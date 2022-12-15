США ввели нові санкції проти Росії
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Міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні OFAC додає 18 організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ до списку санкцій SDN", - зазначається в документі.
Крім того, Державний департамент США одночасно вносить до списку обмежень відомого російського олігарха володимира потаніна, мережу його організацій, а також понад 40 інших осіб, пов’язаних з урядом Російської Федерації.
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https://euromaidanpress.com/2022/10/22/24-russian-arms-producers-are-still-not-on-western-sanctions-lists-report
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