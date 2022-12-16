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Россияне только что нанесли минимум 3 удара по Харьковщине, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики нанесли минимум три удара по Харьковщине.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что оккупанты нанесли как минимум три удара. Просим жителей не игнорировать сигналы тревоги!" – говорится в сообщении.
Он добавил, что рашисты ударили по критической инфраструктуре.
Мэр Игорь Терехов отметил, что могут возникнуть проблемы с электроэнергией.
Синегубов сообщил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно без пострадавших.
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Мартин Иден 89314523
показать весь комментарий16.12.2022 09:08 Ответить Мне нравится 0
Veminal Danmer
показать весь комментарий16.12.2022 09:25 Ответить Мне нравится 0
Мартин Иден 89314523
показать весь комментарий16.12.2022 09:29 Ответить Мне нравится 2
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