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Рашисти вдарили із РСЗВ "Ураган" по Кураховому, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

курахове

Окупанти знову обстріляли місто Курахове на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти вдарили з РСЗВ "Ураган".

"Попередньо постраждалих немає. На місці працюють всі екстрені служби", - додає Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти здійснили шість вогневих атак на Авдіївку, - Нацполіція

Автор: Ірина Дашківська
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Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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11.12.2022 13:39 Відповісти
Треба усю ОПУ В Курахове вивезти, щоб знали ситуацію на своїй шкурі, а не по «дакладам»!!
Сратєхі!!
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11.12.2022 13:45 Відповісти
краще відразу в Бахмут
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11.12.2022 13:50 Відповісти
З життя чінушек у паралельній реальності. Мабуть, "керують" на відстані.

"Курахівська міська військова адміністрація закупила iPhone 13 на 760 000 грн.(ProZorro.) Зазначається, що загалом адміністрація придбала 15 смартфонів на 265 ГБ пам'яті вартістю майже 50 700 гривень кожен. Загалом сума договору склала 760 480 гривень.Зауважимо, що місто в Покровському районі Донецької області майже щоденно опиняється під російськими обстрілами."
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11.12.2022 14:33 Відповісти
 
 