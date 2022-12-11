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Наслідки "прильоту" по російській базі в окупованому Мелітополі. ВIДЕО 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У соцмережах активно поширюється відео з місця влучання по російській базі у Мелітополі. Голос за кадром збентежено коментує все, що відбувається на місці прильоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Гнила черешня".

На відео видно, що пожежа вражає своїми масштабами. Скрізь валяються вбиті та поранені окупанти. 

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що внаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.

Також читайте: В окупованому Мелітополі пролунало декілька вибухів, горить будівля, де збирались загарбники, - мер Федоров. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+102
Красіво
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11.12.2022 11:33
+87
А мне нравится как оно горит
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11.12.2022 11:34
+75
Я не прихильник мата, але нічого краще, окрім як "добре **********" на думку не спадає.
А ********** таки справді добре
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11.12.2022 11:37
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их всех давно надо было убрать. фашистская россия
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11.12.2022 12:28 Відповісти
Ну що,підаросьі,це вам за Оленівку.Як вьі там гаварите "То ли исчо будет!"?
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11.12.2022 12:31 Відповісти
Ктото мне объяснит зачем накрывать брата одеялком если и так кругом тепло? пионерский костер горит. ****, чо?
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11.12.2022 12:34 Відповісти
картошку під нього краще підложити,печена така буде якраз на завтрак.
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11.12.2022 13:16 Відповісти
Кульки кончились.😭
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12.12.2022 04:42 Відповісти
москальські виродки всі згорять у пеклі, треба вже по Мацквабаду бити, ху@ла зі 100 літтям заснування "совка" привтати 30 грудня. Воно ж падло москальське мріяло до цієї дати з Україною впоратися, мовляв ось ми майже "совок" реставрували", а воно он як вийшло... тепер в культурній програмі: кішкі наружу, напівдохлі москалі, обуглені москалі, палаюча москальська техніка й інші цікаві новорічні атракціони ! То ви падли москальські ще колядок наших не чули...
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11.12.2022 12:35 Відповісти
Акто вкурси? а што случилось? А5 куприли *****?
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11.12.2022 12:37 Відповісти
"здєс біло такоє мєста красіває". На красивые места приехала орда козломордая. Украинская земля вся красивая. Не для вас ******-оцеебы мы её делали.
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11.12.2022 12:39 Відповісти
Так уютнєнько било, по-домашнєму...
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13.12.2022 00:23 Відповісти
Нескінченно можна дивитися на вогонь, воду та дохлих лаптеногіх мака. Слава Україні !!!
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11.12.2022 12:45 Відповісти
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11.12.2022 12:47 Відповісти
можно смотреть вечно и улыбаться...горите суки)!
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11.12.2022 12:52 Відповісти
В Криму в селищі Совєтскоє горять казарми з чмобіками, причина пожежі неосторожное обращение с огнем.
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11.12.2022 12:52 Відповісти
В осетии ********* не сиделось.. теперь землю удобрят.. хоть какая польза от тварей рашистских..
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11.12.2022 12:59 Відповісти
Ви ж розумієте,що тут знову "2 зайця одним пострілом". По-перше дохлі кацапи - це гарно,по-друге,ще живі кацапи ще раз подумають перед тим як до нас йти. Дякую ЗСУ,слава Українцям!
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11.12.2022 13:01 Відповісти
Вони не думають, думать нема чим.
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11.12.2022 18:29 Відповісти
На концерт до кобзона збираються,всією дівізією!
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11.12.2022 13:12 Відповісти
.

панове, прошу всiх подивитись !

уродженець Вiниччини, що розробляв плани анексii Криму та вiйни проти України, а нинi

один з рашистських кураторiв вторгнення.


https://youtu.be/GQLT9yU9vYw

манкурт. гнида, що повинна здохнути в страшних муках.

