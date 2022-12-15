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США ввели нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,україна

Міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні OFAC додає 18 організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ до списку санкцій SDN", - зазначається в документі.

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Крім того, Державний департамент США одночасно вносить до списку обмежень відомого російського олігарха володимира потаніна, мережу його організацій, а також понад 40 інших осіб, пов’язаних з урядом Російської Федерації.
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Це добре, але б краще оголосили про надання нам Patriot, танків та ще багато чого дуже потрібного нам судячи з інтерв`ю Залужного.
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15.12.2022 18:05 Відповісти
А проти "Новатора", що клепає на кацапстані ракети, вже санкції ввели? Потужні?

https://euromaidanpress.com/2022/10/22/24-russian-arms-producers-are-still-not-on-western-sanctions-lists-report
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15.12.2022 18:09 Відповісти
Думаецца тому Новатору все санкции по барабану. Ракеты рф никуда экспортировать не собирается. А все ЧИПы и так под санкциями, только их легко ввести. А вот санкции против Норникеля( если они есть, надо проверить) это санкции против бюджета рф.
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15.12.2022 18:30 Відповісти
https://www.facebook.com/490274341163242/posts/pfbid0TbstsjJWDi6yZC9qvLmYKNTX9kxJPLWACsgJqPCGhKpcXgP8pfLAkUspgDaYvdrfl/?sfnsn=scwspmo
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15.12.2022 18:55 Відповісти
https://youtu.be/RDad1UxEPQU...

Знайомтесь.. украинский крутой дрон Сокіл 300...💪✊
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15.12.2022 18:25 Відповісти
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15.12.2022 18:41 Відповісти
Хорошая птичка
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15.12.2022 18:56 Відповісти
це такий тролінг? не допомагають санкції, невже не ясно? ракети допомагають, танки допомагають, снаряди від 777 дуже гарно допомагають ...а санкції до сраки.
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15.12.2022 20:33 Відповісти
Санкции тоже помогают Даже если это не очень заметно.
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15.12.2022 22:04 Відповісти
 
 