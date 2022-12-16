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Россияне только что нанесли минимум 3 удара по Харьковщине, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,обстріл

Российские захватчики нанесли минимум три удара по Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что оккупанты нанесли как минимум три удара. Просим жителей не игнорировать сигналы тревоги!" – говорится в сообщении.

Он добавил, что рашисты ударили по критической инфраструктуре.

Мэр Игорь Терехов отметил, что могут возникнуть проблемы с электроэнергией.

Синегубов сообщил, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно без пострадавших.

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Очень много ударов. Уже штук 7 было
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16.12.2022 09:08 Ответить
не везет Харькову чем ближе к рашке тем больше бомбят - привет ИУДЕ терехову - любителю руського мiра и мясника жукова
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16.12.2022 09:25 Ответить
Причем тут Терехов и Жуков? Всех слепил в кучу, зомбачок? У рашки ракет С-300 немеряно. Поэтому и бьют по Харьковщине.
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16.12.2022 09:29 Ответить
 
 