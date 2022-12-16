Росіяни щойно завдали мінімум 3-х ударів по Харківщині, - ОВА

Російські загарбники завдали мінімум трьох ударів по Харківщині.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно окупанти нанесли як мінімум три удари. Просимо жителів не ігнорувати сигнали тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Він додав, що рашисти вдарили по критичній інфраструктурі.

Мер Ігор Терехов зазначив, що можуть бути проблеми з електроенергією.

Синєгубов повідомив, що є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо без постраждалих.

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