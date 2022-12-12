УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15696 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Допомога Україні
379 2
допомога (5007) Швеція (648)

Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення інфраструктури України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

швеція

Уряд Швеції надасть додаткові 600 мільйонів крон (55,08 мільйона євро) на допомогу з відновленням пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури в Україні.

Про це в інтерв'ю SVT заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Люди в Україні зараз переживають дуже важкі часи, і тому Швеція виділяє понад півмільярда крон на довгострокову реконструкцію країни", – сказав він.

Подробиці нового пакета допомоги будуть представлені на конференції донорів України в Парижі, яка відбудеться у вівторок. За словами шведського міністра, йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція не передаватиме Україні винищувачі Gripen, - міністр оборони Йонсон

"(Це потрібно) як для того, щоб полегшити задоволення потреб, так і для того, щоб посилити стійкість України, щоб вона могла продовжувати протистояти вторгненню", – зазначив Форсселл.

Міністр уряду Швеції також наголосив, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі.

"Ми чітко дали зрозуміти: ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це не перший пакет допомоги і не останній. На зустрічах міністрів закордонних справ, які я відвідую, я бачу, що існує великий міжнародний інтерес, і нам також потрібно буде робити більше в майбутньому", – додав він.

Пакет у розмірі 600 мільйонів шведських крон є останнім у низці зусиль з надання допомоги Україні.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виділить - це добре.
Але не давати ані копійчини ЗЄрмакам без жорсткого контролю. А краще взагалі почекати 2024 року.
показати весь коментар
12.12.2022 23:39 Відповісти
Поставте мені вітряка на 10-му поверсі..
показати весь коментар
13.12.2022 00:16 Відповісти
 
 