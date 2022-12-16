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Харків і Полтава повністю знеструмлені

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

Через масовану атаку на Україну в п’ятницю, 16 грудня, Харків і Полтава повністю виявилися знеструмленими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та Telegram мера Полтави Олександра Мамая.

"Харків знеструмлений, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет", - написав він.

Окрім того, без електроенергії залишилася і Полтава.

"Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - написав мер Полтави Олександр Мамай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через загрозу ракетного удару на Житомирщині вимкнули електропостачання

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
поки хоч раз не знеструмимо Москву це не припиниться
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16.12.2022 10:36
+4
мамай дочекався братушек
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16.12.2022 10:34
+3
по-хорошему нужно на 1-е января поотключать свет москве. Тогда они хотя бы сконцентрируют свои усилия на починке трансформаторов, вместо изготовления новых ракет.
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16.12.2022 10:55
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мамай дочекався братушек
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16.12.2022 10:34 Відповісти
поки хоч раз не знеструмимо Москву це не припиниться
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16.12.2022 10:36 Відповісти
чим швидше тим краще
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16.12.2022 13:06 Відповісти
по-хорошему нужно на 1-е января поотключать свет москве. Тогда они хотя бы сконцентрируют свои усилия на починке трансформаторов, вместо изготовления новых ракет.
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16.12.2022 10:55 Відповісти
И как это сделать?
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16.12.2022 14:16 Відповісти
дурное дело нехитрое. Дроны типа иранских мопедов относительно недорогое решение. ДРГ слишком рискованно отправлять для этого.

Другое дело шо "нет политической воли закончить войну" (с) зелебоба про порошенко
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16.12.2022 14:25 Відповісти
5- КОЛОННА ОП против
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16.12.2022 11:23 Відповісти
Нуу скільки можна чекати хоч на якусь реакцію ******** командування і влади?
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16.12.2022 12:03 Відповісти
https://youtu.be/F5zekBbtR1o...

Бывший депутат и воин терробороны Борислав Берёза о войне и не только...такое в телемарарахВОНи лохотрона не скажуть..😝
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16.12.2022 12:07 Відповісти
https://youtube.com/shorts/fF--cftuonQ?feature=share...

Кому война а кому новенький Порше...
Лео Герос Жжет💪
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16.12.2022 12:19 Відповісти
Тільки приготувався пити каву , коли ракета над будинком пролетіла в напрямок Кременчука, свистить зараза .Через туман їх не видно ..
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16.12.2022 12:33 Відповісти
 
 