ядерний арсенал

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у п'ятницю, 9 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Reuters.

Коментарі Остіна відповідають нещодавньому програмному документу Пентагона щодо ядерних озброєнь.

За оцінками експертів, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, що налічує близько 6000 боєголовок. Разом Росія і США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок - цього достатньо, щоб знищити планету багато разів.

"Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал", - сказав Остін на церемонії вступу на посаду нового командувача Стратегічного командування США, яке здійснює нагляд за ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

"І поки Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, що Путін займається глибоко безвідповідальним ядерним брязканням шаблями", - сказав Остін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Путіна про ядерну зброю - порожні та безвідповідальні, - Держдеп США

Автор: 

ядерна зброя (1149) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+23
Сейчас Дети на фронте, платят кровью за ошибки своих ******** родителей , которые голосовали за кравчука и кучму и без блоковый статус
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09.12.2022 23:10
+13
Мудрий нарід з самого початку зробив з України бананову республіку!
Чорновола треба було в президенти...
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10.12.2022 00:16
+12
Загиблий захисник Києва став Героєм України.
У перший день вторгнення підполковник В'ячеслав Єрко збив російський Су-25 та два вертольоти Мі-24, наступного дня знищив російський Су-35, був збитий, катапультувався, а окупанти боягузливо розстріляли його в повітрі.

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09.12.2022 23:15
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Щось невіриться, що в москалів більше ядерної зброї.Та й що взагалі цим хотів сказати Остін? І Китай збільшує і модерніщує ЯЗ і інші щось модернізують. Дурних більше не буде, які свою ядерну зброю віддадуть, під якісь безпекові папірці.
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09.12.2022 23:00 Відповісти
До 1994р. Україна мала третій у світі запас ядерної зброї і якщо б вона і надалі його зберігала, а не повірила гарантіям безпеки РФ, США та Великобританії, жодний ворог на її територію не вторгся б...
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09.12.2022 23:02 Відповісти
Повна маячня. Ціна утримання ядерної зброї в реальному боєздатному стані - захмарна для української економіки. Це навіть не десяток мільярдів доларів на рік. Добре пам'ятаю армію 1999-2001 років, тоді грошей навіть на їжу для строковиків не було, я вже не кажу про патрони аби постріляти із АК. А ти розповідаєш про ядерну зброю. Смішний.
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09.12.2022 23:10 Відповісти
А як же злиденний Пакистан утримує серйозний арсенал ядерної зброї і постійно його оновлює? Ну не коштує стільки обслуговуання цієї зброї. Крім того нам не потрібно тисячі одиниць, а потрібно сотні. Москалі всього на армію витрачають 50 мільярдів доларів на рік. То в них вона більша в рази від нашої. То й же флот, дорого коштує і зжерає з половину військового бюджету, а в нас його взагалі немає.
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09.12.2022 23:20 Відповісти
Якщо вибирати між смертями, щотижневими масованими ракетними ударами, втратою територій і ціною утримання ЯЗ, відповідь очевидна, декілька десятків боєголовок, для стримування ворога більш аніж з головою вистарчить...
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09.12.2022 23:24 Відповісти
Проблема в том что несколько десятков боеголовок для сдерживания безполезны. Надо или иметь паритет или не иметь ЯО вообще.
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09.12.2022 23:55 Відповісти
Ци ви повну маячню городите.По перше людське життя дорожче навіть одне чим любі витрати з бюджета.По друге не обов'язково було тримати ядерний потенціал в такому вигляді як він дістався від совка.А це б було набагато дешевше.По третє країна набагато краще розвивається коли держава безпеково убезпечена.Бізнес завжди іде туди де безпечно.....
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09.12.2022 23:42 Відповісти
А яка ціна утримання піхоти, флоту, генералів...? Яка тепер ціна безядерного статусу? Це ти не сміши! Безпека - коштує дуже дорого!
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10.12.2022 07:25 Відповісти
Та то їм нову методичку підкинули.
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10.12.2022 09:13 Відповісти
1) А сколько у нас из ниоткуда повылуплялось миллионеров и потом миллиардеров? Например, Пинчук. Когда в "нищей" стране столько долларовых миллионеров и миллиардеров - это не страна "нищая", это власть воровская. Потому деньги были, но ими финансировались местные упыри вместо армии.