перший заступник начальника гру гш вс ерефiї. куратор війни в Україні в.алєксєєв

генерал паРаша-армії в.алєксєєв відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій росіянської армії на боці диктатора асада в Сирії. Вона перетворила в руїни сирійські міста, зокрема Алеппо, і поховала в ньому тисячі сирійських безневинних дітей і жінок…
І за це отримав засекреченим наказом у 2017-му звання героя паРаші.

Це він курував підрозділи спецслужб, які втручались у вибори США, кібератаки на Демократичну партію. Агентурна сітка під його керівництвом проводила дискредитацію американської виборчої системи.



Це він курував операцію з отруєння батька та доньки Скрипалів у Великобританії…

Зараз відповідає за розвідувальне забезпечення рашистської агресії проти України.
Організацію її координування засланими заздалегідь дрг для нанесення ракетних ударів по Україні. В тому числі і по рідній Вінниччині. І ця ракета може вцілити і у його рідний дім чи школу, в якій навчався. А може і в родичів, однокласників, односельчан.

Крім того, він курує легалізацію так званих гауляйтерів на окупованих територіях, створення фейкових республік.

Аналітики характеризують його як особливо жорстокого воєначальника. І як найбільше довіреного серед представників спецслужб ерефії, вхожих до пуйла.
Кажуть, що він супроводжував його у всіх знакових поїздках за кордон.
Зрозуміло, що до того часу, як найнебезпечніший терорист світу перебрався у бункер і виїзд у світ його чекає в одному напрямку - до Гаазького трибуналу. До речі, як і алєксєєва.
Бо проти нього, як і інших високопосадовців, порушено Міжнародним судом кримінальну справу. Проти нього введені санкції. Він, як і інші воєнначальники, наближені до пуйла, обласканий і елітною нерухомістю.
З міста реутова(пiд масквабадом) переселився до ма-аскви і придбав там елітну нерухомість та дороге авто. І це лише офіційні дані.
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11.12.2022 13:13 Відповісти
то цей ублюдок з Віннічини! що ж, це тільки питання часу, коли русскіє йому це пригадають і зроблять його цапом-відбувайлом за всі свої поразки. Так цьому покручу і треба.
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12.12.2022 02:27 Відповісти
Во ***!
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11.12.2022 13:14 Відповісти
Кругом вогонь - а жалілись що мерзнуть )))
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11.12.2022 13:19 Відповісти
монобровний у шоці
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11.12.2022 13:24 Відповісти
Выпускайте енота ! ))
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11.12.2022 13:26 Відповісти
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11.12.2022 16:52 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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11.12.2022 13:42 Відповісти
Бункерный чёрт остался доволен.
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11.12.2022 13:44 Відповісти
А чому слідом через деякий час, пів години, ще одну не запустили.
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11.12.2022 13:48 Відповісти
теж про це подумав

