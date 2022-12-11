Через негоду у Львові впали понад 100 дерев, пошкоджено автомобілі, - міськрада
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Через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок у Львові впали понад сто дерев.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
За повідомленнями, комунальники прибирають дерева з доріг і тротуарів. Через падіння, переважно гілок дерев, пошкоджено 10 автомобілів. Також гілки пошкодили електромережі.
"Роботи з ліквідації пошкоджень ліній електромережі проводитимуть після того, як заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
Через обледеніння електропроводів трамваї та тролейбуси у місті не курсують.
За даними синоптиків, 11-12 грудня у Львові спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Міська влада закликає учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах. Зокрема, з огляду на те, що у Львові вимикають електропостачання і в багатьох районах немає вуличного освітлення.
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вага льоду виявилася надмірною
тонни льоду поламали ці нещасні гілки, встояли лише ті, що були загрубі зі стегно людини - так не обрізають, хіба все дерево зрізати прийдеться
Хотелось бы, что бы Ирина тоже не утопала домой, пока будут работать ремонтные бригады
вже відновили подачу струму, десь годину тому, дійсно працювали як годиться
а це все котли, тепла теж не було
люди в нас добрі, коли треба
Але , дійсно , у житті - усього не передбачиш ...
Але дійсно - усі дерева позбирати - та відправити на схід - українцям топити хати !