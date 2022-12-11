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Наслідки "прильоту" по російській базі в окупованому Мелітополі. ВIДЕО 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У соцмережах активно поширюється відео з місця влучання по російській базі у Мелітополі. Голос за кадром збентежено коментує все, що відбувається на місці прильоту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Гнила черешня".
На відео видно, що пожежа вражає своїми масштабами. Скрізь валяються вбиті та поранені окупанти.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що внаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.
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панове, прошу всiх подивитись !
уродженець Вiниччини, що розробляв плани анексii Криму та вiйни проти України, а нинi
один з рашистських кураторiв вторгнення.
https://youtu.be/GQLT9yU9vYw
манкурт. гнида, що повинна здохнути в страшних муках.
перший заступник начальника гру гш вс ерефiї. куратор війни в Україні в.алєксєєв
генерал паРаша-армії в.алєксєєв відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій росіянської армії на боці диктатора асада в Сирії. Вона перетворила в руїни сирійські міста, зокрема Алеппо, і поховала в ньому тисячі сирійських безневинних дітей і жінок…
І за це отримав засекреченим наказом у 2017-му звання героя паРаші.
Це він курував підрозділи спецслужб, які втручались у вибори США, кібератаки на Демократичну партію. Агентурна сітка під його керівництвом проводила дискредитацію американської виборчої системи.
Це він курував операцію з отруєння батька та доньки Скрипалів у Великобританії…
Зараз відповідає за розвідувальне забезпечення рашистської агресії проти України.
Організацію її координування засланими заздалегідь дрг для нанесення ракетних ударів по Україні. В тому числі і по рідній Вінниччині. І ця ракета може вцілити і у його рідний дім чи школу, в якій навчався. А може і в родичів, однокласників, односельчан.
Крім того, він курує легалізацію так званих гауляйтерів на окупованих територіях, створення фейкових республік.
Аналітики характеризують його як особливо жорстокого воєначальника. І як найбільше довіреного серед представників спецслужб ерефії, вхожих до пуйла.
Кажуть, що він супроводжував його у всіх знакових поїздках за кордон.
Зрозуміло, що до того часу, як найнебезпечніший терорист світу перебрався у бункер і виїзд у світ його чекає в одному напрямку - до Гаазького трибуналу. До речі, як і алєксєєва.
Бо проти нього, як і інших високопосадовців, порушено Міжнародним судом кримінальну справу. Проти нього введені санкції. Він, як і інші воєнначальники, наближені до пуйла, обласканий і елітною нерухомістю.
З міста реутова(пiд масквабадом) переселився до ма-аскви і придбав там елітну нерухомість та дороге авто. І це лише офіційні дані.
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
100% скупчення людей
Так,і бити треба в тил,де сидять в теплому "елітні" підрозділи,загранотряди.
Тоді і з Криму повтікають очко ж не залізне.
Рідна Україна - переможе!
Слава ЗСУ!