100% скупчення людей
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11.12.2022 14:07 Відповісти
Дуже слушна думка, через пару дублів поранених своїх будут бздіти виносити, а це ще мінус енна кількість свинособак
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11.12.2022 14:39 Відповісти
а в сочі нє красівій мєста? нєєєєт...?)
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11.12.2022 14:06 Відповісти
красота то какая ЛЕПОТА!
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11.12.2022 14:11 Відповісти
Отримуючи кожен день по "заслугам",орки втрачатимуть бажання лізти на нашу землю.
Так,і бити треба в тил,де сидять в теплому "елітні" підрозділи,загранотряди.
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11.12.2022 14:25 Відповісти
куда им путин скажет - туда они и полезут
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11.12.2022 17:53 Відповісти
там десятки хароших рускіх. краса просто.
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11.12.2022 14:30 Відповісти
совсем как рюський . только нос плюский и глаз узкий . и муму прочитать не может
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12.12.2022 06:42 Відповісти
"Здесь такое место било красивое..." совсем не хачу уезжать.
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11.12.2022 14:33 Відповісти
"Всё было так душевно! Так по-домашнему"
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11.12.2022 14:43 Відповісти
Треба більше таких прильотів щоб кацап боявся находитись на нашій землі.
Тоді і з Криму повтікають очко ж не залізне.
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11.12.2022 14:33 Відповісти
Зато от чистого сердца...
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11.12.2022 14:41 Відповісти
Здес такое место было красивое,так уютно ,па-дамашнэму,савсэм нэ хатэли уезжат...Але ЗСУ допомогло,на коцерт, до кабздона...
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11.12.2022 15:01 Відповісти
Як що це красиво, то це красиво, нічого не скажеш, навіть Айвазовський такі красиві картини не малював.
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11.12.2022 15:02 Відповісти
Это праздник какой-то!
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11.12.2022 15:20 Відповісти
в 50-і метрах... ашош в епіцентрі?
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11.12.2022 15:26 Відповісти
В эпицентре патерьнет! В смысле, не нашли ничего ))))
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11.12.2022 16:01 Відповісти
картинка із запахом - запахом горілих щурів!
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11.12.2022 16:20 Відповісти
треба б було ще раз вдарити щоб цей ***, по акценту схоже кадировець,теж перетворився в обгоріле поліно.
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11.12.2022 16:35 Відповісти
Живой па твоему,а по моему в жопу раненый джигит далеко не убежит...
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11.12.2022 16:47 Відповісти
Акцент дагестанский. Там много путинских псов из Дагестана.
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11.12.2022 16:47 Відповісти
осетины
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11.12.2022 19:59 Відповісти
naraZZejancy.
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12.12.2022 01:51 Відповісти
Подзаработали деньжат, и домой.
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11.12.2022 16:54 Відповісти
Істоти, такоє мєсто біло красівоє! ******, якого хера ви виродки сюди приперлися. Здихайте, ******! Во ім'я свого ***** і своєї алкашескоі, конченоі , ******** сросіі! Слава Україні та її героям!!!
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11.12.2022 17:38 Відповісти
zmeczyli sie i odpoczywaja, pieprzone kacapy
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11.12.2022 18:12 Відповісти
Охотники на привале
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11.12.2022 18:26 Відповісти
Горять, палають мобікі ворожі,
Рідна Україна - переможе!
Слава ЗСУ!
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11.12.2022 19:09 Відповісти
А акцент за кадром /падазріцєльно/ кавказький, не?
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11.12.2022 19:25 Відповісти
фестиваль ******** там был , отмечали чей-то ДР , ( +- ) 200 - 250 ЖИВОТНЫХ там было , вроде 200 + шашлыка есть , ждем оф данных.
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11.12.2022 19:36 Відповісти
Там і / вівце****/, і / олєнє****/, і / яко****/.!
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11.12.2022 19:45 Відповісти
Файно, ой як файно!!!
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11.12.2022 19:31 Відповісти
Супер! Можно еще!
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11.12.2022 20:06 Відповісти
Tāpēc iedod viņiem vēl dinamītu, Pēteri
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12.12.2022 01:53 Відповісти
Ніколи не думав що буду радіти смерті будь якої людини,але це не люди,до них уже і ненависті нема,ненавидіти можна людину,а це не люди,це істоти...
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11.12.2022 20:13 Відповісти
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11.12.2022 21:09 Відповісти
Горіть у пеклі, москалі!
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11.12.2022 21:31 Відповісти
Ахмат мясо небрат
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11.12.2022 23:40 Відповісти
ахмат дамашний книга шаталь
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12.12.2022 01:55 Відповісти
Ясно же, что опять курили в неположенном месте, а конкретно в Мелитополе.
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11.12.2022 23:49 Відповісти
СЛАВА ЗСУ . СЛАВА УКРАИНЕ . СЛАВА АМЕРИКАНСКОМУ ОБОРОНПРОМУ --- ..ХАЙМАРСАМ.. и 777
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12.12.2022 06:45 Відповісти
А в догонку ещё разок, через полчасика????
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12.12.2022 11:45 Відповісти
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