Росія розширює свій ядерний арсенал, - міністр оборони США Остін

Росія розширює і модернізує свій ядерний арсенал

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у п'ятницю, 9 грудня, міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Reuters.

Коментарі Остіна відповідають нещодавньому програмному документу Пентагона щодо ядерних озброєнь.

За оцінками експертів, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, що налічує близько 6000 боєголовок. Разом Росія і США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок - цього достатньо, щоб знищити планету багато разів.

"Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал", - сказав Остін на церемонії вступу на посаду нового командувача Стратегічного командування США, яке здійснює нагляд за ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

"І поки Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, що Путін займається глибоко безвідповідальним ядерним брязканням шаблями", - сказав Остін.

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