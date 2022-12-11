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ожеледиця (79) Львів (2079) негода (689)

Через негоду у Львові впали понад 100 дерев, пошкоджено автомобілі, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

львів,ожеледиця

Через налипання мокрого снігу і обледеніння гілок у Львові впали понад сто дерев.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила пресслужба Львівської міськради.

За повідомленнями, комунальники прибирають дерева з доріг і тротуарів. Через падіння, переважно гілок дерев, пошкоджено 10 автомобілів. Також гілки пошкодили електромережі.

"Роботи з ліквідації пошкоджень ліній електромережі проводитимуть після того, як заберуть повалені дерева. Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Через обледеніння електропроводів трамваї та тролейбуси у місті не курсують.

За даними синоптиків, 11-12 грудня у Львові спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Міська влада закликає учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах. Зокрема, з огляду на те, що у Львові вимикають електропостачання і в багатьох районах немає вуличного освітлення.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Хотелось бы, что бы Ирина тоже не утопала домой, пока будут работать ремонтные бригады
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11.12.2022 20:26
+4
тому що гілки вкрилися шаром льоду - вчора дощ плавно перейшов у мороз та сніг вночі

вага льоду виявилася надмірною
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11.12.2022 20:33
+3
ви просто не бачили, які саме гілки попадали на електричні дроти - вже обрізані

тонни льоду поламали ці нещасні гілки, встояли лише ті, що були загрубі зі стегно людини - так не обрізають, хіба все дерево зрізати прийдеться
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11.12.2022 20:37
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Ветер - со Словакии? У Вас там тоже - ожеледиця?
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11.12.2022 20:13 Відповісти
Если че, можно потягом: через Кошице-Мукачево-Чоп в Киев...
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11.12.2022 20:18 Відповісти
Чому дерева в містах щороку не обрізуються хоч на 30%?((
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11.12.2022 20:25 Відповісти
А откаты с бюджета где тогда брать?
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11.12.2022 20:31 Відповісти
Ведь не скажешь, шо Садовый с зеленстроем - ясельного возраста детки.
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11.12.2022 20:33 Відповісти
тому що гілки вкрилися шаром льоду - вчора дощ плавно перейшов у мороз та сніг вночі

вага льоду виявилася надмірною
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11.12.2022 20:33 Відповісти
Обрезка деревьев - учитывает риски такого рода.
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11.12.2022 20:34 Відповісти
ви просто не бачили, які саме гілки попадали на електричні дроти - вже обрізані

тонни льоду поламали ці нещасні гілки, встояли лише ті, що були загрубі зі стегно людини - так не обрізають, хіба все дерево зрізати прийдеться
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11.12.2022 20:37 Відповісти
В Одессе толстые деревья оставляют высотой в 2-3 человеческих роста. По технике безопасности, в раене воздушек либо деревья пилят под ноль , но рисковые ветки однозначно спиливают. Все отальное - совкотупость и бесхозяйственность.
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11.12.2022 20:47 Відповісти
раене=районе
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11.12.2022 20:48 Відповісти
Отмазка не принимается. В зонах больших ветров с оледенением деревья обрезаются (по высоте) "воздушки" укреплены тросами, как на Аляске или даже чухлостане, на Камчатке. Я уже не говорю о том, шо участки дорог мають бути закреплены за прилегающими предприятиями . Техника в связке: грейдер-бульдозер+ роторный-снегоочиститель, ЗИЛ-130 с кузовом для разбрасывания песка-соли, запас песка-соли...
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11.12.2022 20:42 Відповісти
бо захисники дерев вже всіх заграли
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11.12.2022 20:48 Відповісти
Ремонтні бригади ЛКП "Львівсвітло" будуть працювати доти, доки не ліквідують всі пошкодження", ‒ заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Хотелось бы, что бы Ирина тоже не утопала домой, пока будут работать ремонтные бригады
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11.12.2022 20:26 Відповісти
все

вже відновили подачу струму, десь годину тому, дійсно працювали як годиться
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11.12.2022 20:34 Відповісти
я и не сомневался, что мужики всё сделают, просто Ирина так властно выразилась)
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11.12.2022 20:38 Відповісти
без струму були не окремі будинки - цілий район чималий...

а це все котли, тепла теж не було

люди в нас добрі, коли треба
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11.12.2022 20:53 Відповісти
Буде дерево на дрова. Вчимося перековувати вади на залєти чи то пак - недоліки на переваги.
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11.12.2022 20:34 Відповісти
вище багато бовтунів написало , як з дивана правильно усе передбачити і де що пообрізувати
Але , дійсно , у житті - усього не передбачиш ...
Але дійсно - усі дерева позбирати - та відправити на схід - українцям топити хати !
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11.12.2022 21:24 Відповісти
 
 