Перший потяг на відновленому маршруті прибув зі словацького Кошіце до Мукачева, - Укрзалізниця
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Перший від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рейс зі словацького Кошіце прибув до Мукачева Закарпатської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє у Телеграмі.
"30 перших пасажирів провели в дорозі трохи більше часу через заметіль, але вже відігріваються кийзликами. Тепер це стане регулярним щоденним сполученням", - ідеться у повідомленні.
В Укрзалізниці зазначили, що поїзд має зупинки в Чієрна-над-Тісоу та у Чопі — новоствореному залізничному хабі Закарпаття з рейсами до Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Полтави, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова, Ужгорода.
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Квитки продаються у словацьких касах по 7,5 євро або на борту по 6,80 євро з Чопа. Якщо купувати в Україні, то - 406 грн у касі №2 в Мукачево або 373 грн з Чопа (залежить від курса швейцарського франка, який є базовим для міжнародних залізничних розрахунків). На борту оплата можлива тільки в євро.
Посадка на цей поїзд відбувається на станції Мукачево з окремої платформи.
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У Батьовому переставляють візки? Чи розсувні осі?
Ви, напевно, не зрозуміли питання.
Коментатор вище зазначив, що візки, мабуть, переставляють у Чопі.
Всі жінки, діти та люди літнього віку, хто хотів, вже виїхали!
У Мукачевому?
Взагалі мене дуже дивує, що на 32-му році незалежності, у нас нормальне залізничне сполучення через кордон тільки з польщею і угорщиною. Зі словаччиною, румунією якось не виходило.