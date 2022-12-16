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Росіяни щойно завдали мінімум 3-х ударів по Харківщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

Російські загарбники завдали мінімум трьох ударів по Харківщині.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно окупанти нанесли як мінімум три удари. Просимо жителів не ігнорувати сигнали тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Він додав, що рашисти вдарили по критичній інфраструктурі.

Мер Ігор Терехов зазначив, що можуть бути проблеми з електроенергією.

Синєгубов повідомив, що є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Попередньо без постраждалих.

Читайте: Наслідки обстрілу Харьквіської області 14 грудня ракетами типу С-300. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Очень много ударов. Уже штук 7 было
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16.12.2022 09:08 Відповісти
не везет Харькову чем ближе к рашке тем больше бомбят - привет ИУДЕ терехову - любителю руського мiра и мясника жукова
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16.12.2022 09:25 Відповісти
Причем тут Терехов и Жуков? Всех слепил в кучу, зомбачок? У рашки ракет С-300 немеряно. Поэтому и бьют по Харьковщине.
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16.12.2022 09:29 Відповісти
 
 