Харків і Полтава повністю знеструмлені
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Через масовану атаку на Україну в п’ятницю, 16 грудня, Харків і Полтава повністю виявилися знеструмленими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та Telegram мера Полтави Олександра Мамая.
"Харків знеструмлений, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет", - написав він.
Окрім того, без електроенергії залишилася і Полтава.
"Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - написав мер Полтави Олександр Мамай.
Топ коментарі
+15 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар16.12.2022 10:36
+4 Anton Oliinyk
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+3 Serge Rybalchenko
показати весь коментар16.12.2022 10:55
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Другое дело шо "нет политической воли закончить войну" (с) зелебоба про порошенко
Бывший депутат и воин терробороны Борислав Берёза о войне и не только...такое в телемарарахВОНи лохотрона не скажуть..😝
Кому война а кому новенький Порше...
Лео Герос Жжет💪