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Мукачево (125) потяг (681) Словаччина (544) Укрзалізниця (2038)

Перший потяг на відновленому маршруті прибув зі словацького Кошіце  до Мукачева, - Укрзалізниця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

мукачево,потяг,кошіце

Перший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рейс зі словацького Кошіце прибув до Мукачева Закарпатської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це  "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграмі.

"30 перших пасажирів провели в дорозі трохи більше часу через заметіль, але вже відігріваються кийзликами. Тепер це стане регулярним щоденним сполученням", - ідеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що поїзд має зупинки в Чієрна-над-Тісоу та у Чопі — новоствореному залізничному хабі Закарпаття з рейсами до Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укрзалізниця відновлює рейси із Закарпаття до Словаччини

Квитки продаються у словацьких касах по 7,5 євро або на борту по 6,80 євро з Чопа. Якщо купувати в Україні, то - 406 грн у касі №2 в Мукачево або 373 грн з Чопа (залежить від курса швейцарського франка, який є базовим для міжнародних залізничних розрахунків). На борту оплата можлива тільки в євро.

Посадка на цей поїзд відбувається на станції Мукачево з окремої платформи.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+1
Для кого цей поїзд взагалі???
Всі жінки, діти та люди літнього віку, хто хотів, вже виїхали!
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11.12.2022 20:20
+1
Там уже евроколея сделана
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11.12.2022 21:16
+1
Так.Від Мукачева до словацького і венгерськрго кордонів.
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11.12.2022 21:27
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як можна відігріватись кийзликами якщо вони без вина?!
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11.12.2022 19:37 Відповісти
що це таке? може воно гаряче?
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11.12.2022 19:42 Відповісти
деруни
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11.12.2022 19:48 Відповісти
дякую.
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11.12.2022 23:18 Відповісти
Как и с Перемышля - на Одессу.
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11.12.2022 20:20 Відповісти
А яким чином потяги їздять до Мукачевого, коли у ньому 1520 мм, а у Словаччині 1435?

У Батьовому переставляють візки? Чи розсувні осі?
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11.12.2022 20:01 Відповісти
А чому в Батьово, а не в Чопі?
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11.12.2022 20:18 Відповісти
Там є заїзд із Словаччини.
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11.12.2022 20:51 Відповісти
??

Ви, напевно, не зрозуміли питання.

Коментатор вище зазначив, що візки, мабуть, переставляють у Чопі.
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11.12.2022 21:12 Відповісти
Там уже евроколея сделана
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11.12.2022 21:16 Відповісти
Для кого цей поїзд взагалі???
Всі жінки, діти та люди літнього віку, хто хотів, вже виїхали!
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11.12.2022 20:20 Відповісти
Я їхав цим поїздом декілька разів, там ширина європейська.
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11.12.2022 20:56 Відповісти
Де "там"?

У Мукачевому?
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11.12.2022 21:13 Відповісти
Так.Від Мукачева до словацького і венгерськрго кордонів.
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11.12.2022 21:27 Відповісти
👍💯
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11.12.2022 21:46 Відповісти
Якось запізнився на поїзд Чоп-Захонь і прийшлось переїжджати машиною кордон аби встигнути на літак з Будапешту - це була ще та срака - пів дня на сонці, аби проїхати ті два чортові поста прикордонників.
Взагалі мене дуже дивує, що на 32-му році незалежності, у нас нормальне залізничне сполучення через кордон тільки з польщею і угорщиною. Зі словаччиною, румунією якось не виходило.
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11.12.2022 21:11 Відповісти
 
 