Харьков и Полтава полностью обесточены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и Telegram мэра Полтавы Александра Мамая.
"Харьков обесточен, но работают все "Пункты Несокрушимости", где можно согреться, подзарядить телефон, там есть горячий чай и интернет", - написал он.
Кроме того, без электроэнергии осталась и Полтава.
"Полтава без электроэнергии. Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога еще продолжается. Будьте осторожны. Следите за следующими сообщениями", - написал мэр Полтавы Александр Мамай.
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показать весь комментарий16.12.2022 10:55
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Другое дело шо "нет политической воли закончить войну" (с) зелебоба про порошенко
Бывший депутат и воин терробороны Борислав Берёза о войне и не только...такое в телемарарахВОНи лохотрона не скажуть..😝
Кому война а кому новенький Порше...
Лео Герос Жжет💪