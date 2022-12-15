Залужний про Суровікіна: Звичайний полководець часів Петра І та "держиморда"
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Командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін є типовим полководцем часів Петра І, гоголівським "держимордою", але бути командиром і лідером – це не одне й те саме.
Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сказав в інтерв'ю виданню The Economist, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття: командир. Але бути командиром і лідером – це не одне й те саме. При всій відповідній повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний полководець часів Петра І, скажімо так, "держиморда" (персонаж з твору Гоголя "Ревізор". – Ред.). Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконаєш завдання, або тобі кінець", – сказав Залужний.
За його словами, в українській армії вже абсолютно інші підходи.
"Ми давно зрозуміли, що це не працює. І особливо ми це усвідомили у 2014 році, коли командувати 21-річними лейтенантами прийшли люди за 50-60 років. Звичайно, у нас були свої "держморди", які кулаками і біцепсами намагалися наводити порядок, але в українській армії це не виходить на 100%… Бути нормальним завжди можна", – сказав Залужний.
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готовятой лепят. все еще впереди. сам жду
Ти якись тупенький.
В будь-якій сфері необхідні професіонали, які знаю предметну область, а не просто "хАроший парень", бо вже "хоть паржем" зараз уся країна відхаркує кров'ю. Доречі, пан Залужний в цьому інтерв'ю сказав про помилку останніх 3х років (яке співпадіння), де Захід у тому числі намагався якось примирити, а ПТН навпаки готувався до широкомасштабної війни.
Ну й спитав про всяк випадок
Найголовніший його досвід це те що росіян треба вбивати.
І сьогодні скабеева повіситься на мікрофоні....
https://www.economist.com/zaluzhny-profile
в оригиналі навпаки: "коли 21-річні лейтенанти прийшли командувати 50- та 60-річними людьми"
("21-year-old lieutenants came to command men who were in their 50s and 60s" - https://www.economist.com/zaluzhny-profile)