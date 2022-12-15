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Залужний про Суровікіна: Звичайний полководець часів Петра І та "держиморда"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін є типовим полководцем часів Петра І, гоголівським "держимордою", але бути командиром і лідером – це не одне й те саме.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав в інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття: командир. Але бути командиром і лідером – це не одне й те саме. При всій відповідній повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний полководець часів Петра І, скажімо так, "держиморда" (персонаж з твору Гоголя "Ревізор". – Ред.). Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконаєш завдання, або тобі кінець", – сказав Залужний.

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За його словами, в українській армії вже абсолютно інші підходи.

"Ми давно зрозуміли, що це не працює. І особливо ми це усвідомили у 2014 році, коли командувати 21-річними лейтенантами прийшли люди за 50-60 років. Звичайно, у нас були свої "держморди", які кулаками і біцепсами намагалися наводити порядок, але в українській армії це не виходить на 100%… Бути нормальним завжди можна", – сказав Залужний.
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Топ коментарі
+21
Не скрепно, нужно было из говна
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15.12.2022 18:37
+15
Які віиська -- такии і полководець .
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15.12.2022 18:12
+14
Це повний абсурд. Хороший полководець зовсім не значить хороший президент і навпаки. Кожен має займатись своєю справою.
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15.12.2022 18:24
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15.12.2022 18:12 Відповісти
Не скрепно, нужно было из говна
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15.12.2022 18:37 Відповісти
из говна тож они на новый год готовят ой лепят. все еще впереди. сам жду
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15.12.2022 18:46 Відповісти
Гавно під снігом, то броня, а сніг, то "защіта" від містера Джавеліна.
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15.12.2022 18:51 Відповісти
Кацапский "Chobham armour"
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16.12.2022 15:38 Відповісти
Є і з гівна.
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15.12.2022 19:24 Відповісти
Із говна той, який йому його держава видала.
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15.12.2022 19:50 Відповісти
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15.12.2022 20:22 Відповісти
Які віиська -- такии і полководець .
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15.12.2022 18:12 Відповісти
Ні-воно тільки держиморда...
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15.12.2022 18:12 Відповісти
...хоча воно ще вбивця мирних людей...
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15.12.2022 18:14 Відповісти
Тянь Ань Мынь?..было дело! подавил москвичей немного, паренька приметили..
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15.12.2022 20:50 Відповісти
Навіщо це? Навіщо вказувати ворогу на його помилки і давати поради?
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15.12.2022 18:12 Відповісти
Суровікін сидить і вчиться, ага.
Ти якись тупенький.
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15.12.2022 18:17 Відповісти
Тупенькі це якразь ті хто вважає тупенькими всіх крім себе.
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15.12.2022 18:23 Відповісти
Не всіх, а тих хто вилізе зненацька і меле шось тупеньке.
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15.12.2022 20:22 Відповісти
Хотів би побачити Залужного Президентом. То таки було б файно.
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15.12.2022 18:16 Відповісти
підтримую...
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15.12.2022 18:18 Відповісти
абсолютно логічний післявоєнний крок відомий з історії
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15.12.2022 18:25 Відповісти
Це повний абсурд. Хороший полководець зовсім не значить хороший президент і навпаки. Кожен має займатись своєю справою.
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15.12.2022 18:24 Відповісти
Це стосується тільки військових чи ще й спеціалістів харчової промисловості?
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15.12.2022 18:29 Відповісти
..це стосується акторів комедійного жанру..... І в першу чергу!
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15.12.2022 18:53 Відповісти
Вийшла стаття і ви на її підтримку сьогодні відкрили нік? Не дивно чи?
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15.12.2022 18:36 Відповісти
и через две минуты после входа на Цензор настрочил постик...!
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15.12.2022 18:48 Відповісти
Пані Валентино ! Ну шо Ви хочете - шоб шавка не гавкнула ? Ну-у...
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15.12.2022 19:18 Відповісти
А в чому Олександр Якимов не правий? Ви ж до ветеринара не ходите лікувати зуби, хоча тойдійсно знає свою справу і дуже чудово лікує тварин?
В будь-якій сфері необхідні професіонали, які знаю предметну область, а не просто "хАроший парень", бо вже "хоть паржем" зараз уся країна відхаркує кров'ю. Доречі, пан Залужний в цьому інтерв'ю сказав про помилку останніх 3х років (яке співпадіння), де Захід у тому числі намагався якось примирити, а ПТН навпаки готувався до широкомасштабної війни.
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15.12.2022 19:51 Відповісти
Ти часом не з 73ьох процентів?
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15.12.2022 20:11 Відповісти
А ти часом не навчився читати правильно що написано? Раджу перечитати, якщо з першого разу не дійшло.
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15.12.2022 20:48 Відповісти
Та читав уважно, не злись. Просто мені цікаво, а скільки відсотків від 73% тепер так іже почали мислити, як ти виклав....
Ну й спитав про всяк випадок
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15.12.2022 22:17 Відповісти
Проїхали)). Не вважаю що багато хто відразу став критично мислити та зважувати наслідки своїх рішень, бо навіть серед знайомих/родичів однаково вважать що зробили правильний вибір. Звісно це не рашен-зомбі, проте з острахом дивлюся в майбутнє яких ще "Єрмаків" вони можуть наголосувати.
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15.12.2022 22:23 Відповісти
А гарний (з натяжкою) комік тім паче не президент. Вот взагалі не сіло ні впало. Треш
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15.12.2022 19:17 Відповісти
Але ж х#ровий піаніст теж не робить з людини президента від слова зовсім!
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15.12.2022 20:08 Відповісти
Дуже гарно висловився генерал Залужний про русоФашиста Суровікіна 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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15.12.2022 18:20 Відповісти
Я підписана на Залужного, те як він говорить,щось не співпадає. У нього час на вагу золота і відволікатися на суровкіних.....Залужний говорить чітко і коротко.
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15.12.2022 18:24 Відповісти
Там найбільш варті уваги слова що, -
Найголовніший його досвід це те що росіян треба вбивати.
І сьогодні скабеева повіситься на мікрофоні....
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15.12.2022 18:36 Відповісти
Значить статтю ви так прочитали? Знищувати ворога це робота ЗСУ, але також про своїх солдат не потрібно забувати. Зброї достатньо і це є тут на Цензорі, кожну хвилину надходить допомога,усіляка. Я не вірю,що Залужний сказав так,як напечатано. Це так хоче дерьмак
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15.12.2022 18:56 Відповісти
Не знаю. Стаття виглядає так що хочеться замотатися в саван і повзти на кладовище. Писав її Залужний особисто чи підписав вже готову я не буду стверджувать....
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15.12.2022 19:04 Відповісти
Залужний мені відповів. Написав Дякую. Це за віру в нього і ЗСУ і недовіру до слів з ресурсів.
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15.12.2022 19:08 Відповісти
Как бы военные не могут позволить себе жить в фантазиях марафона.
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15.12.2022 19:14 Відповісти
Следующий президент, должен быть Залужный . Я об этом давно говорю
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15.12.2022 18:24 Відповісти
Це повний абсурд. Хороший полководець зовсім не значить хороший президент і навпаки. Кожен має займатись своєю справою. Так давай якогось лікаря поставимо, вони працюють не гірше Залужного.
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15.12.2022 18:27 Відповісти
Так комик уже є а чим лікар може бути гірший цього? Лікар хоч знає ціну життя людей
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15.12.2022 18:34 Відповісти
Логика у тебя интересная. А что им должен быть такой долбо@б, как Суровикин? А может Ермак с Арахамией лучше? По твоей логике у них уже есть "богатый опыт" управления страной. А может опять Петро Мальдивского? 5 лет нехватило? Или опять шоумена тоже 5 лет мало?))))))
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15.12.2022 19:53 Відповісти
Так ! Це було в Економісті. Бо багато було перебрехано на Корись Зелі !