2) У Украины был третий в мире ядерный потенциал. Для самозащиты можно было оставить лишь его часть - скажем, 1/4 или 1/5, так и размер необходимых затрат на его содержание уменьшился бы, но мокшане уже не напали бы, потому что пара ядерных ракет оставила бы в пепле всю маскву.
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10.12.2022 08:03 Відповісти
Super Gut о методичку підвезли нову.... тільки повна маєчня те що Ви написали, бо Засрашка тоді з голоду у 90х ледь не помирали а ЯЗ зберегли. Не сміші "не смішний".
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10.12.2022 09:11 Відповісти
ЯЗ віддавали під шаленим тиском США та раші. А в дев'яності населення в основному цікавилось лише тим, як прогодувати сім'ю, а стратегічні та геополітичні питання в суспільстві не обговорювались.
Самі винні, а Захід вирішив питання за наш рахунок без жодної компенсації зі свого боку. В народі це називається кидаловом.
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09.12.2022 23:28 Відповісти
Москалвюі тоді були дуже слабкі, це саме США натиснула.
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09.12.2022 23:33 Відповісти
и теперь именно они же и морозятся...
Хотя нам даже сегодня разрешили стрелять по россии в ответ!
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10.12.2022 17:52 Відповісти
История не знает сослагательного наклонения.

смешно читать фантазии, вот если бы…то тогда…

Зачем заниматься мастур&ацией?

Есть сегодня проблема? Ее надо решать!

Победа Украины и поражение ху&ла- вот главная тема.

Тут работы, не початый край…
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10.12.2022 00:06 Відповісти
В принципі, всі мають право мати ядерну зброю і далекобійні ракети, а то дуже хитро, одним з самого початку ставлять якісь обмеження. Наприклад, нерозповсюдження ядерної зброї, чи заборону на дальність ракет. Хоча самі мають і тисячі одиниць ядерної зброї і любої дальності ракети.
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09.12.2022 23:05 Відповісти
В принципі ніхто не повинен мати ЯЗ.
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10.12.2022 00:07 Відповісти
Ні. Всі мають мати.
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10.12.2022 05:37 Відповісти
)
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10.12.2022 08:22 Відповісти
про какое яо вы говорите, когда сша сегодня с барского плеча РАЗРЕШИЛА нам стрелять по россии обычным оружием!!
я просто в себя до сих пор прийти не могу
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10.12.2022 17:54 Відповісти
Щось новини не визивають оптимізму. Війна може бути з НАТО, питання хто буде на стороні орків....
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09.12.2022 23:09 Відповісти
Як хто... Белорашка, Угорщина(можливо), Єрітея, Венесуела, Куба(можливо), Північна Корея , Іран.
Тут головне питання у тому на чіїй стороні буде Китай?!
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10.12.2022 09:16 Відповісти
у нас уже 9 мес як новини без оптимізму
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10.12.2022 17:55 Відповісти
Сейчас Дети на фронте, платят кровью за ошибки своих ******** родителей , которые голосовали за кравчука и кучму и без блоковый статус
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09.12.2022 23:10 Відповісти
+
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09.12.2022 23:21 Відповісти
кравчук стоит в начале всех последующих бед Украины. если бы он реально предал идеи совка и перешёл на сторону народа с реальным стремлением создания независимого государства (как тот же бразаускас), то страна была бы сегодня в одном ряду со странами Балтии.
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09.12.2022 23:48 Відповісти
Мудрий нарід з самого початку зробив з України бананову республіку!
Чорновола треба було в президенти...
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10.12.2022 00:16 Відповісти
високоймовірно. шо й кров чорновола, а не тільки гонгадзе, на руках кучми.
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10.12.2022 00:32 Відповісти
Так ніхто й не сумнівається
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10.12.2022 01:25 Відповісти
і що сумно продовжує обирати покидьків з дивною впертістю
хто там не черзі? шарій?
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11.12.2022 21:52 Відповісти
Просто в тупого, неосвіченого виборця існує генетична ненависть до розумних людей,тому й вибирають двічі несудимих, ефективних парторгів та ін.
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13.12.2022 17:12 Відповісти
Саме так. Якби обрали Чорновола, було б все по іншому..
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10.12.2022 01:15 Відповісти
Кацап чи просто **@нутий?
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10.12.2022 09:18 Відповісти
Загиблий захисник Києва став Героєм України.
У перший день вторгнення підполковник В'ячеслав Єрко збив російський Су-25 та два вертольоти Мі-24, наступного дня знищив російський Су-35, був збитий, катапультувався, а окупанти боягузливо розстріляли його в повітрі.

