На відбудову зруйнованих російськими окупантами лікарень потрібен понад $1 мільярд, - МОЗ

Росія зруйнувала в Україні лікарень більш як на $1 мільярд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МОЗ.

"За час війни росіяни вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів та ще понад 1 000 – пошкодили. Найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині. Аби відновити медичні заклади, які зруйнувала росія, Україні потрібно щонайменше 1 мільярд доларів. Така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ поінформували, що вже фіналізується План відновлення медичної системи, який стане частиною масштабного Плану відновлення України.

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Цей документ передбачає не тільки відновлення медичної інфраструктури після наслідків війни, а й перебудову всієї медичної системи за кращими європейськими принципами.

Нині, як зазначають у МОЗ, медична система в Україні готується до роботи в умовах можливого повного блекауту. Для цього вже розроблено механізми щодо функціонування лікарень в умовах повної відсутності енерго-, тепло- та водопостачання. Медзаклади забезпечуються генераторами, старлінками, формують запаси необхідного палива та води.

На сьогодні в українських лікарнях працюють більш як 3 000 генераторів та понад 1 000 станцій Starlink.

Наразі, за даними мінстерства, медзаклади додатково потребують ще кількох тисяч генераторів та запасу палива до них, станцій супутникового інтернету Starlink та низку критично-важливого медичного обладнання.

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