https://www.economist.com/zaluzhny-profile
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15.12.2022 18:27 Відповісти
І як то прочитати? Вони грошей хочуть.
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16.12.2022 00:24 Відповісти
Не забуватимемо, що Суровікін крім того, що головнокомандувач усіма російськими силами в Україні, ще й командувач військово-космічними силами. І якщо за його методи в Україні поки що мовчать, чекають кінцевого результату, то за його командування авіацією його вже топчуть усі поспіль. А після серії авіакатастроф і особливо бомбардировки Енгельського аеродрому стратегічної авіації, вже лунають голоси, що піхотинця Суровікіна з авіації треба забирати, поки в Росії залишилася хоч якась авіація
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15.12.2022 18:29 Відповісти
Підсумовуючи: Залужний про суровікіна-"Це повне лайно".
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15.12.2022 18:36 Відповісти
Підсумовуючи: Залужний про суровікіна і раZZію -"Це повне лайно".
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15.12.2022 18:46 Відповісти
Круто эта зараза закрутила сюжет. Это я про богиню войны. Пока вы поклоняетесь всяким проходимцам, настоящие боги крутят вами как хотят.
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15.12.2022 18:55 Відповісти
Яка може бути повага до маньяка суровікіна? Це звичайний військовий злочинець.
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15.12.2022 19:01 Відповісти
"відповідна"
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15.12.2022 19:49 Відповісти
Заслужений красава. Чудовий полководець. Так, та кацапська синьоспита фашистська свиня - звичайна держиморда
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15.12.2022 19:32 Відповісти
Невірний переклад на Цензорі: "коли командувати 21-річними лейтенантами прийшли люди за 50-60 років" -
в оригиналі навпаки: "коли 21-річні лейтенанти прийшли командувати 50- та 60-річними людьми"
("21-year-old lieutenants came to command men who were in their 50s and 60s" - https://www.economist.com/zaluzhny-profile)
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15.12.2022 19:57 Відповісти
несоответствие должности
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15.12.2022 21:32 Відповісти
Держиморда )))
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15.12.2022 20:27 Відповісти
отличие Залужного от суровикина
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15.12.2022 21:09 Відповісти
 
 