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09.12.2022 23:15 Відповісти
Херню не пишите , было бы желания , а деньги бы нашлись . Я вам на пальцах могу привести десять источников , почитайте в интернете . И если что, в рахе была такая же байда , но они почему то все сберегли и деньги нашли . Хотя был дефолт
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09.12.2022 23:15 Відповісти
Якщо обидва супротивника мають ЯЗ, то застосування її безглузде, якщо якась із сторін не має кількісну/якісну перевагу.
Сама по собі наявність ЯЗ не дає «гарантій», інакше навіщо розвивати інші види озброєння і наприклад США витрачати 800млрд на армію в рік?. Або Японії тоді теж немає сенсу зовсім мати ЗС.
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10.12.2022 00:15 Відповісти
Союз-Апполон хотят запустить по старой дружбе с моцкалям...😝
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10.12.2022 04:10 Відповісти
https://youtu.be/XPuU38dWB2U ...

Еще раз о войне дохлого Сссра с Финляндией и сколько замерзло совков в лісах Финляндии ....
Исторический экскурс учит,что ничему не учит мавзолейных Шизофреников 💀☠️🦍🦍
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10.12.2022 05:49 Відповісти
https://youtu.be/MA5xy3LBNww ...

Индия нанесла удар по путлерской банде,по факту поддержав Украину...👍✊👆 убойная инфа...
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10.12.2022 06:05 Відповісти
Це результат санкцій? Щось не так.
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10.12.2022 06:41 Відповісти
https://youtube.com/shorts/6VQtG1F-WVM?feature=share ...

ЧМОбики путлера,сами говорят..мы мясо...👆
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10.12.2022 06:46 Відповісти
СУ-57 крысы мавзолейные запускают с Индией уже десять лет..как можно запустить то чего давно нет,от слова совсем...🤣🤣
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10.12.2022 06:48 Відповісти
Американцы запустили Манхэттенский проект в 1942 году под руководством Клауса Фукса, который изобрел ядерную бонбу,позже сдал дохлому Совку все чертежи..
Фукса раскрыли в 1950 году и приговорили на кучу лет в Тюрягу...
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10.12.2022 06:54 Відповісти
Що ж, нехай захід і надалі заграє з парашкою.
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10.12.2022 07:22 Відповісти
https://youtu.be/4CFT5mQdEk0 ..

Новая украинская техника для ЗСУ..👍✊❤️🖤🔱🔱🔱
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10.12.2022 07:51 Відповісти
https://youtu.be/KU8KCKLEs4E ...

ППО України працює дуже Файно... Слава ЗСУ та Генералу Залужному ✊💪🔱❤️🖤🔱✊💪
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10.12.2022 08:13 Відповісти
а це вже не проблема України,це проблема цілого світу
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10.12.2022 09:23 Відповісти
Жаль у нас машини часу не має... Зараз б були сильнішими за США і Китай разом взяті... 🤔 Стільки причин винуватості можна знайти в комусь і чомусь, що просто жах. Скільки людей ще живе минулим?! 🤦‍♂️
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10.12.2022 09:55 Відповісти
З усією повагою до Остіна: та не ******* ***** бряцкає, а старими бубєнцями .
Не треба його боятися, а просто треба знищити. У американців багатий досвід по знищенню терористів, тільки на вас вся надія.
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11.12.2022 22:20 Відповісти
 
 