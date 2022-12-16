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Харьков и Полтава полностью обесточены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

Из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и Telegram мэра Полтавы Александра Мамая.

"Харьков обесточен, но работают все "Пункты Несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он.

Кроме того, без электроэнергии осталась и Полтава.

"Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны. Следите за следующими сообщениями", - написал мэр Полтавы Александр Мамай.

Читайте также: Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины: Ким сообщил о ракетах в воздушном пространстве
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Топ комментарии
+15
поки хоч раз не знеструмимо Москву це не припиниться
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16.12.2022 10:36
+4
мамай дочекався братушек
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16.12.2022 10:34
+3
по-хорошему нужно на 1-е января поотключать свет москве. Тогда они хотя бы сконцентрируют свои усилия на починке трансформаторов, вместо изготовления новых ракет.
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16.12.2022 10:55
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мамай дочекався братушек
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16.12.2022 10:34 Ответить
поки хоч раз не знеструмимо Москву це не припиниться
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16.12.2022 10:36 Ответить
чим швидше тим краще
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16.12.2022 13:06 Ответить
по-хорошему нужно на 1-е января поотключать свет москве. Тогда они хотя бы сконцентрируют свои усилия на починке трансформаторов, вместо изготовления новых ракет.
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16.12.2022 10:55 Ответить
И как это сделать?
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16.12.2022 14:16 Ответить
дурное дело нехитрое. Дроны типа иранских мопедов относительно недорогое решение. ДРГ слишком рискованно отправлять для этого.

Другое дело шо "нет политической воли закончить войну" (с) зелебоба про порошенко
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16.12.2022 14:25 Ответить
5- КОЛОННА ОП против
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16.12.2022 11:23 Ответить
Нуу скільки можна чекати хоч на якусь реакцію ******** командування і влади?
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16.12.2022 12:03 Ответить
https://youtu.be/F5zekBbtR1o...

Бывший депутат и воин терробороны Борислав Берёза о войне и не только...такое в телемарарахВОНи лохотрона не скажуть..😝
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16.12.2022 12:07 Ответить
https://youtube.com/shorts/fF--cftuonQ?feature=share...

Кому война а кому новенький Порше...
Лео Герос Жжет💪
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16.12.2022 12:19 Ответить
Тільки приготувався пити каву , коли ракета над будинком пролетіла в напрямок Кременчука, свистить зараза .Через туман їх не видно ..
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16.12.2022 12:33 Ответить
 
 