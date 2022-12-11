Рашисти вдарили із РСЗВ "Ураган" по Кураховому, - ОП

Окупанти знову обстріляли місто Курахове на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти вдарили з РСЗВ "Ураган".

"Попередньо постраждалих немає. На місці працюють всі екстрені служби", - додає Тимошенко.

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