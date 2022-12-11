Наслідки "прильоту" по російській базі в окупованому Мелітополі. ВIДЕО 18+

У соцмережах активно поширюється відео з місця влучання по російській базі у Мелітополі. Голос за кадром збентежено коментує все, що відбувається на місці прильоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Гнила черешня".

На відео видно, що пожежа вражає своїми масштабами. Скрізь валяються вбиті та поранені окупанти.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що внаслідок вечірніх ударів по російських базах у Мелітополі є багато загиблих і поранених окупантів.

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