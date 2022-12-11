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Рашисти вдарили із РСЗВ "Ураган" по Кураховому, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти знову обстріляли місто Курахове на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рашисти вдарили з РСЗВ "Ураган".
"Попередньо постраждалих немає. На місці працюють всі екстрені служби", - додає Тимошенко.
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Сратєхі!!
"Курахівська міська військова адміністрація закупила iPhone 13 на 760 000 грн.(ProZorro.) Зазначається, що загалом адміністрація придбала 15 смартфонів на 265 ГБ пам'яті вартістю майже 50 700 гривень кожен. Загалом сума договору склала 760 480 гривень.Зауважимо, що місто в Покровському районі Донецької області майже щоденно опиняється під російськими обстрілами."