Країни G7 і ЄС допоможуть впровадити реформу містобудування, - Кубраков
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Представників країн "Великої сімки" та Європейського союзу запросили до участі у втіленні в Україні містобудівної реформи, зокрема, до формування Містобудівної палати і розробки відповідних документів для її функціонування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це за підсумками робочої зустрічі з представниками посольств цих країн заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє пресслужба відомства.
Під час зустрічі обговорювали ухвалення реформаторського законопроєкту #5655, який створить необхідні умови для цифровізації сфери будівництва та ефективного управління процесами відбудови, йдеться в повідомленні.
"Попереду нас чекає багато змін у сфері містобудування, яка після об'єднання також належить до сфери відповідальності міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Зокрема, наступного тижня у Верховній Раді планується голосування законопроєкту #5655 – щодо цифровізації процедур у містобудуванні та автоматизації процесів. Філософія цього закону в усуненні чиновників з максимальної кількості процедур, особливо у питаннях видачі дозвільної документації. Таким чином, ми мінімізуємо корупційні ризики і значно покращимо бізнес-клімат у сфері будівництва", - цитує пресслужба віцепрем’єра.
Окрім цього, за його словами, суттєво посилюються інструменти притягнення до відповідальності порушників. "У створеній електронній системі кожне рішення учасників будівельного процесу матиме чіткий цифровий слід, а отже, нікому не вдасться уникнути відповідальності за незаконні дії", – додав Кубраков.
Він також відзначив, що завдяки переведенню багатьох процедур в цифру широке коло зацікавлених сторін, в тому числі органи містобудування, регулятори, учасники ринку, зможуть моніторити хід виконання проєкту. Також він підкреслив, що у законопроєкті було враховано усі зауваження Національного агентства з питань запобігання корупції в повному обсязі.
"Для нас важливо, що ключовий антикорупційний орган підтримує цю реформу. Ми розуміємо, що без відкритості та прозорості повноцінна реформа не вдасться. Цією реформою ми прагнемо нарешті перейти від командно-адміністративних типів відносин між державою, бізнесом та громадськістю до сервісних та клієнтоорієнтованих. Це особливо необхідно саме зараз, коли Україна готується до наймасштабнішої відбудови в історії Незалежності", – зазначив Кубраков.
За результатами зустрічі представників країни G7 та Євросоюзу запросили до спільної імплементації реформи у сфері містобудування, зокрема у створенні Містобудівної палати та низки нормативних актів, які забезпечать її роботу.
Нагадаємо, законопроєкт #5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" наразі готується до розгляду в другому читанні у Верховній Раді.
Будь ласка, зачекайте...
А такі невеликі нп, як Бахмут, Рубіжне, Ізюм, Купянськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, особливо шахтарські містечка Донбасу...напевно назавжди залишаться у такому стані....навіть після деокупації...
Немає доцільності, а головне немає достатньо людських ресурсів (до 2/3 місцевого населення звідти виїхало) , щоб їх повністю відновлювати.....
Чи відбудують в таких же масштабах залежить лиш від доцільності. Якщо будуть жителі то так. Скоріше за все Україна стане Китаєм Європи, все вказує на те що теперішній Китай більше не буде промисловою площадкою планети. А виходячи з цього по всюди в Україні будуть побудовані індустріальні площадки щоб замінити китайське виробництво для ЄС. Для цих площадок треба буде ресурси, а тому не факт що шахти зникнуть, мені здається що скоріше за все їх замінять кар'єрами і більш ********* гірничими комплексами.
"немає достатньо людських ресурсів" - якщо підходити з розумом то це дуже легко вирішується. Африканські країни з моменту незалежності яка у них настали лиш чуть швидше чим у нас потроїли своє населення і це при тому що у них немає що їсти та пити. Тому якщо треба буде для виробництва людський ресурс то це не проблема, хоча ми більше йдемо до повної роботизації та автоматизації.
Головною проблемою будуть навіть не доцільність чи кошти (залити грошима на відновлення для заможньої Європи це не проблема, деякі регіони Болгарії чи Румунії, були навіть в гіршому стані ніж розбомблений Маріуполь)....Головною проблемою стане ЛЮДСЬКИЙ РЕСУРС і страх великих інвесторів заходити на ці території. Де гарантія того, що Росія, через 20-30-50 років не розпочне теж саме і не розбомбить їхній завод чи підприємство?
70% біженців(жінок та дітей), які втекли із цих містечок(особливо у Європу), навряд чи повернуться назад, працювати будівельниками на відбудові цих вщент зрйнованих містечок... Їхні чоловіки(більшість яких на фронті), після закінчення війни, подадуться слід за ними, теж в Європу...де у цих жінок та дітей, до того часу вже буде облаштоване життя....
Ситуацію можуть врятувати МІГРАНТИ, але звідки їх брати?....
Свого часу, ЗАХІДНУ ЄВРОПУ із забезпеченням дешевої ', чорноробочої сили рятувала СХІДНА ЄВРОПА(поляки, румуни, балканці, балтійці)
Потім ПОЛЯКИ, ЧЕХИ, ЛИТОВЦІ, РУМУНИ, стали активно запрошувати українців, білорусів, молдован для цих цілей....
Звідки тепер УКРАЇНЦЯМ брати цей трудовий ресурс? Москаль не поїде на заробітки в Україну, скільки йому не плати...по-перше, вєлічіє заваджає..і не любить він працювати, не його це (більше випити і щось вкрасти, оце їхнє) ...по-друге , у москалів повно своїх ТАДЖИКІВ, УЗБЕКІВ І КИРГИЗІВ....
Залишаються якісь вєтнамці ,китайці, мігранти з Африки...Поляки свого часу активно запрошували вєтнамців, але щось не пішло це у них....тому зупинилися на українцях та білорусах....Ще у німців була тема із біженцями із арабських країн, але замість працювати, ці біженці вешталтся по вулицях - гвалтувати, займалися грабунком, сиділи на виплатах по безробіттю....
Так де Україні брати цей чорноробочий ресурс?
Сьогодні має відбутися важливий саміт G-7. Важливий саме для України. Більше того, якраз напередодні, цієї ночі, Джо Байден зателефонував Зеленському й дещо вправив йому... розуміння ситуації. Бо на саміт буде включення виступу Зеленського й важливо, щоб він знову не напартачив із якимись безглуздими "планами миру", як це було у включці на G-20.
Уже й у США, та що там американці, вже й німці з французами розуміють, що можна говорити лише про перемогу, а не про якийсь ілюзорний мир, який без реальної перемоги над рашистами неможливий в принципі. Із виступу Зеленського, де домінували стандартні фрази про вдячність за загальну підтримку, потреби в системах ППО, бла-бла-бла, можна судити, що розмова була не компліментарна й з неї взагалі нічого цитувати для внутрішнього вжитку не можна. А слова "...ми скоординували наші позиції з Америкою" вселяють якусь надію, що Байден перестав використовувати мову натяків і до Зеленського хоч щось дійшло. Чи надовго? От же ж шкода - мали президента, який міг на рівних розмовляти із світовими лідерами та розігрував гросмейстерські партії в глобальній політиці, але захотіли паржать і "в чапаєва"...
Нам треба по аналогії із дорожнім фондом якийсь будівельний фонд для новобудов та всього решти, із чітким прописанням хто взагалі має право будувати та що саме будувати, яка у нього має бути техніка та для яких будов скільки, які спеціалісти, який бюджет та страхування, розділити тих хто будує і дає гарантію від тих хто контролює та приймає будову. І так далі майже повна аналогія з тим як зроблено дорожню систему.
І потім можна буде легко за рахунок репарацій побудувати країну мрії. Якщо ж не зробити таку чітку систему із чіткими алгоритмами то всі репарації, всі гроші що підуть на будівництво розкрадуть навіть якщо буде цифровий слід як пише в статті, бо що з того що буде слід якщо він вестиме кудись в азію, в рф, китай чи індію.
Це той страшний законопроект, який впровадить неприкритий лобізм забудовників.
А вони його не в двері так у вікно.